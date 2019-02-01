美國白宮地圖兩岸不同色 引台灣網友解讀

圖片版權 AFP Image caption 記者會期間，博爾頓身旁的世界地圖中，中國與台灣用不同的顏色標示。

美國白宮新聞發佈會上的一幅世界地圖將台灣和中國大陸以不同顏色標示，贏得台灣網友的一致稱讚。

美國國家安全顧問博爾頓和財政部長姆欽日前在白宮召開記者會宣佈美國對委內瑞拉國家石油公司的制裁，但眼尖的台灣網友注意到博爾頓背後的世界地圖。

地圖上以藍色標注支持委內瑞拉反對派領袖瓜伊多的國家，以紅色標注支持委內瑞拉總統馬杜羅的國家，而地圖上中國是紅色的，台灣卻是白色的。

台灣網友認為，按照地圖顏色的邏輯解讀，美國把台灣視為獨立於中國的一個國家。

圖片版權 Getty Images Image caption 記者會的主題是美國目前針對委內瑞拉局勢，對馬杜羅總統採取的制裁措施。

名稱和地圖爭議

去年，中國施壓多家國際航空公司、跨國連鎖酒店集團和跨國零售商更改網站上的台灣名稱，要求將台灣列為中國的一部分，其中也包括地圖上的標示內容。

美國政府當時對中國施壓跨國公司必須按照中國的認知來修改對台灣的描述表示無法接受，並表示這樣的做法是「奧威爾式的胡言亂語」。

2018年5月，美國服裝品牌GAP在加拿大市場銷售的一件T恤衫上印製的中國地圖沒有將台灣包括在內，引起中國網友批評，GAP因此道歉，並表示尊重中國的主權和領土完整。

此外，兩名在澳洲讀書的台灣學生和同學在公牛雕塑公共裝置藝術上共同創作的彩繪圖案，因為畫了台灣國旗顏色和台灣二字，而被當地政府塗銷。

圖片版權 NADJA LO Image caption 學校學生共同創造公牛身上的彩繪，代表學校的多元文化

圖片版權 YEN CHOU Image caption 地方政府用藍色顏料塗銷台灣二字和台灣國旗顏色

上個月，中國社科院指責66家世界500強跨國公司錯誤標示中國台灣，並呼籲中國政府利用現行法律法規處置相關違法違規行為，採取措施要求整改或予以處罰。

台灣政府則呼籲國際社會正視中國「失控的國際行為」，維護自由民主價值和國際安全與穩定。