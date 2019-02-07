圖片版權 AFP Image caption 春節期間，馬尼亞中國城區舉行了慶祝活動。

春節除夕（2月4日）這晚，菲律賓馬尼拉中國城舉行大型跨年晚會，上百人共襄盛舉。大年初一則是菲律賓的國定假日，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）也在華人社區慶祝農曆新年，並在新年致辭中表示，希望農曆新年會為華人社區和全國帶來希望、鼓舞和更多成就。

杜特爾特在賀詞中提到菲律賓與中國關係。他說：「菲律賓與中國間的合作，不僅為兩國帶來繁榮及經濟增長，也在多元及和諧中培育出一種獨特文化。」

他呼籲菲律賓華人培養共同價值觀和理念，未來面對挑戰時能更和平，增進彼此了解。

親中的總統

杜特爾特自2016年上任以來，從不掩飾親中態度，過去兩年在農曆新年致辭都特別強調菲律賓與中國的友好關係，也常在公開演說上提及菲律賓與中國地理相近，多名民族英雄及總統都有華人血統，他也曾說自己的外祖父來自廈門。

杜特爾特在南中國海爭議上極為低調，去年4月就曾經脫口而出「我就是愛習近平」，去年2月他也曾在中國駐菲律賓大使趙鑒華的面前說，不如讓菲律賓成為「中國的一省」，引發部分民眾反彈，反對派的政治人物更指責杜特爾特賣國。

菲律賓與中國的關係在杜特爾特上任後持續升溫，去年菲律賓國家電視台PTV引進中國的四部影視作品，包括電影、電視劇、動畫片和紀錄片，並以菲律賓語配音的形式播出。

軍事方面，兩國交流也越來越密切。中國人民解放軍三艘軍艦上個月航抵馬尼拉進行4天親善訪問，而根據菲律賓媒體報導，菲國海軍也將在今年4月首次派出軍艦參加中國主辦的國際閲艦式。據了解，2019年的閲艦式是解放軍海軍建軍70週年慶祝活動的一部分。

圖片版權 AFP Image caption 兩國加強了軍事交流。

南海爭議

1月29日，中國官方媒體新華社報導，中國交通運輸部「南沙群島海上救助中心」在南沙群島永暑礁（菲律賓稱卡拉延群島卡吉廷岸礁）掛牌成立，並稱這是中國履行國際公約及保障南海海上航行安全的具體舉措。

對此，菲律賓馬拉坎南宮發言人帕內洛（Salvador Panelo）31日在記者會上說：「如果中國一開始就告知（我們），或許我們應該表示感謝。」他表示，他並不認為成立救助中心有什麼不好，因為它可以「幫到每個遇到危難的人」。

這段話引發菲律賓政府某些高層反對，菲律賓最高法院大法官卡皮奧（Antonio Carpio）表示，應該對中國在南沙群島永暑礁設立海上救助中心表達抗議。他說：「根據我們的法律，這是菲律賓的領土。」卡皮奧向媒體表示，中國不應該在沒有告知菲國的情況下，在菲律賓領土興建救助中心。

菲律賓外交部長洛欽（ Teodoro Locsin）也同意卡皮奧的說法，他說報導若屬實，菲律賓將抗議，而他也願意公開在聯合國大會與中國討論這個問題，不過同時強調，政府不能只依賴媒體報導，目前正在等待國家安全顧問埃斯佩龍（Hermogenes Esperon）的評估。

反中情緒

菲律賓政治分析專家海達裏安（Richard Heydarian）向BBC中文表示，杜特爾特脫美親中的態度從他上任後至今都非常一致，始終正面看待菲中關係，但這並不代表支持他的民眾和盟友與他的立場相同。

「雖然他總是在公開演說上強調菲中友好關係，但這不代表他成功說服人民，也不表示民眾都會埋單。」

圖片版權 AFP Image caption 馬尼拉民眾有著一定的反中情緒。

根據菲律賓民調機構「社會氣象站」2018年11月20日所公布的民調顯示，高達84%受訪者認為菲政府不應該坐視中國在南海擴張而不管。調查也顯示，即使杜特爾特立場親中，但菲人最信任的還是美國。

海達裏安向BBC中文透露，菲人的反中情緒仍然存在，中國投資大舉進入菲律賓，很多人對此表示憂慮，他舉例，菲律賓最大船廠「韓進蘇比克船廠」，因為拖欠約4億美元貸款，1月申請破產。中國企業有意收購該船廠，但民間出現擔憂及反對聲音，原因是該船廠所在的蘇比克灣（Subic Bay；又譯「蘇碧灣」）是地緣政治上的重要樞紐。

另一方面，菲律賓移民局2月初公布一項數據顯示，2018年因非法逗留菲律賓而逮捕的533名外國人中，中國人就佔74%，共393人，其次是52名韓國人，12名美國人。

圖片版權 AFP Image caption 習近平去年11月訪問菲律賓。

海達裏安表示，中國人在菲律賓違法工作的消息層出不窮，多少也間接使部分菲律賓人對中國人的觀感不佳。不過他同時也強調，中國對菲律賓也的確有實質幫助，像是在基礎建設及馬拉維戰爭上給予菲律賓很多援助。

菲律賓今年5月將舉行中期選舉，這被視為是評核杜特爾特一半任期政績的「成績單」。海達裏安分析，面對即將到來的選舉，杜特爾特也會有危機感。他舉例，從杜特爾特近期的談話可以發現，他總是避重就輕，只提中國對菲律賓的好，顯然是希望扭轉民間的反中情緒，但效果不彰。他說：「強烈的反中情緒仍然存在。」

他向BBC中文表示，杜特爾特親中立場，是為了不再像過去依賴美國，但他分析，菲律賓不應該只從中國或美國中選一邊靠攏，而是該走中間路線，做一個中等強國（Middle Power）。

他強調：「世界上並非只有中國和美國，菲律賓應該和東盟、印度、日本建立且維持良好的外交關係，才不會被當成乒乓球打來打去。」