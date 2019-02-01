圖片版權 The Washington Post via Getty Images Image caption 威斯康星州麥迪遜市街頭

美國中西部數十年來最嚴重的寒流繼續肆虐，已奪走21條生命；9000萬人的生活在低於零下17攝氏度的酷寒中停滯，因凍傷被送進醫院的病患大增。

這場「極地旋渦」波及大約2.5億美國人。華人社區同受打擊，然而也不忘「寒中作樂」。

氣溫預計將在周末回升至平均溫度。

圖片版權 UGC Image caption 全凍上了

真的會凍死

無家可歸者是主要受災人群。寒流襲擊之處，各地都已設有避寒暖棚。

但仍然有人冒著鋌而走險選擇不具保暖設施的地方。俄亥俄州洛蘭市一名60歲的女子被發現死於一處廢棄房屋裏。

有的死者則倒在了離家不遠處。

密歇根州一名70多歲的男子被發現在家附近凍死。官員稱他「沒有穿足夠的禦寒衣服」，而且很可能迷路了。

愛荷華大學一名18歲的學生周三黎明前被發現倒在校園建築物後面失去知覺，送院後死亡。官員稱天氣是一個致死原因。

周二，一名55歲的男子在威斯康辛州密爾沃基市一個車庫裏凍死。根據法醫意見，他「很明顯是在鏟雪後體力不支倒下的」。

結冰的道路是致人死亡的另一危險因素。周一，一名75歲男子在芝加哥附近遭到鏟雪車致命撞擊。印第安納州北部，一對年輕夫妻在結冰的道路上遭遇撞車後死亡。

圖片版權 Getty Images Image caption Snow and cold weather hits New York City

華人社區「寒中作樂」

美國第三大城市芝加哥周四打破了1985年零下32攝氏度（-25華氏度）的低溫記錄，創歷史新低。

氣溫降至-30攝氏度（-22華氏度）之後，芝加哥就成了一個冰凍的鬼城，比南極洲的部分地區還要冷。

美國華裔協會芝加哥分會董事會成員Tina Chu在芝加哥生活已有17年，她在風城同時還經營者一家諮詢公司和一家餐館。

她個人覺得芝加哥的冬天溫度低倒還好，主要是風大，體感溫度比實際溫度還要冷，市中心高樓林立之間的胡通風能吹得人無法呼吸，刮得人臉疼。

她總結這些年在芝加哥的禦寒經驗：要選合適的護膚霜，大衣要長，護頭的話一定要把耳朵罩起來，一定要有手套和圍巾，拿圍巾來擋臉，不注意的話容易凍傷，起風疹。

圖片版權 EPA Image caption 寒中取樂。冰凍的城市自有其魅力

「確實得把臉捂好，眼睛要戴墨鏡，」Tina說，「如果手裸露在外面的話，稍微時間長一點就凍得受不了。」

寒流來襲，她的餐館停業了幾天，因為天氣太冷人們都不願意出門，影響了她的生意。周二時，出於安全考慮，她還通知諮詢公司的員工周三、周四在家工作。

她觀察到，芝加哥政府在公共設施方面也許沒有為這樣的極端天氣做長期凖備，但是應急措施還是比較到位的，預警提醒市民注意保暖，提供活動暖車和暖棚給無家可歸者，同時學校也停課了。

圖片版權 UGC Image caption 芝加哥大湖冰凍，寒風凜冽，宛如冰雪王國

酷寒的芝加哥有600多所學校停課，36萬名學生呆在家裏。

來自北京的賈潘天驕在芝加哥藝術學院讀本科三年級，這是她在芝加哥度過的第三個冬天。

她說：「其實芝加哥和北京的緯度差不多，除了濕度不太一樣在冬天的差異並不會很大，但芝加哥的冬天是完全沒有北京的冬天令人討喜的。"

"現在北京的冬天越來越暖，雪下得也越來越少。小時候一到冬天白雪皚皚一片的樣子已經很久沒出現過了。"

受極寒天氣影響，潘天驕就讀的學校原本定於周三停課，周三傍晚又臨時通知周四再停課一天，原本的考試也暫時取消，老師也會另外找時間給他們補課和補考，她說。

圖片版權 Getty Images Image caption 密歇根湖也凍住了

同樣受到停課影響的還有在西北大學攻讀新聞碩士學位的孫詩佳。來自深圳的她坦言這是她第一次經歷芝加哥的冬天。

「風吹在臉上很疼，皮膚不能裸露在外超過5分鐘，走在路上絶對不會玩手機，密歇根湖都凍住了，」她說。

孫詩佳周一（1月28日）接到學校通知：周三全天和周四上午停課。她有一節新聞報道課原本有外出拍攝的作業，老師也改成去芝加哥市區的地下人行通道Pedway拍攝芝加哥市民的禦寒凖備。

但她自己卻說：「我一個從熱帶地區來的人根本沒有任何的防寒措施，最有效的就是外賣跟呆在家裏。」賈潘天驕則利用停課的時間在家開著熱風空調喝著熱茶看著書，整理了很多資料，"倒是愜意的很"。

圖片版權 EPA Image caption 清晨，不怕冷的芝加哥人照常到湖邊散步

Tina Chu把自己裹得嚴嚴實實的，該遛狗還是出門遛狗。她說，家裏的西伯利亞哈士奇犬在戶外玩耍的毫無障礙。

她和朋友們還嘗試了"潑水成冰"，在冰天雪地裏將大盆的開水潑出去，水還沒有落地就凍結成冰了。

雖然她閲讀到的相關新聞和天氣預報都把這一次極寒天氣描述得特別嚴峻，好像就是出門就會把耳朵凍掉一樣，但她看著朋友圈裏大家分享潑熱水時候的照片，感覺大家都玩得不亦樂乎，似乎沒有那麼糟糕。

預計氣溫將在美國當地周五有所回升。

在周末結束前，芝加哥的氣溫可能會回升至10攝氏度（50華氏度）。

國家氣象局預報員大衛·哈姆裏克（David Hamrick）告訴路透社，"芝加哥氣溫至少會達到差不多60（華氏）度。"

圖片版權 Dylan Buell Image caption 威斯康星州基諾莎的密歇根湖冰雪奇觀

寒流對人們日常生活有何影響？

這次極地旋渦影響很可能會耗費美國數十億美元。根據哥倫比亞廣播公司新聞報道，2014年類似的極地冰凍天氣就估計花費美國50億美金（38億英鎊）。

氣溫驟降期間，芝加哥一位好心人為70名無家可歸的芝加哥人支付住酒店的費用。

救世軍（The Salvation Army）女發言人傑奎琳·拉切夫（Jacqueline Rachev ）告訴《華盛頓郵報》："這對任何人而言都是一種生死攸關的情形。我們很高興有人能做到樂善好施。"

圖片版權 AFP Image caption 幾個州宣佈進入緊急狀態

本周取消的數千航班裏，大部分發自芝加哥的機場，其中奧黑爾國際機場被評為全球十大最繁忙的機場之一。

美國國家鐵路客運公司Amtrak周三取消了所有駛入芝加哥的列車，影響了55列火車，他們表示大部分列車班次將在周四取消。

因為位於中西部的芝加哥是該公司的重要樞紐之一，全國的列車服務可能都會受到影響。

寒流甚至使得芝加哥冰上迪士尼的表演無法正常進行，周三的表演被取消。

圖片版權 Getty Images Image caption 飛機航班大部分取消或延誤，機翼化冰任務繁重

在明尼蘇達州，天然氣公司Xcel Energy要求當地居民將家用控溫器調低至17攝氏度（63華氏度），以幫助該公司應對集中的供暖需求。

密歇根州的居民也收到類似的要求，因為供應商都在努力保證全州的供暖。

據美聯社報道，居住在中西部各州的美國原住民部落一直在幫部落居民獲得供暖設施以應對嚴寒，有許多人都生活在劣質住房中。

美國郵政局已暫停向受極寒天氣影響6個州的部分地區提供第二天即達郵件派送服務。

受極地旋渦影響，已有超過2300個航班被取消，另有3500個航班延誤。

圖片版權 Getty Images Image caption 當局告誡民眾盡量減少出行，迫不得已必須開車上路，也應該備足飲食，做好被困在路上的應急和禦寒凖備。

隨著冰雪不斷積累，美國北部的道路變得越發危險。在伊利諾伊州，警方表示他們已經協助了1,300多名駕駛者，並在8小時內接到460次電話，是平時的10倍之多。

該州的一名婦女被發現超速行駛，她在覆蓋著積雪冰蓋、限速56公里/小時的路上開到時速185公里。

賓夕法尼亞州懷奧米辛市冰雪覆蓋的道路上發生連續27輛車相撞的事故，至少有2人受重傷。

周三暴風雪期間，紐約州水牛城發生21輛車相撞的事故，其中包括的一輛卡車。據當地媒體WKBW新聞報道，官員尚未公布任何受傷情況。

據報道，根據與天氣有關的禁令，卡車當時不應該行駛在道路上。

據《紐約時報》報道，明尼蘇達州在低溫天氣影響期間暫停監獄探視。