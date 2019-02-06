倫敦馬克思墓碑又遭破壞損毀 歷史輪迴

圖片版權 Friends of Highgate Cemetery Trust Image caption 馬克思墓碑遭破壞現場。

2019年初，作為英國官方一級文物保護建築的馬克思墓碑被破壞者用鈍器敲砸「盲目惡意損壞」。

倫敦北部海格特公墓的發言人表示，管理人員2月4日發現馬克思墓碑被人破壞，但不知道具體是什麼時候發生的事，具信就是最近幾天內。

沒有找到事件目擊者站出來作證。

海格特公墓信託之友首席執行官伊恩·鄧加維爾說：「這是一種盲目無理智的惡意破壞行為，而不是政治評論。」

他說：「我真的很難過，有人用這樣不明不白的方式做出這種行為。你即使不是馬克思主義者，也應該明白這是一座重要的紀念碑。」

馬克思墓碑歷史

19世紀的德國哲學家、經濟學家、社會學家、歷史學者、記者卡爾·馬克思被公認為革命社會主義者。他的社會、經濟與政治理論被稱為馬克思主義，在全球受到讚譽和批評。他被全球的社會主義與共產主義者視為精神領袖。

馬克思因為宣傳社會主義思想，19世紀時被歐洲多國政府視為威脅，驅逐出境。1849年，馬克思移居英國，渡過餘生30多年。其間，他發表了《共產黨宣言》、《資本論》等對20世紀產生重大影響的著作。

1883年，馬克思在倫敦去世後，安葬在海格特公墓。該墓地為馬克思的摯友恩格斯購買，墓旁巨大的頭像紀念碑，是由信奉社會主義的英國雕塑家布拉德肖雕刻。

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1956年，英國的社會主義者將馬克思及其夫人的墓被重新下葬在海格特公墓距離原來位置約50米的一個更顯著的地方，並在新立的墓碑上刻下他的名言：「全世界無產者聯合起來"及"哲學家們只是用不同的方式解釋世界，而問題在於如何改變世界」。

當時的這一舉動引起了社會爭議，因為當時正值東西方冷戰高峰時期。

2018年，馬克思誕辰200週年前，其墓碑重新得到維修。

墓碑歸屬

目前這一雕塑歸馬克思墓信託會所有。

鄧加維爾表示，公墓將與信託基金一起工作，幫助修復墓碑。這已經不是紀念碑第一次受損了。

上世紀70年代，有人用一枚自製管狀炸彈炸毀了墓碑頂部馬克思頭像的一部分；還有人在墓碑上面塗過納粹標記；有人曾用油漆噴塗破壞。

倫敦警方表示，在經過初步調查後沒有更多線索，除非以後掌握到進一步的信息，他們決定暫時結案。

在過去百年來，全球各地的很多人都到馬克思墓參觀過，近年來還包括很多中國旅遊者。

在海格特公墓的官網上寫著：在這個墓園東區長眠的最著名的人士是卡爾·馬克思，它的墓碑吸引著全世界的同志與其他人。