特朗普金正恩會面：第二次特金會的關鍵挑戰

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 美國總統特朗普稱，2月27日至28日他將在越南與朝鮮領導人金正恩舉行第二次峰會。

美國總統特朗普稱，2月27日至28日他將在越南與朝鮮領導人金正恩舉行第二次峰會。

會議召開之際，兩國領導人仍面臨一系列挑戰。

挑戰一：達成協議

2018年6月新加坡峰會時，特朗普和金正恩都充分利用了這次媒體盛會。他們那次歷史性會面只是一次破冰之旅，外界已經滿足。

但是會議後發出的聲明含義模糊，未能讓美國解除朝鮮核武器目標有任何實質行動，朝鮮也對美國拒絶放鬆制裁感到沮喪。

所以第二次會面的時候，他們必須拿出一些可行的方案。

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮半島無核化：特朗普金正恩會妥協嗎？

特朗普和金正恩已經把核對抗個人化了，他們喜歡直接與對方溝通，並已經通過交換信件和溫暖的話語這樣做了。美方擔憂這種安排對金正恩比對特朗普更有利。因為眾所周知，特朗普喜歡依賴自己的直覺，而金正恩則善於發號施令。

解決這一問題的辦法是在峰會前進行談判，解決細節問題。上次峰會沒有這一步，這次必須要做。

真正的成果將是在峰會達成一項框架協議，並讓這項協議在專家層面上繼續推進。

挑戰二：雙方達成共識

在新加坡峰會中，美國和朝鮮同意「朝鮮半島完全無核化」。但是他們並未說明這意味什麼，而這正是能否達成協議的關鍵。

對美國來說，無核化意味著朝鮮單方面放棄所有核武器庫，並允許國際核查員檢查。

對朝鮮而言，這意味著美國採取「對等」措施，並要求美方把可以威脅平壤的核武裝力量撤走。美方認為朝鮮大部份的要求都是不可妥協的，但也許不是全部。

讓特朗普的將軍們懊惱的是，特朗普已經明確表示他想召回駐扎在韓國的美國部隊，但特朗普同時聲稱他目前並未有此計劃。

無論如何，金正恩並沒有正式承諾去核化書面意義。專家認為美方應該督促他這樣做，並就如何實現這一目標的詳細路線圖達成共識。

這是一項真正的挑戰。

但上周，美國國務院朝鮮特使比根（Stephen Biegun）至少承認，兩國在裁軍目標上存在分歧，並表示與朝鮮達成協議需要逐步進行。

挑戰三：採取去核化行動

雙方發出的的信號讓人們更期待峰會中的一些動作。

比根表示，朝鮮已經提出，如果特朗普政府採取「相應措施」，朝鮮將摧毀所有製造核彈燃料的設施。

金正恩已經暗示，這些措施必須包括以某種形式減免制裁，以及某種形式的安全保障，比如正式宣佈結束朝鮮戰爭。

美國對於重大去核化步驟的要求似乎已經軟化，顯然更接受了金正恩倡導的以行動換行動的方式。

有報道稱，他們達成了一項協議，以解除部分制裁換取凍結朝鮮的核武器和導彈武器生產。（朝鮮已經停止了試驗，並沒有停止生產）。

如何確保朝鮮在凍結生產核武後，平壤政府會以實際行動銷毀它已經擁有的核武器，將是一大挑戰。外界同時擔心，即使朝鮮尚未與美方達成一個清楚的無核化路線圖，特朗普是否仍會與對方達成臨時協議。

挑戰四：更現實一點？

事實上，任何了解朝鮮的美國官員都認為金正恩不會放棄核武器計劃。

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮曾經是《核不擴散條約》的簽署方。

美國國家情報總監丹•科茨（Dan Coats）上周對參議院一個委員會表示，這種核威懾太重要了。他說，朝鮮領導人「最終視核武器為政權生存的關鍵」，尤其是為對抗美國推翻朝鮮政權的企圖。

專家們認為，金正恩在創造外交氛圍，讓大家接受朝鮮是一個核國家。他在新年致辭中確實有一些引人入勝的說法，宣稱朝鮮不會製造或擴散核武器，這是其無核化承諾的一部分。

一些美國前國防部官員甚至認為，更有意義的是就控制武器展開對話，而不是銷毀武器。

許多分析人士得出結論，除非朝鮮政權感到安全，並且金正恩可以確信他不需要核武器來繼續掌權，否則無核化是不可能的。