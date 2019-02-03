英國首相府迎春節 唐寧街10號貼春聯

圖片版權 Getty Images Image caption 慶祝農曆新年前夕，英國首相府t貼出了春聯：丹鳳呈祥龍獻瑞；紅桃賀歲杏迎春。

全球華人喜迎新春之際，英國首相府唐寧街10的門口也貼出了一幅春聯。

這幅春聯的上聯是：丹鳳呈祥龍獻瑞； 下聯是：紅桃賀歲杏迎春。

唐寧街10號門口還擺出掛了小紅燈籠的紅梅樹， 與春聯相對稱顯得很有過年的氣氛。這是有史以來第一次，英國首相府貼春聯。

圖片版權 Getty Images Image caption 倫敦市中心的唐人街張燈結彩，凖備歡慶新春佳節。

在2月1日英國首相府的春節特別慶祝活動中，首相特蕾莎·梅宴請了來自英國各地的約100名小學生。

特蕾莎·梅在講話中說：英國是英國華人的家，中國新年的慶祝活動讓我們有機會慶祝我們華人社區在英國生活中發揮的重要作用。

「在慶祝農曆豬年來臨之際，也在英中兩國關係繼續向上發展之際，我向全世界各地慶祝中國新年的人們致以最美好的祝願！」

雖然這是唐寧街10號第一次貼春聯，但這並不是英國首相特蕾莎·梅第一次在首相府舉行新春慶祝活動。2017年農曆春節，特雷莎·梅就曾舉行新春招待會，首相府內張燈結彩。她在致辭的最後，還用漢語祝福華人新年快樂。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @10DowningStreet This week the PM hosted a reception to celebrate Chinese New Year, the UK-China relationship and the British Chinese community pic.twitter.com/JjS6omuJxq — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 2017年2月4日

農曆新春佳節，是中國以及東南亞很多國家一年一度最為重要的節日；在英語中，「中國新年」（Chinese New Year）很多時候成為「春節」的代名詞。

實際上，慶祝農曆新春佳節的國家還包括韓國、泰國、越南、柬埔寨、新加坡，印尼等不少國家。

你的器材不支持播放多媒體材料 亞洲各國如何過春節？

由於華人分佈在全世界各地，最近十幾年隨著中國經濟實力的增強和農曆春節期間中國人到海外旅遊人數的增加，越來越多西方國家開始出現大規模的春節慶祝活動。

許多西方國家的商家也看凖了春節的商機，越來越多店鋪貼出中文的新春廣告，希望吸引更多中國遊客消費。

過去幾年，中國農曆新年期間，來自中國的遊客蜂擁到倫敦各大奢侈品百貨公司內搶購，以致英國媒體創造出了「北京鎊」（Peking Pound）形容使用人民幣的中國遊客的強大購買力。

今年，中美貿易戰的陰影下，中國經濟出現了前所未有的低增長率，來自中國的消費者還會繼續像往年一樣在倫敦大手筆採購嗎？

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