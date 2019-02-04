委內瑞拉反對派領袖再獲支持 最大債主中國是否誤判

圖片版權 Reuters Image caption 委內瑞拉軍方目前大部份將領仍然支持馬杜羅的領導。

多個歐洲國家宣佈，承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido） 「臨時總統」的地位，隨即被俄羅斯批評干涉委內瑞拉內政。

此前，瓜伊多自行宣佈出任該職位，獲美國、加拿大和巴西等多個國家承認；這些國家同樣被中國、俄羅斯、古巴等支持馬杜羅（Nicolas Maduro）政府的國家批評。

英國、法國、德國和西班牙等多個歐洲國家早前宣佈，限定馬杜羅必須在周日（2月3日）宣佈舉行大選，否則將承認瓜伊多的「臨時總統」地位。馬杜羅駁斥，國際政治不能建基於這種「最後通諜」上。他形容，對方的做法相當於他要求歐盟七天內承認加泰隆尼亞為一個獨立國家，否則就會採取行動。

隨著越來越多的國家承認瓜伊多的地位，分析認為中國政府目前的確誤判委內瑞拉的局勢，但同時指出，即使反對派成功奪權，兩國會快速建立合作關係，因為對雙方都有益。

圖片版權 Getty Images Image caption 委內瑞拉反派領袖瓜伊多在一場大型示威當中宣佈自己成為總統，並受到了美國及多個鄰國的承認。

國際社會「有責任協助委內瑞拉」

英國外長傑里米·亨特（Jeremy Hunt，侯俊偉）周一（2月4日）在社交網站發文，指英國與其歐洲盟友將承認瓜伊多的執政地位，直至委內瑞拉「可以進行有公信力的選舉為止」。

另外，英國首相特雷莎‧梅（Theresa May，文翠珊）透露政府正考慮採取「更多行動」，包括制裁，但沒有具體說明。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默克爾（Angela Merkel ）和西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）分別指出，委內瑞拉人民有權選擇自己的命運。桑切斯進一步向記者表示，為達成這個目標，國際社會有責任協助委內瑞拉人民。

委內瑞拉經濟危機 委內瑞拉近年受嚴重通貨澎漲困擾 截至2018年11月，國內年均物價上升 1.3萬倍

國際貨幣組織估計2019年委國國內物價會上升 10萬倍

根據官方匯率，一美元可以兌換 637玻利瓦爾

貨物平均漲價一倍所需時間： 19天 EPA

「瓜伊多並非民選」

近年來，委內瑞拉經濟受嚴重通貨膨漲的困擾，國際貨幣組織估計2019年物價會上升10萬倍。當地過去多個星期爆發反政府示威，造成最少七人死亡。馬杜羅在去年的委內瑞拉總統大選勝出，並於上月開始第二屆總統任期，但多國都指控委內瑞拉政府操控選舉結果。

歐盟的立場是呼籲馬杜羅盡快舉行大選，但並非所有歐盟成員國都公開承認瓜伊多為「臨時總統」。希臘政府上月十分不情願地在歐盟的立場文件簽署，當地執政黨激進左翼聯盟（Syriza）隨即發表聲明，向「委內瑞拉合法總統馬杜羅」表達支持。

而意大利執政黨五星運動領袖魯伊吉·迪馬約（Luigi Di Maio）也拒絶承認瓜伊多的地位，因為瓜伊多並不是委內瑞拉人投票選出來的總統。

俄羅斯、中國等支持馬杜羅的國家對歐美國家的表態作出嚴厲的批評。

俄羅斯回應歐盟國家的聲明時指出，它們的行為是干預委內瑞拉內政，嘗試把這種「強行奪取」的權力合法化。

圖片版權 CNS Image caption 馬杜羅去年訪華期間與習近平舉行會談，兩國政府又簽署推進"一帶一路"建設的諒解備忘錄等雙邊合作文件。

中國誤判形勢

中國外交部發言人耿爽在過去數天的例行記者會上都被問到中方對委內瑞拉局勢有何評論，他多次重申中方反對單邊制裁，又批評美國對委國國家石油公司的制裁行動，指出這種「外來干涉或制裁只會使局勢更加複雜」。

路透社指出，中國是委內瑞拉最大的外債持有人，委國目前拖欠中國的債務約值200億美元。馬杜羅去年9月曾經訪問中國，獲中國國家主席習近平接見。中方當時向委內瑞拉提供50億美元貸款。

另外，中國截至2017年在委內瑞拉的直接投資達到32億美元，包括最少三家由中國國有石油天然氣集團和委內瑞拉國有石油公司（Petroleos de Venezuela SA）組建的合資企業。

中國政府似乎已經意識到瓜伊多掌權的後果。美國《華爾街日報》引述中國商務部最新的委內瑞拉投資指導報告稱，如果委內瑞拉反對派掌權，新政府可以以「保護國家利益」為由與中方重新談判合同條款，甚至拒絶償還對中國的債務。

但該報同時引述荷蘭萊頓亞洲中心（Leiden Asia Centre）研究員費爾肯（Matthew Ferchen）稱，中國非常需要石油，因此中國很可能會迅速與委內瑞拉新政府展開合作，推動重新協商委內瑞拉的債務問題，同時瓜伊多也可能會爭取與中方建立「緊密的經貿聯繫」。