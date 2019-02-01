2019年第五周，多次公開評論華為孟晚舟事件的加拿大駐華大使被免職。另一家中國科技公司騰訊旗下的實時聊天軟件微信在澳大利亞引起擔憂，專家認為微信沒有像美國的Facebook和推特一樣受到政府監督，令用戶可能收到虛假信息。

中美結束貿易談判，雙方都說會面取得成果，美國總統特朗普說要與中國國家主席習近習見面，達成正式協議。

在南美，承認現任總統馬杜羅、還是早前自行宣佈成為「臨時總統」的瓜伊多為委內瑞拉合法領導人，令世界各國分為兩大陣營。

1. 華為孟晚舟事件：加拿大駐中國大使被解職

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中國和加拿大就孟晚舟引渡問題對峙之時，加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）多次評論案件，最後在加拿大總理特魯多的要求下辭職。

麥家廉曾表示，如果美國放棄對孟晚舟的引渡要求，對加拿大而言，就「太好了」。他接受加拿大中文媒體的採訪時，又列舉出他認為可以幫助孟晚舟反駁引渡的幾條論據，並稱她能夠在法庭上對美國的引渡要求給出「很有力的反駁」。

他之後承認自己的這一言論是說錯了話。

2. 特朗普的邊境牆：七張圖告訴你爭議所在

美國民主、共和兩黨就興建邊境圍牆產生爭議，令國會無法通過預算，政府被迫局部停止運作。

特朗普在競選總統時，就已經說要在美國與墨西哥邊境建一道圍牆，阻截非法移民，但許多人懷疑，這道圍牆能否真的阻止非法移民進入美國，而且各界對建造圍牆的成本有不同的預測。

BBC中文製作了七張圖，把這些懷疑聲音逐一梳理。

3. 中美貿易談判結束：習近平希望「各退一步」

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中美貿易談判結束，中美雙方均宣稱取得了進展，但雙方官員也表示還需要經過艱難談判，才能避免3月初中美貿易休戰協議到期後再爆發貿易衝突。

特朗普還說，他可能會與習近平見面，才正式完成貿易談判。而美國媒體引述消息指，特朗普和中國國家主席習近平可能二月在海南省會面。

但有分析擔心，特朗普聲言要與習近平親自見面，等於向北京透露他十分希望達成協議，可能令白宮強硬派談判人員為難。

4. 中國微信平台引起澳洲網絡安全專家的擔憂

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澳大利亞的安全專家警告說，北京可能通過社交平台微信散佈宣傳影響澳大利亞聯邦選舉，因為微信沒有像美國的社交平台Facebook和推特一樣受到政府監督。

澳大利亞戰略政策研究所的國際網絡政策研究室警告說，澳大利亞有150萬微信用戶，他們可能會受到錯誤信息、審查、宣傳的影響，因為微信是個受北京控制的社交平台。

不過澳大利亞《世紀報》報道說，對於中共通過微信對澳大利亞選舉構成多嚴重的威脅，專家存在分歧。

5. 委內瑞拉政局動蕩或演變成全球危機

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隨著街頭上要求總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolas Maduro）辭職的抗議轉趨暴力，反對派領袖胡安·瓜伊多（Juan Guaido）在上周三（1月23日）宣佈自己成為臨時總統。

他很快就等到了美國、加拿大以及巴西、哥倫比亞和阿根廷等較大鄰國的支持。歐盟（EU）則呼籲進行新的大選，並表達了對瓜伊多所領導的國民議會（National Assembly）的支持。

但同時有一小部分國家則是支持現任總統馬杜羅，其中最主要的就有俄羅斯和中國。土耳其、伊朗、墨西哥、古巴等等國家也表達了對馬杜羅的支持。