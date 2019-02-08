圖片版權 Getty Images Image caption 在北美洲，美洲獅襲擊人類之事並不常見。

一名男子在美國科羅拉多州北部山區的一條受歡迎的公園山道上慢跑，在一頭美洲獅從身後撲向他後，徒手殺死了牠。

科羅拉多公園和野生動物管理處（CPW）一名官員表示，該男子在被一頭年幼的公獅咬傷臉部和手腕後傷勢嚴重。

官員說，這位尚未具名的男子稱，在聽到身後傳來的吼叫聲後轉身，獅子就猛烈撲擊他。

國家野生動物官員已確認這只「大貓」是死於窒息。

這起攻擊發生在星期一（2月4日）下午，地點位於佛特科林斯堡（Fort Collins）附近馬齒山開放空間（Horsetooth Mountain Open Space）之西嶺小徑。該處距離丹佛市約66英里（106公里）。

根據官方聲明，遇襲男子描述了他在路上聽到一點聲音，當他轉身查看時就被一頭山獅撲倒身上襲擊。

「這頭獅子倏地撲向跑步者，緊咬住他的手腕和臉部。他卻能與該獅子博斗，並從獅身中逃脫，在自衛中殺死獅子。」

男子殺死美洲獅後能自行離開公園，尋求幫助。

公園管理當局在一份聲明中形容，該男子臉部、手部、手腕、手臂、腿部和背部的傷勢「嚴重但不危及生命」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @CPW_NE After additional investigation, including examination of the lion, we have confirmed the victim's account that he was able to suffocate the animal while defending himself from the attack. — CPW NE Region (@CPW_NE) 2019年2月5日

官員後來發現了獅子的屍體。確定為體重約80磅（36公斤）的年幼公獅。

CPW東北區經理馬克·萊斯利（Mark Leslie）說：「這慢跑者用盡全力拯救自己的生命」

萊斯利並未說明該男子是如何殺死這只獅子，但他表示：「若被獅子襲擊，你需要全力做你能做的任何事，就像這位紳士所做的，你可以作出反擊。」

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @CPW_NE A reminder that living in Colorado means living among our wildlife. Our website has several great resources, including brochures about how to live and recreate with a variety of species. See our Living with Lions brochure for more information: https://t.co/9t0vPivxdz pic.twitter.com/NvoP9C3pUE — CPW NE Region (@CPW_NE) 2019年2月5日

美洲獅（Cougars）又可稱為山獅（Moutain Lions）、豹（Panther）或美洲豹（Puma），都是野生貓科家族一員。牠們的足跡遍布整個美洲，北至加拿大卑詩省（英屬哥倫比亞），南至阿根廷，都有美洲獅出沒。

但北美洲的山獅襲擊人類非常罕見——據CPW稱，一個多世紀以來，只有不到十幾人被殺。

山獅攻擊人的例子經常出現在生病或饑餓的獅子身上，這些獅子的行為通常難以捉摸，並往往避開人類。這次襲擊事件中的獅子屍體已被帶到附近實驗室進行屍檢。

圖片版權 larimer.org Image caption 馬齒山開放空間在當地深受遠足者歡迎。

如果你看到一隻「大貓」，切忌拔足狂奔。公園服務處說：「跑步可能會刺激獅子攻擊和追逐的本能。」

「相反，人應該站穩腳跟，努力讓自己看起來更強大，若受到攻擊，可以用手邊任何武器反擊。」

相關單位在一份聲明中說：「你要做的就是說服獅子你不是獵物，而且事實上，你可能對牠構成威脅。」

該野生公園也聲明：「過去人們已成功地用石頭、棍棒、帽子或夾克，園藝工具及其徒手進行反擊。」書面聲明還補充說，眼睛等敏感區域應首先成為攻擊目標。

去年5月，一名單車騎士被華盛頓州當局形容為「憔悴」的一頭美洲獅被殺，另一人受傷。

9月，一名俄勒岡州的徒步旅行者被發現死亡，官員懷疑這是該州首例野生美洲獅殺人事件。