委內瑞拉危機：美國新制裁能否達到預期效果

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美國本周宣佈制裁委內瑞拉，旨在瞄凖馬杜羅政權的命脈：石油業及國有的委內瑞拉石油公司（PDVSA）。

白宮此前的行政命令只針對委內瑞拉的政府官員和個別產業。現在，新制裁將打擊一個佔政府收入90％以上的行業。

許多未完成的合同仍有望在未來幾天兌現，但與委內瑞拉石油公司的新交易正受到限制。 預計從4月起，制裁措施將開始實施。

上個月，當華盛頓承認反對派領袖、國民議會領導人瓜伊多作為合法的國家元首時，委內瑞拉危機進入一個新階段。

被現任政府剝奪了大部分權力的委內瑞拉國會稱馬杜羅是一個"篡奪者"。華盛頓展開支持瓜伊多的行動，希望推翻馬杜羅。

華盛頓試圖怎樣做？

白宮正嘗試做一件困難的事情：希望繞過控制委內瑞拉石油公司的馬杜羅政府，讓石油收入直接流入普通的委內瑞拉人民手中。

美國的制裁措施旨在推翻馬杜羅，推動委內瑞拉舉行新選舉。

圖片版權 Getty Images Image caption 瓜伊多得到美國支持。他設法成立一個與馬杜羅政權並列平行的政府

美國國家安全顧問約翰•博爾頓（John Bolton）說，美國希望石油收入能夠轉入瓜伊多手中，為國民議會提供一些經濟能力，來打擊馬杜羅。

其中一種方式是，通過位於德克薩斯州的PDVSA擁有的煉油廠，利用一家名為Citgo的子公司來爭取推動變革。 博爾頓已經與Citgo的高管會面，並且正尋求由瓜伊多的國民議會任命新的管理層。

實際上，反對派亦正試圖建立與馬杜羅政權平行的政府，並擁有自己的內閣。

制裁衝擊馬杜羅嗎？

博爾頓表示，制裁將影響PDVSA價值70億美元的資產，並讓其在明年損失超過110億美元的出口額。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Market）的赫裏瑪•克羅夫特（ Helima Croft）表示，在這個階段，由於委內瑞拉的石油產量處於螺旋式下行狀態，加上國家面臨嚴重短缺，制裁有能力"對委內瑞拉的財政狀況造成災難性影響"。

圖片版權 AFP Image caption 仍然有不少人支持馬杜羅

但一些分析師認為，馬杜羅仍有其他選擇。

"委內瑞拉目前向美國出口的石油將轉移到其他國家，並以較低的價格出售。對於像中國和印度這樣的國家，這個消息就如同黑色星期一。他們將能夠以極大的折扣購買這些石油產量，"里斯塔能源（Rystad Energy）的委內瑞拉分析師保拉（Paola Rodriguez-Masiu）寫道。

她補充說，制裁的影響將大大低於華盛頓的預測。

委內瑞拉每天向美國出口約45萬桶石油，略低於其總產量的一半。這是制裁生效後可能湧入市場的新增石油供應量。委內瑞拉在美國的市場份額將引起爭奪，有利於沙特，墨西哥和伊拉克的石油公司。

保拉表示，到目前為止，由於投資者已對委內瑞拉的危機有所凖備，石油市場在很大程度不太在乎這種供過於求可能走勢。

誰支持馬杜羅？

中國和土耳其是馬杜羅政府的主要盟友，但現在俄羅斯被視為關鍵角色。

當委內瑞拉即將面臨嚴重違約時，莫斯科一再向加拉加斯提供金融生命線。

但這並非單純出於友誼。

由於烏克蘭危機，俄羅斯石油公司Rosneft自2014年以來一直受到美國的制裁，這家石油公司已經擁有Citgo 49％的股份。它還擁有Citgo的一些抵押品，這意味著當委內瑞拉政府遇到了麻煩，俄方就可以控制德克薩斯州的煉油廠 。

華盛頓對俄羅斯本來已有所不滿，而對俄羅斯石油公司在德克薩斯州的煉油廠獲得立足點的前景，亦很不滿。

圖片版權 Getty Images Image caption 反馬杜羅政府的遊行示威持續不斷。瓜伊多呼籲提前舉行大選

制裁會衝擊委內瑞拉人民嗎？

目前還不清楚美國能否成功地將馬杜羅的資源轉移到瓜伊多身上。

向人權理事會匯報的聯合國特別報告員伊德里斯·賈扎伊裏（Idriss Jazairy）說，委內瑞拉人民最終將受到制裁的衝擊。

"制裁可能導致饑餓和醫療短缺，這並不是解決委內瑞拉危機的出路，"他說。

"引發經濟和人道主義危機不是和平解決爭端的基礎。"

博爾頓周五表示，美國將向委內瑞拉人民提供人道主義援助，藥品，手術用品和營養補充品。但目前尚不清楚它是否能成功繞過馬杜羅政府。

圖片版權 Getty Images Image caption 迄今為止，委內瑞拉軍方仍支持馬杜羅總統（中）

制裁將持續多久？

這些制裁可能會持續相當長一段時間，很大程度上取決於反對派和馬杜羅之間解決對峙的政治方案。

過去，美國一直對制裁委內瑞拉石油工業猶豫不決，因為它知道這有可能嚴重影響普通人的生活水平，他們的生活水平早已處於低位。

現在美國仍然需要進一步明確，如何詳細制定計劃，使石油收入和人道主義援助到達瓜伊多及國民議會手中。

最終目標是通過談判解決方案，或提供誘因促使軍方政變，迫使馬杜羅失去權力。

由於瓜伊多領導的抗議活動得到廣泛的國際支持，其中包括歐盟以及巴西，阿根廷和哥倫比亞等地區性參與者，華盛頓希望不久之後它能實現其目標。

但制裁可能是一場危險的賭博。

過去，美國在委內瑞拉採取的行動，讓馬杜羅和之前的查韋斯總統，把美國視為一個公認的敵人，團結了委內瑞拉人民，兩位領導人得到很大支持，現在可能就是這種情況。

而且，馬杜羅可以把人民生活水平的惡化的責任，直接推給美國，而美國所做的一切，也幫助證明了馬杜羅一直所提出的觀點：瓜伊多只是美國人的傀儡。