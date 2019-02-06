特朗普金正恩月底越南會面：第二次特金會重點是什麼

圖片版權 AFP Image caption 特朗普說，「雖然仍然有很多工作尚未完成，但我和金正恩關係很好。」

美國總統特朗普在發表國情咨文時宣佈，他將於2月27至28日再度與朝鮮領導人金正恩會面。這是繼去年6月兩人在新加坡歷史性會晤後的第二次會面。

今次峰會將在越南舉行。越南分別與美國和朝鮮也保持良好關係，早已盛傳是第二次朝美峰會的熱門地點，不過特朗普尚未宣佈會面將在哪個城市舉行，河內及峴港都是可行之選。

在星期二晚，特朗普說，「我們的人質已經回家，核試驗暫停了，15個月也沒有發射過一枚導彈。」

「如果我沒有成為美國總統，我們現在可能已和朝鮮爆發戰爭。」

「雖然仍然有很多工作尚未完成，但我和金正恩關係很好。」

在特朗普宣佈峰會日期前，美國朝鮮開題特使比根亦抵達平壤，為第二次會晤鋪路。美國國務院稱，特朗普此行有望就朝美新加坡峰會的承諾，取得進一步的進展。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普與金正恩2018年6月在新加坡首次會面。

雖然去年新加坡峰會吸引全球關注，亦營造了令人樂觀的氣氛，但在高調的會面後，實際進展並不多，雖然各方稱致力無核化，但如何實行和如何驗證，這些細節也沒有交代，特別是朝美雙方聯合聲明中，沒有提及「不可逆轉」字眼，令外界擔心朝鮮無核化的決心。

美國希望朝鮮全面放棄核武，以及在國際監督下銷毀核武，比根之前在演說中強調，美國如果見不到朝鮮這樣做，不會撤銷制裁，但暗示可以會透過其他方法予以協助。

美方聲稱金正恩承諾銷毀所有製造鈈和鈾的設施，這兩種元素均為製造核武器的重要材料，但一些專家指出，朝鮮事實上從有公開表達會在沒有美國讓步下全面放棄核計劃。

美國情報部門報告亦指，朝鮮放棄核庫存和生產能力的機會不大，朝鮮想得到美國及國際社會讓步，也只會實行"部分去核化措施"，因為擁有核武是朝鮮"存亡的關鍵"。

聯合國亦警告，朝鮮仍在繼續其核計劃以及違反制裁，聯合國安理會一份內部報告指出，朝鮮涉及在海上非法交易石油產品及煤礦等違禁品，這些物品由非朝鮮的船進行交易，逃避制裁，而且這些非法活動有一定規模，令制裁不太具成效。

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮最高領導人金正恩第四度赴華訪問後返回朝鮮，同時帶回了習近平對第二次美朝領導人峰會的支持。有消息稱，金正恩向習近平發出訪朝邀請，習近平已經接受。

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BBC駐首爾記者勞拉•比克（Laura Bicker）分析：

聯合國報告證明，雖然特朗普政府表示有重大進展，但朝鮮核及導彈計劃仍然完整。

雖然韓國和美國均稱朝鮮作出了具體承諾，但朝鮮沒有提過會交出武器，或是放棄製造這些武器，因此，一份詳細的協議特別重要。

朝鮮事實上透過韓國總統表示過，會銷毀一個核處理工廠，但前提是美國要有相應舉措，預計這將會是未來數周雙方談判的重點。

而聯合國報告中提到的一點對特朗普政府而言更值得憂慮，因為該報告證明他們迫使金正恩走進談判桌的主要外交手段──即聯合國制裁──成效不大。

自去年起，已陸續有報告指，朝鮮涉及海上非法煤油運輸。制裁監察員稱，近期相關運輸量大幅度增加。

如果平壤政府尋找方法逃避制裁，那麼華府的施壓策略就不再管用。

未來一個月將會是決定朝鮮半島局勢的關鍵時期，報告說明了特朗普政府面對的挑戰，這令人疑惑：如果談判破裂，制裁又沒有效果，美國還可以怎麼做？