印度男子狀告父母：「他們未徵得同意就把我生下來」

圖片版權 Nihilanand Image caption 拉斐爾的臉書專頁貼滿許多標語：為什麼我要吃苦、為什麼我要被塞車堵在路上、為什麼我要上班等等。

印度一名男子日前向當地法院控告自己的父母，指控他們沒有徵得自己同意，就把他生下來。

這名27歲的印度商人拉斐爾‧薩姆（Raphael Samuel）認為，世上的孩子生下來就要受苦，因此「生孩子」並不對。

他接受BBC記者潘迪（Geeta Pandey）訪問時承認，父母不可能向未被生下來的孩子徵求同意，但他認為孩子對是否出生沒有決定權，正因為這樣，父母應該為孩子支付一生的費用。

拉斐爾的父母都是律師，被自己的孩子控告似乎並沒有生氣。拉斐爾的母親卡維塔（Kavita Samuel）還發表聲明說，如果拉斐爾真有一個理性的原因證明父母有錯，她願意承擔責任。

圖片版權 Nihilanand Image caption 拉斐爾在社交網站專頁上的照片大多戴著墨鏡和假鬍子。

「人類滅亡後，就再沒有人吃苦」

拉斐爾說自己的思想建基於「反出生主義」（anti-natalism ） 。信奉該主義的人認為，人生充滿苦難，人類應該立刻停止生育。

拉斐爾認為，這樣做的話，人類就會慢慢滅亡，這對地球和各種動物都有好處。他解釋，人生是「沒有意義的，因此許多人都在吃苦」，而人類滅亡後，就再沒有人吃苦。

他去年在社交網站創立了一個名為「nihilanand」的專頁，貼滿了他戴上墨鏡和假鬍子的照片，他在專頁也發佈了許多「反出生主義」的訊息，例如：「強迫一個孩子出生，然後強迫他要發展事業，這不是綁架、令他變成奴隸嗎？」，「你的父母可以去養一頭狗、或買一個玩偶，他們卻把你生下來。你沒有欠他們甚麼，你只是他們的娛樂。」

圖片版權 Nihilanand Image caption "你的父母可以去養一頭狗、或買一個玩偶，他們卻把你生下來。你沒有欠他們甚麼，你只是他們的娛樂。"

父母「反應不錯」

拉斐爾說，他大約從五歲開始就有這種「反出生主義」的想法。

他說有一天不想上學，自己的父母卻不斷要他上學。他就問自己的父親：「為什麼你把我生下來？」他的父親沒有回答。

「我想，如果他當時給我一個答案，我的思想大概不會變成這樣。」

他之後決定把自己信奉「反出生主義」這個想法告訴父母，他說自己的母親「反應不錯」，父親也「開始接納」這個想法。

拉斐爾還說，母親認為他言之有理。「我的母親說她希望可以在我出生之前就碰見我，那樣的話，她肯定就不會把我生下來。」

六個月前的一天，拉斐爾在吃早餐的時候告訴母親打算控告對方。「她說沒問題，但聲言會在法庭為自己抗辯到底。」

拉斐爾的母親卡維塔在聲明中為自己的兒子辯護，認為外界只專注在拉斐爾的想法的一部份「並不公平」。

她認為拉斐爾控告自己的原因，是因為他信奉「反出生主義」，也因為關注地球資源因為有過多「不需要的生命」而承受壓力。拉斐爾也感受到一般孩子成長時需要經歷痛苦。她認為外界忽視了這些部份。

「我的孩子成為了一個毫無畏懼、擁有獨立思想的年輕人，我為此感到高興。他必然可以找到快樂。」

圖片版權 Nihilanand Image caption 拉斐爾在這張標語回應"孩子都覺得許多事情是理所當然的"這個說法。他說："真的嗎？我以為沒有徵得一個人同意就把他生下來，還要迫令他工作、支付賬單去滿足你，這才是理所當然的意思。"

「不生孩子沒有問題」

拉斐爾通過社交網站專頁收到許多回應，有正面的，但大多都是反面的。他說他也收到其他母親給他發的訊息，指她們擔心自己的孩子看到拉斐爾的專頁後，會有什麼反應。

一些人也認為，拉斐爾這樣做只是為了自我宣傳，他否認。「但我的確想要把『不生孩子沒有問題』這個想法宣揚出去。」

「我知道法庭一定不會受理這個案件。但我仍然希望提告，因為我想要說明自己的想法。」

「我並不希望自己出生，但那不是因為我生活不高興。我活得很好，但我寧願不在世上。」