圖片版權 YURI CORTEZ/AFP/Getty Image caption 委內瑞拉前總統查維茲的政治遺產？

委內瑞拉馬杜羅政權面臨嚴峻挑戰，政局日漸惡化，國際社會也相應出現對立陣營。

英國、法國、德國、西班牙和其他許多歐洲國家2月4日正式宣佈站到美國的陣營，支持委內瑞拉反對派領袖瓜伊多，以及他不久前宣佈成立的臨時政府。

此前，馬杜羅總統乾脆地拒絶了歐盟提出的提前大選的建議。

瓜伊多1月份宣佈成立過渡政府，自己任臨時總統。此舉得到美國支持。

俄國支持馬杜羅政府，並譴責美歐干預委內瑞拉內政。

以下八張圖表從多個側面一定程度上展示了委內瑞拉目前危機的深度和廣度。

1. 經濟崩潰

2. 石油減產

3. 通脹失控

4. 民生疾苦

5. 缺醫少藥

6. 貨幣貶值

7. 國際社會分野

截至2月4日， 法國、德國和西班牙步英國後塵，宣佈支持瓜伊多。