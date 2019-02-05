調查：英國脫歐亂局下倫敦金融城巋然不動

Image caption 英國決定脫歐後，倫敦反成為全球投資人投資的一個重點。

一項最新調查顯示，雖然英國脫歐進程已持續兩年半，甚至有無協議脫歐的風險存在，英國的金融業到目前基本上沒有受到脫歐亂局的影響。

路透社在2019年1月3日至1月28日進行的這項調查對象，包括倫敦132家最大或最重要的國際銀行、保險公司、資產管理公司、私募股權公司和交易所。

調查顯示，即使在英國與歐盟無法達成協議、英國無協議脫歐可能性存在的情況下，只有約2000個金融工作崗位需要或已經從英國遷至海外。

而一批頂級的投資銀行則計劃在倫敦僱用更多的員工，遠遠超過計劃在歐洲其他任何地方的僱員人數，表明這些機構預計英國仍將是他們在歐洲開展業務最主要中心， 至少在短期內這一預測不會變化。

銀行家信心增強

這一調查結果顯示，作為英國經濟支柱之一、僱員超過百萬的金融業，並沒有像許多銀行家和政客2016年預測的那樣，即英國全民公投退出歐盟的決定將導致大批金融業崗位、人才、交易流失，倫敦作為世界金融之都的地位動搖。

2017年9月份第一次調查中，當時預計英國上萬金融崗位會受到脫歐衝擊。

但最新調查結果顯示，總部位於英國的各大金融機構表示，他們2018年9月份調查中預計遷向海外的5766個金融業就業崗位會大幅下降至2000左右。

最新調查還顯示，大多數銀行家相信，歐盟和英國就脫歐談判會達成某種妥協。他們也在等待最後會達成什麼樣的協議，英歐將保持什麼關係，然後再對搬遷問題做出最終決定。

中國、美國經濟對倫敦的影響超過脫歐

一家美國投資銀行的高管表示，如果英國在沒有達成協議的情況下脫離歐盟，他們可能要將轉移到海外的員工人數增加一倍或兩倍。

但這位高管補充說，到目前為止，英國脫歐的影響遠低於預期，也沒有中國經濟放緩和美國政治不穩那麼讓人擔憂。

圖片版權 Getty Images Image caption 總部位於英國的各大金融機構表示，他們2018年9月份調查中預計遷向海外的5766個金融業就業崗位會大幅下降至2000左右。

他表示目前局面雖然有點亂，但英國脫歐的問題是技術性問題，是可以得到解決的。

另外，匯豐銀行的消息人士透露，該銀行在脫歐公投後曾公開表示，多達1000個工作崗位可能會轉移到巴黎，但迄今為止尚未調動任何員工。

脫歐不脫歐？

蘇格蘭皇家銀行的消息人士也透露，該銀行也曾公開表示，可能會將150名員工的工作遷移到荷蘭阿姆斯特丹，但至今也沒有調動任何員工前往。

就金融城金融家們的工作計劃，路透社調查首次發現，有些金融家認為，由於英國政壇對如何退出歐盟意見分歧巨大，英國有可能根本就不會退出歐盟。

圖片版權 Getty Images Image caption 大多數銀行家相信，歐盟和英國就脫歐談判會達成某種妥協。

一些公司說，即使英國留在歐盟內，需要遷往海外的一些金融崗位還是會遷出。

90家公司回復調查稱，因為英國脫歐需要重新架構它們的商業，但其中只有59家公司明確表示要調動的工作崗位數字。其餘表示，脫歐與否不會有影響，或者尚未決定，或者拒絶評論。

上述最新的調查函蓋了在倫敦從事金融服務工作的40萬就業崗位中的0.5%的調查樣本。