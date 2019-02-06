特朗普金正恩第二次會面：為什麼選址越南？

圖片版權 Getty Images Image caption 美國總統特朗普將於2月27至28日再度與朝鮮領導人金正恩會面

1965年3月，美軍部隊踏上越南南部峴港的土地，美國參與東南亞共產主義與資本主義之間的血腥戰爭由此開始。

將近54年後，這座城市可能將舉行越南前敵人美國以及冷戰時期盟友朝鮮的峰會。

美國總統特朗普已經確認，他與朝鮮領導人金正恩的第二次會面將在2月27日和28日在越南舉行。具體的地點可能是在峴港或河內。

為什麼選在越南？

越南是共產主義國家，但實際採用類似資本主義的經濟制度，目前美國和朝鮮都視其為友。

澳大利亞新南威爾士大學越南問題專家薩耶爾（Carl Thayer）說，越南被視為中立的主辦國，並且符合美國和朝鮮的所有要求。

圖片版權 Getty Images Image caption 越南1986年以建立社會主義主導的市場經濟為目標開啟經濟改革以來，成為亞洲發展最迅速的幾個經濟體之一。

薩耶爾教授對BBC表示，「第二次特金會地點選在越南不只有象徵意義」。

「選在越南是因為各方都認為越南有能力為峰會提供一個十分安全的環境，各方都認為越南是一個中立的東道國。」

為什麼金正恩同意在越南舉行？

對於金正恩來說，經過中國飛往越南很安全。中國和越南都是朝鮮少有的幾個關係較好的國家。

薩耶爾教授說，朝鮮領導人將其首次到訪越南視為一個證明朝鮮並不孤立的機會。朝鮮領導人曾經學習過越南的發展模式，此次到訪可以讓金正恩親自看看這個國家的變化。

「越南與美國的戰爭、與美國外交關係正常化以及自由貿易協定磋商等都是朝鮮當局感興趣的內容，」薩耶爾說。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南專家黎洪和對法新社表示：「（金正恩）會有興趣親眼看看越南的故事，這可以激發他，也可以讓他思考應該如何帶領朝鮮前行。」

圖片版權 AFP Image caption 金正恩將越南和中國視為盟友

為什麼特朗普同意在越南舉行？

如果金正恩受到越南經濟成果的鼓舞，那這可能對美國有利。自越南1986年以建立社會主義主導的市場經濟為目標開啟經濟改革以來，成為亞洲發展最迅速的幾個經濟體之一。

美國中情局局長蓬佩奧（Mike Pompeo）在去年一次訪問越南時說，金正恩如果「把握時機」可以複製「奇蹟」。

2017年，特朗普訪問了越南，當時越南主辦了亞太經合組織峰會。薩耶爾稱，越南感覺像是一個「舒適區」。

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他還指出：「美國感謝越南長期以來支持限制大規模殺傷性武器，以及目前支持聯合國制裁朝鮮。」

具有歷史意義的美朝峰會召開之際，越南也想展現其外交潛力，吸引外國的投資和關注。

第二次特金會宣佈舉辦地點之後，韓國總統府也表示歡迎這個決定。

韓聯社引述新聞發言人金宜謙稱，越南與美國曾槍口相對，而今成為好朋友。朝鮮與美國將書寫新的歷史，相信越南會提供良好的環境。