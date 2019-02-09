2019年第六周，全球華人慶祝春節，迎接己亥豬年，BBC中文為你盤點中國中央廣播電視總台春晚今年想傳達的五大信息，又從菲律賓總統杜特爾特的新年致辭，重看中菲關係。

另一方面，美國總統特朗普宣佈月底將與朝鮮領導人金正恩在越南會晤，商議朝鮮半島無核化，牽動半島的未來；中國醫藥旗下上海新興醫藥的血製品被指受艾滋病病毒感染，再次敲響中國免疫醫藥安全警鐘；澳大利亞政府拒絶中國富商黃向墨入籍，撇銷其永久居民權，令外界擔心中澳緊張關係再次升溫。

1. 中國央視2019豬年春晚傳遞出的五大信息

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農曆除夕，中國央視播出了4個小時的年度《春節聯歡晚會》。這是2018年3月中共黨政機構改革方案實施，合併三家中央媒體機關後，首次以中國中央廣播電視總台名義播出的《春晚》。

過去幾年，當局會利用《春晚》對外展示中外關係不斷得到加強。但是今年《春晚》沒有一個獨立的外國演出。今年的晚會中沒有強調豬的形像，只有一個喜劇小品中出現了一個《小豬佩奇》的鑰匙圈，其他節目完全沒有豬年的形像。

2. 杜特爾特春節致辭再談菲中關係 企圖扭轉民間反中情緒

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菲律賓總統杜特爾特在農曆新年致辭中表示，希望春節會為華人社區和全國帶來希望、鼓舞和更多成就。分析認為，這突顯其一貫親中作風，但對於他能否扭轉民間反中情緒，就可能不太容易。

3. 中國醫藥子企業血製品事件：艾滋病污染驚魂的來龍去脈

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具備中央級國有企業背景的中國醫藥被傳出旗下企業有注射用血製品受艾滋病（又稱愛滋病）病毒污染，但有關消息被官方自我否定。

中國國家衛生健康委員會要求各地停用中國醫藥旗下上海新興醫藥所生產的一批靜注人免疫球蛋白，理由是其艾滋病抗體（HIV抗體）檢測呈陽性。但中國國家藥品監督管理局之後稱，涉事批次藥物艾滋病檢測呈陰性。事件再次敲響中國免疫醫藥安全警鐘。

4. 中國商人黃向墨澳洲居留權被取消 中澳角力再升級

澳大利亞媒體報道，當地政府正式拒絶中國富商黃向墨入籍澳洲的申請，同時撤消他的永久居民權。

黃向墨被指與中國共產黨統戰部有聯繫，他多次向澳洲兩大政黨捐款，被形容是中國干預澳洲的一個核心人物，外界擔心中澳的緊張關係再次升溫。

5. 特朗普金正恩第二次會面：為什麼選址越南？

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美國總統特朗普在發表國情咨文時宣佈，他將於2月27至28日再度與朝鮮領導人金正恩會面。這是繼去年6月兩人在新加坡歷史性會晤後第二次聚頭。

為何選址越南？專家指，奉行共產主義的越南被視為中立的主辦國，並且符合美國和朝鮮的所有要求。聯合國安全理事會一份內部報告指出，朝鮮涉及在海上非法交易石油產品及煤礦等違禁品，逃避制裁，而且這些非法活動有一定規模，令制裁不太具成效。

分析認為，一旦制裁失效，將令美國失去談判籌碼。