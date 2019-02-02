圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯否認曾違反《中導條約》

美國宣佈暫停履行《中導條約》後，俄羅斯也做出了同樣的決定。總統普京表示俄國將開始研發新導彈，令外界擔心兩國可能重演冷戰時期的軍備競賽。

1987年，美國和蘇聯簽署了《蘇聯和美國消除兩國中程和中短程導彈條約》，簡稱《中導條約》，禁止兩國使用短程和中程導彈。

美國長期以來一直指責俄羅斯違反該條約。周五（2月1日），美國正式宣佈暫停履行《中導條約》規定的義務。

「我們的美國伙伴宣佈他們將暫停履行條約，我們也要暫停，」普京周六（2日）說。

但他也表示：「我們在這方面提出的所有建議仍和以前一樣納入考慮，談判的大門是敞開的。」

圖片版權 Reuters Image caption 俄羅斯9M729新導彈讓美國和其盟友感到擔憂

俄羅斯否認曾違反《中導條約》。但周六早些時候，北大西洋公約組織秘書長延斯·斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）對BBC表示：「所有（歐洲）盟友同意美國的做法，因為俄羅斯多年來一直違反該協議。他們在歐洲部署了越來越多的新型核導彈。」

中國外交部批評美方的決定，認為《中導條約》對增進國際地區和平、維護全球戰略平衡與穩定「具有十分重要的意義」。

俄羅斯曾被指控什麼？

美國曾稱，他們有證據證明，俄羅斯的一枚新導彈射程在500至5500公里之間，這是《中導條約》所禁止的。一些美國官員稱，俄羅斯已經部署了一些9M729導彈。

證據已經提交給了美國的北約盟友，他們都支持美國的指控。12月，特朗普政府給俄羅斯60天時間要求其遵守協議，否則美國也將停止遵守協議條款。

而俄羅斯方面除了否認違反《中導條約》外，還表示美國在歐洲東部部署的反彈道導彈攔截系統可能違反協議條款。

接下來可能發生什麼？

周六，普京在與外交部長和國防部長的會議時說，將開始製造新武器。

他說，這些武器包括俄羅斯「神劍」巡航導彈（Kalibr cruise missiles）的陸基版本，以及新型高超聲速武器，速度可達音速的五倍以上。

圖片版權 AFP Image caption 1987年，蘇聯領導人戈爾巴喬夫和美國總統里根簽署了《中導條約》

但是普京表示，俄羅斯不會捲入耗資巨大的軍備競賽，除非美國首先部署中短程導彈，否則俄羅斯不會部署。

歐洲國家將十分擔心這種軍備競賽。北約的斯托爾滕貝格對BBC說：「這些新型導彈是可移動的，難以探測，有核能力，可以抵達歐洲城市，而且幾乎沒有任何預警時間，所以他們降低了在衝突中使用核武器的門檻。」

《中導條約》是什麼？

1987年，美國和蘇聯簽署這項條約，除了從海上發射的武器外，禁止所有的中短程核導彈和非核導彈

美國一直擔憂蘇聯部署的SS-20導彈系統，並在歐洲部署了潘興導彈和巡航導彈作為回應，引起廣泛抗議

到1991年，近2700個導彈被銷毀

兩國都可以檢查對方的的設施