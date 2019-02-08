特朗普：排除3月1日前與習近平會晤可能性

圖片版權 AFP / Getty Images Image caption 特朗普本周在國情咨文中表示，與北京達成任何新的貿易協議"必須包括中國真正的、結構性的改變"。

美國總統特朗普表示，沒有在3月1日中美貿易戰停戰期限到來前與中國領導人習近平會晤的計劃。

但特朗普被問及未來一個月左右的時間裏是否會和習近平會晤時，特朗普說："還沒定，也許會。"

最新的消息打破了此前市場形成中美首腦近期可能會晤並達成貿易協議的樂觀情緒，美國股市應聲大幅下挫。

2018年底，兩位元首之前同意貿易戰休戰90天，以達成貿易協議。3月1日是休戰的最後期限。

預計與現實距離

此前一周，特朗普在白宮會晤中國參加美中貿易談判的中方代表、中國副總理劉鶴時，曾發出樂觀信號，表示他將在近期會晤習近平，最終協議將在他本人和習近平之間達成。

美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛就最新的情況表示，華盛頓和北京目前在貿易談判中仍然有巨大的立場分歧。

他表示，目前中美首腦會晤沒定日期，沒定時間，沒定地點，什麼都沒商定。

中美兩國的第三輪談判定於下周在中國舉行。美國政府官員表示，美國貿易代表萊特希澤和財政部長姆努欽將於周一前往中國。

萊特希澤上周在華盛頓結束一輪會談時對記者說，如果談判沒有取得足夠進展，兩國元首可能不會會晤。

圖片版權 Getty Images Image caption 中美貿易影響兩國經濟，也影響世界經濟。

美朝峰會與中美談判分歧

2月初，特朗普已經宣佈2月27日至28日於越南舉行美朝第二次峰會，他將去會晤朝鮮領導人金正恩。

外界曾預測中美兩國領導人也可能借此機會在越南會晤。

特朗普本周在國情咨文中表示，與北京達成任何新的貿易協議"必須包括中國真正的、結構性的改變"。

一些中美貿易專家認為，知識產權、技術轉讓、市場凖入、企業補貼導致不平等競爭等等結構性的改革一直是中美談判的徵結所在。

如果3月1日的最後期限前無法達成協議，美國將在3月2日將部分中國出口美國的商品關稅從目前的10%提高到25%。

中美的貿易僵局已經開始導致全球經濟增長減速，引發金融市場的恐慌。