蘇格蘭國家博物館：什麼樣的清朝扇子最受歐洲歡迎

圖片版權 蘇格蘭國家博物館 Image caption 「大豐收」雕刻瓷器，20世紀70年代在江西景德鎮製造，寓意新中國的農業成就。

位於英國愛丁堡的蘇格蘭國家博物館於2月8日開設東亞展廳，展出來自中國、日本和韓國三地的展品，跨越150多年歷史。

展品從政治、軍事、社會、文化等多方面展示三地共有的東亞文明，探索與歐洲歷史的緊密聯繫，以期展開深層次的東西方對話。

將近過半的展品在最近幾十年中首次展出，BBC中文帶你走入展品背後的故事。

中國外銷扇之王

當曹芹第一次在藏品中見到這把中國清朝末年製造的扇子時，她的第一反應是，「是不是弄錯了，這哪像中國古代的扇子。」

曹芹是蘇格蘭國家博物館中國藏品的策展人，她見過的外銷扇多以清淡素雅的風格為主，以山水、蘭花、竹子等圖案繪製成水墨畫，象徵中國古代文人墨客質樸的品格和剛毅的氣質。而這把來到歐洲的扇子色彩豐富、鮮艷花哨，以彩繪工筆畫描繪了綠色成蔭、花團錦簇的傳統中國庭院景色，並鑲嵌小粒象牙片為人像面孔，精雕細琢。

畢業於牛津大學考古學的曹芹通過研究發現，18、19世紀的中國確實有這種融合了中西方繪畫風格的彩繪作品，專門出口歐洲市場。她說，這把扇子被譽為中國外銷扇之王，以當時歐洲對於中國的想像設計，滿足貴族以擁有東方物品為榮的需求。

曹芹對BBC中文說，「說明中國當時不是有什麼就賣什麼，而是根據自己的創造力，把產品的設計和市場的需求結合在一起。」

圖片版權 蘇格蘭國家博物館 Image caption 印有歐洲貴族族徽的茶杯瓷器，產自中國清朝江西景德鎮。歐洲佛斯靈漢姆家族（Fotheringham of Powrie）是當時蘇格蘭的貴族，擁有大片領地，地位顯貴。

定制清代瓷器

15世紀末葡萄牙人開闢新航線之後，中國海上對外貿易增長。尤其是在清朝時期，中國的瓷器廣受歐洲歡迎。新開設的東亞展館展出了一套印有蘇格蘭貴族族徽的茶具瓷器。

同外銷扇之王一樣，這套瓷器並非印有中國山水圖樣，而是彩繪成歐洲佛斯靈漢姆家族（Fotheringham of Powrie）的族徽和家訓。該家族是當時蘇格蘭的貴族，擁有大片領地，地位顯貴。其家族城堡遺址至今還留存在愛丁堡。

佛斯靈漢姆家族在18世紀將家族的徽章圖案送往中國景德鎮窯洞，訂購高級瓷器。曹芹說，這套私人定制的瓷器不適合日常使用，但適用於特殊場合，令貴族伺機向朋友們炫耀家族的地位和財富。也因此顯示歐洲上層社會對中國瓷器的鍾愛和欣賞。

除了這套茶具，東亞展廳還展示了蘇格蘭與英格蘭在18世紀期間經歷皇位之爭後，用於慶功而向中國定制的瓷碗。以及中國出口到中東、土耳其等地用於佛教寺院的裝飾用品，根據當地特色而變化風格。

曾在河南大學文物館從事過15年研究的歷史學者白秦川對BBC中文表示，中國古代文人一向輕視生產工藝、製作方法等技術類生產，認為是雕蟲小技。但18、19世紀的外銷藝術品融合了中國傳統審美和西洋趣味，「從某種方面來說是對歷史的補充，反應中國制瓷工匠在當時的技術水平，以及中西方在工藝上的交流」。

青銅與錢幣

東亞展廳聯繫中國、日本和韓國的共通之處，對東亞文明進行梳理。曹芹說，早期陶器對東亞文明的影響非常大，不僅在生活用品上，還在銅器的製造方面。

青銅在整個東亞地區的地位尤其高，與黃金、白銀在歐洲的地位類似。4000多年前，馬家窯時期的陶罐已證實了陶器製造業達到了一定高度。新的東亞展廳以青銅為線索，展示了東亞地區的錢幣體系。

中國擁有獨立的錢幣體系，錢幣不只在中國使用，在東亞地區都在使用。比如在17、18世紀，朝鮮半島和日本的錢幣都是以中國的錢幣為模型仿造。新的東亞展廳從最早的刀幣、蟻鼻錢、布幣、圓孔幣，到秦始皇統一後的半兩錢，「展現錢幣的流線型發展」。

曹芹說，以前的展館只是簡單地向觀眾介紹錢幣的名稱和來源，這次新設的展廳從不同角度解說為何使用這種錢幣，「將某一特定的展品和當時東亞地區的影響力連接起來」，顯示青銅的重要地位。

白秦川多年從事錢幣學研究，他說，青銅被稱為「吉金」，是中國從殷周時期到春秋戰國時期最重要的合金。秦漢時期以後出現鐵器，但青銅仍然是貨幣的材料。東方錢幣以青銅鑄造為主、呈圓形方孔，與西方以金銀打製、呈圓形無孔的特徵不同。如在布展時表現這種不同，更容易令觀眾理解中西錢幣的差異。

圖片版權 蘇格蘭國家博物館 Image caption 印有歐洲貴族族徽的茶碟瓷器，產自中國清朝江西景德鎮。佛斯靈漢姆家族在18世紀將家族的徽章圖案送往中國景德鎮窯洞，訂購高級瓷器。

藝術與政治

展廳內容跨越古今，在現代區域展出了毛澤東時代（20世紀50年代至70年代）和1978年改革開放之後的藏品，顯示藝術與政治的關係。

一幅以「大豐收」為主題的瓷器雕塑來源於70年代的江西景德鎮。在一顆印有漢字「豐」的巨大麥穗之下，人民歡天喜地，寓意新中國的農業成就。麥穗之下，以農民、工人和士兵的人物代表為核心，顯示他們在新社會的支柱地位。

曹芹說，這個雕塑是為了向人們宣傳新中國的共產主義意識形態而製作的。中國歷史悠久的生產工藝，受到了蘇聯藝術的影響。

另有一幅匾畫描繪了毛澤東和林彪在天安門城樓上的情景，但林彪的頭像被粗暴的刮去，顯示出一個灰色空缺，是文化大革命期間「批林批孔」帶來的後果。

這幅匾畫在1978年揚州漆器廠製造，由私人收藏家所有。曹芹說，中國在文化大革命期間雖然聲稱與所有的過去斷絶關係，但藝術仍體現出與歷史的緊密聯繫。這幅畫作雖然遭到破壞，但其工藝是建立在中國上千年的傳統之上，"不僅代表工藝的傳承，也和政治緊密聯繫"。