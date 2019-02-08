獸醫用小狗運毒罪成被判入獄
- 2019年 2月 8日
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哥倫比亞一名獸醫承認將海洛英放入狗體內運毒到美國，被判入獄。
由2004年到2005年期間，安迪斯·盧比斯·伊洛尼斯在哥倫比亞一個農場養狗，並將一袋袋的液態海洛英放到狗體內。
2015年，他因運毒在西班牙被捕，及後被送到美國接受審訊，法官裁定獸醫罪成，判監六年。
美國司法部紐約東區檢察官多諾霍說，"伊洛尼斯以他的獸醫學知識，把海洛英藏在狗體內，將毒品運到美國，他需要為此行為負責。"
2005年1月，警方搜查伊洛尼斯位於哥倫比亞麥德林的農場，發現9隻小狗，以及17袋一共約3公斤的液態海洛英，其中10袋在狗只體內發現的液態海洛英由相關部門經手術從小狗體內移除，其中3隻受細菌感染後死亡。
伊洛尼斯其後逃往西班牙，展開長達14年的追捕行動。
據司法部發言人透露，其中兩隻獲救的狗，已找到新的家。
Donna, 一隻小獵犬，由哥倫比亞的一名警員及其家人領養。
Heroina, 一隻羅威那，接受了哥倫比亞國家警察訓練，成為緝毒犬。