華為產品在挪威觸礁 美國圍堵行動升級

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中國通訊科技公司華為早前在捷克的政府投標行動觸礁後，挪威官員放話聲言為保障國內通訊系統安全，要管制國內電訊服務公司使用華為的產品。德國總理默克爾（Angela Merkel）也指，華為必須保證不會輕易把資料交給中國政府，才會讓對方參加德國的5G網絡建設。華為在歐洲的業務前景進一步蒙上陰影。

挪威情報部門PST周一（2月4日）發出年度報告，點名批評中國和俄羅斯等國嘗試滲透挪威。PST主管比約恩蘭（Marie Benedicte Bjornland）指，華為與中國政府有「密切聯繫」，又指中國的《情報法》要求中國公司「依法支持、協助和配合國家情報工作」，令中國政府可以影響華為等中國公司的工作。

美國政府早前呼籲盟國不要使用華為等中國公司製造的網絡設備，因為可能會造成安全風險。美國國務院官員本周拜訪歐盟委會員後再次呼籲，各國不要急於與中國公司這些「不受信任的製造商」簽署合同。

圖片版權 EPA Image caption 挪威情報部門PST主管比約恩蘭指出，中國的《情報法》讓中國政府可以影響華為等中國公司的工作。

影響美國

路透社引述消息報道，美國國務院官員到訪位於布魯塞爾的歐盟總部時警告，歐洲國家如果使用華為和中興等中國公司製造的產品，會對當地造成「各類的後果」，相關影響也會延伸到美國。

美國國務院官員稍後會轉到法國、德國等其他歐洲國家訪問，轉達美國政府針對華為的警告。

美國在國內已經大致禁止政府部門和承建商使用華為產品，但美國政府仍然憂慮如果歐洲國家使用華為設備建造5G流動網絡，礙於美國與歐洲的密切關係，可能影響美國國內的網絡安全。

華為多次否認它製造的產品會造成安全隱憂，又強調公司嚴格遵守所在國的法律。中國外交部也多次強調，華為是一家自主發展的中國民營企業，中國法律也沒有授權任何機構可以強迫企業在網絡設備上安裝「後門」。

日本、澳大利亞等國早前已經響應美國的呼籲限制國內電信商使用華為的產品，同時越來越多的歐洲國家宣佈類似措施。

限制華為設備

挪威兩家主要電訊公司挪威電信（Telenor）和泰利亞（Telia）推行4G通訊網絡時，使用華為的設備。挪威政府計劃在當地電訊公司凖備建立5G網絡時，訂立法例限制各家公司使用華為設備的數量。

針對挪威情報部門PST的警告，中國駐挪威大使館發出聲明形容PST以「單純假設性語言」攻擊中國的做法「十分荒謬」，又重申中國向來都反對各種網絡間諜和攻擊行動。

德國對美國的呼籲仍然採取保守態度，當地的網絡安全部門指出目前沒有證據顯示，華為可以利用它製造的網絡設備，為北京截取任何訊息。但默克爾強調，基於安全考慮，德國政府必須與中國政府溝通，確保華為不會輕易把數據交到中國政府手中。

圖片版權 EPA Image caption 捷克總統巴比什早前下令捷克中央政府員工不得使用華為產品。

另外，華為在捷克的業務也可能進一步受挫。華為早前在捷克投標，為當地稅務部門建造電腦系統，合約價值約五億克朗（約2200萬美元）。但當地政府後來修改法例，禁止任何受當地國家網絡與信息安全部（NUKIB）警告過的電訊商投標參與建設政府電腦系統。

捷克國家網絡與信息安全部主管納夫拉蒂爾（Dusan Navratil）回應記者提問時指出，他預期有更多華為和其他中國公司在當地投標政府工程被阻，但他沒有具體解釋。

捷克國家網絡與信息安全部（NUKIB）去年12月發出警告，指華為和另一家中國科技公司中興製造的設備可能有「安全威脅」。

財政部發言人說，國家網絡與信息安全部的警告對財政部有法律效力，必須執行。