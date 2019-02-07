夏威夷有可能將合法吸煙年齡提高至100歲

圖片版權 Getty Images Image caption 如果法案獲得通過，民眾要到100歲才可吸煙

美國夏威夷州有機會將法定吸煙年齡提高到100歲，令大部份民眾不能抽煙。

美國民主黨議員理查德·克里根提出法案，將吸煙合法年齡提高至100歲。如果法案獲得通過，該措施將會在2020年至2024年開始實施。

不過在該法案獲得通過成為州法律前，估計會受到煙草公司強烈反對。但電子香煙，嚼煙及雪茄則不受此限。

克里根在2014年被選為州代表前曾為急診室醫生，他認為香煙是"人類歷史上最致命的人工製品"。

2017年1月，夏威夷成為美國第一個將吸煙年齡提高到21歲的州份。在其他美國州份，法定吸煙年齡通常為18歲或19歲。

新法案HB 1509中提議，法定吸煙年齡應在2020年提高至30歲、2021年至40歲、2022年至50歲、2023年至60歲。到2024年，市民需要100歲才能購買香煙。

他向《夏威夷前鋒論壇報》表示，煙草行業"荒謬地壞"，即使知道香煙"容易致命"，但仍將香煙設計為"高度上癮"。

"我們不允許民眾自由取得鴉片類藥物，或任何處方藥物，"他說。

儘管美國國家癌症研究所警告"所有煙草製品都含有害及致癌物"，電子香煙及雪茄則被排除在法案之外，因為克里根認為它們比普通香煙安全。

"定期吸食雪茄與吸煙人士患有口腔癌或食道癌的風險相若，"他在網站補充。

美國疾病控制與預防中心表示，吸煙是美國可預防疾病和死亡的首要原因。每年約有50萬人死於與吸煙有關的疾病。