圖片版權 EPA Image caption 烏汶叻公主參選總理，消息震憾泰國政壇

她出生在瑞士洛桑，泰國先王普密蓬是她父親，她畢業於美國麻省理工大學和加利福尼亞大學洛杉磯分校，放棄了公主頭銜嫁給同班美國同學，參加流行歌壇新秀選拔賽，客串電影角色，還常在Instagram上發張圖片、吐個槽。

她就是現年67歲的泰國公主烏汶叻，泰國先王普密蓬長女，現國王哇吉拉隆功的大姐。她的人生軌跡經常跟泰國皇室規矩禮儀相悖。但是，2019年參加總理競選，打破了泰國皇室不參政的傳統，即便依照她本人的行為凖則來看，也是最大膽的舉動。

泰國定於3月24日開始選舉總理。現任總理巴育宣佈將爭取連任，烏汶叻公主將代表一個成立僅數月的政黨與之角力。

圖片版權 Reuters Image caption 現年67歲的烏汶叻公主參選，與泰國皇室不涉足政治的傳統相悖，但支持者認為她不具備完整的皇室頭銜，因此可以參政。

烏汶叻公主1951年出生在瑞士洛桑，當年年底隨父母回到泰國。她從小熱愛體育，十來歲時跟父王一起打乒乓球、羽毛球和駕駛小帆船，深得父親寵愛。1967年，烏汶叻和父王在東南亞運動會上贏得帆船比賽金牌。

1969年，18歲的烏汶叻公主離開皇宮，到美國波士頓麻省理工大學（MIT）核物理專業留學。同班同學中有個叫彼得·詹森（Peter Jensen）的美國小伙子，後來成了公主的丈夫。

1972年結婚時烏汶叻公主21歲。因為嫁了外國人，按規矩放棄了泰國皇室公主頭銜，還把名字改成朱莉·詹森（Julie Jensen）。婚後次年，她大學本科畢業，與丈夫一起搬到西海岸的洛杉磯。

詹森夫婦生了3個孩子，詹森太太相夫教子之餘，還在加利福尼亞大學洛杉磯分校拿到了公共衛生碩士學位。

年復一年，泰國皇室叛逆公主烏汶叻在美國像普通人一樣過著普通的日子，8年不回國，直到1990年代才開始逐漸頻繁地回鄉省親，後來還參與了母后的慈善項目。

那些年，烏汶叻也開始頻繁地出現在泰國雜誌封面上，還頻頻現身社交聚會和時裝活動。雖然她一直沒有完全重新獲得皇室頭銜，但享受公主待遇。

1992年，她成立了烏汶叻基金會，母后是監護人。這個慈善機構為艾滋病孤兒提供幫助。

1998年，烏汶叻公主與相伴四分之一個世紀的丈夫彼得離婚，3個孩子隨她回到泰國定居，獲得泰國公民和泰國皇室身份。

烏汶叻公主開始履行皇室義務。

圖片版權 AFP Image caption 公主烏汶叻被認為是泰國皇室中最善解民意的成員之一

在恪守傳統禮儀和規矩的泰國皇室，烏汶叻公主的形像別具一格，更顯得親民、接地氣。

她創建了幫助青少年抵禦毒品的慈善組織"做回最佳自我"（To Be Number One），經常在宣傳和募捐活動中登台唱歌跳舞。

2004年烏汶叻公主的一個兒子在亞洲海嘯中喪生。

烏汶叻寫小說，演電視劇，演了兩部電影，其中一部是根據她寫的小說改編的，她出演女主角。

她還在電視劇裏客串古代泰國公主。

在泰國民眾眼裏，烏汶叻公主善解民意，擁抱流行文化，緊跟時尚。

圖片版權 Getty Images Image caption 公主出演的影片入選第15屆釜山國際電影節。

2018年，她以流行歌手的形像登台獻藝，演唱了泰國女子組合BNK48唱紅的曲目。

泰國皇室的傳統是超越政治。現在，長公主烏汶叻成為泰國採納君主立憲制以來首位參選總理的皇室成員。

由於烏汶叻回到泰國後並沒有全部恢復皇室頭銜，有觀點認為她不會被拒絶參選，而她的對手也不會因為用詞不當而觸犯泰國的辱皇罪。

烏汶叻公主此前從未公開表明自己的政治觀點和立場，她在社交網站上最近較多的貼子內容主要是她的慈善活動、環境污染、曼谷市民平時遇到的問題，比如霧霾，還有農曆新年慶祝等。

圖片版權 Twitter Image caption 烏汶叻公主在推特上宣佈自己將作為泰愛國黨提名候選人參選總理

2月8日，她在Instagram上發貼宣佈參選總理，特別說明自己已經放棄了所有皇室頭銜，現在只是一介平民，希望行使泰國公民的權利。

但是，有各種跡象表明她在政治上與軍方和皇室其他精英相反，更傾向於得到農村和城市中下層民眾支持的西那瓦家族，即前總理他信和英拉兄妹的家族。

泰愛國黨（Thai Raksa Chart）黨魁伊布查普2月8日率眾到選委會，將烏汶叻公主登記為該黨候選人。他說，泰愛國黨邀請烏汶叻公主參選總理，她考慮後決定接受邀請。

這個黨是由被推翻後流亡海外的泰國前總理他信和英拉兄妹的親戚與盟友於2018年11月成立的政黨。

烏汶叻公主是他信和英拉的好友。她的主要對手將是現任總理巴育（Prayuth Chan-ocha）。巴育所屬的公民力量黨與泰國軍方關係密切，2014年牽頭彈劾了時任總理英拉。

圖片版權 Reuters Image caption 戛納電影節上的公主烏汶叻

泰國政治時局

BBC在曼谷的記者海德說，泰國政治近年來奇詭動向不斷，而先普密蓬的長女宣佈參選總理堪稱奇中之最，無異於顛覆了泰國政治格局。

如果選舉委員會確認批准了她的參選資格，就意味著2014年打出保護皇室、防止親他信勢力向政府機構滲透的名義發動兵變的軍方勢力已經潰散。

雖然現行憲法對未來的新政府仍有持久、深遠的影響，但一位出自皇室的總理將有助於終結過去13年來困擾泰國的政治衝突和對立，也有助於迫使政壇各競爭派系達成和解。軍政府在這方面的失敗有目共睹。

但是，公主參選總理，直接涉足政壇，難免把皇室帶到政治中心，有損皇室超越政治的傳統。

泰國民眾有什麼感想?

泰國社交網站上滿屏皆是對公主參選的支持（#LongLiveSlender）。這個標籤是公主在自己客串出演的電視劇中說過的一句台詞，說自己更喜歡聽人說「苗條萬歲」，而不是「殿下萬歲」。

也有不少網民把她跟泰國歷史上和文學作品中的一些女英雄相提並論。

大背景

即將舉行的總理選舉是現總理巴育2014年推翻英拉政府，自己上台執政後的第一次選舉。英拉是前總理他信的妹妹。

他信和英拉目前都在海外流亡，但他們在泰國國內仍有很強的勢力，支持者眾多。

2016年，泰國公投通過了軍政府起草的憲法，為阻止他信及其同道日後勝選提供了法律層面的保障。

但是，烏汶叻公主站到了親他信的政黨一邊。於是，一切都變了。