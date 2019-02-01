香港查獲創紀錄穿山甲鱗片走私案

圖片版權 EPA Image caption 香港海關官員稱，他們在集裝箱內查獲了約8300公斤穿山甲鱗片和2100公斤象牙

香港官員稱，他們在一個海運集裝箱內，查獲了創紀錄的8噸穿山甲鱗片和1000多根象牙。

這個集裝箱來自尼日利亞，據稱裝載的是冷凍牛肉，警方對其進行了搜查。據估計，這些非法貨物價值約為800萬美元，警方已經逮捕了兩名嫌疑人。

穿山甲面臨瀕危風險，在亞洲部分地區很多人認為其有藥用價值。

穿山甲曾被大量走私到非洲國家，被認為是世界上走私最多的哺乳動物。

圖片版權 EPA Image caption 穿山甲因為其鱗片未經證實的藥用價值一直遭到獵殺

周五（2月1日），法新社引述香港海關官員稱，他們在集裝箱內查獲了約8300公斤穿山甲鱗片和2100公斤象牙。

香港海關稱，來自貿易公司的一名男子和女子在香港被捕。他們還指，此次是香港海關有記錄以來檢獲的最大宗穿山甲鱗片走私案件。

香港媒體報道指，香港海關早前接到內地海關情報，1月16日扣留了一個從尼日利亞運往越南的集裝箱，鑿開裏面的冰層後發現凍肉下藏了大批穿山甲鱗片和象牙。

為什麼要走私穿山甲？

穿山甲全身都有鱗片，並因為其鱗片和肉遭到獵殺，八個品種都瀕臨滅絶。

穿山甲鱗片的成分僅是角蛋白，與人類指甲和頭髮的成分相同，其未經證實的藥用價值導致穿山甲一直遭到獵殺。

每年大約有10萬隻穿山甲在野外被捕獲，並被送往越南和中國，導致它們的數量急劇下降。