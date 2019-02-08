亞馬遜創始人貝索斯指控美國八卦雜誌敲詐

圖片版權 Reuters Image caption 全球首富、亞馬遜創始人傑夫·貝索斯

全球首富、亞馬遜創始人傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）指控一本美國八卦雜誌所有人試圖對他進行敲詐勒索，並稱其威脅如果不從就公布私人照片。

貝索斯稱，《國民問詢》周刊（National Enquirer）母公司美國媒體公司（American Media Inc）希望貝索斯停止調查他們是如何得到貝索斯的個人訊息。

貝索斯上個月宣佈離婚數小時後，《國民問詢》周刊公布了包括私人信息在內的婚外情細節。美國媒體公司稱，公司「行為合法」。

美國媒體公司在一份聲明中表示，公司相信其報道貝索斯的故事時行為合法。「另外，貝索斯近日作出指控時，我們真誠與其談判，解決與他的所有問題。」

「但是，鑒於貝索斯指控的性質，董事會已召開會議，認為應當對這些指控進行迅速、徹底的調查。調查結束後，董事會將採取任何必要的適當行動。」

貝索斯怎麼說？

貝索斯周四（2月7日）在博客文章中披露了一封電子郵件，稱美國媒體公司的代表已經向中間人傳送了一封電子郵件，威脅要公布他和其情人、前電視節目主持人桑切斯（Lauren Sanchez）的親密照片。

貝索斯說，美國媒體公司想要他作不實聲明，聲明《國民問詢》周刊對他和其情人的報道並未帶有政治動機。貝索斯持有《華盛頓郵報》。

圖片版權 Reuters Image caption 貝索斯與其妻子上個月宣佈分居

根據貝索斯在其博客中發佈的電郵，一名美國媒體公司律師周三（6日）提議，如果貝索斯發佈公開聲明「稱（貝索斯及團隊）並不了解或並沒有依據」做出懷疑，那他們就不會發佈這些照片。

此前，貝索斯的調查員表示，他們有「有力線索」懷疑是政治原因。

貝索斯說：「儘管他們威脅可能會讓我付出個人損失並讓我難堪，但我決定公布他們發給我的東西，而不是屈服於敲詐勒索。」

貝索斯在博文中提及了美國媒體公司與總統特朗普的關係。

圖片版權 Getty Images Image caption 前電視節目主持人桑切斯

為什麼貝索斯提及特朗普？

貝索斯說，持有《華盛頓郵報》對他來說是個麻煩事，因為他與包括美國總統特朗普在內的「某些有權勢的人」為敵。而美國總統特朗普是美國媒體公司老闆佩克（David Pecker）的朋友。

美國媒體公司最近在法庭上承認，它曾與特朗普的總統競選團隊合作，向一名《花花公子》模特支付15萬美元的封口費，掩蓋其與特朗普的婚外情。貝索斯在其博客文章中提及了此事。

曼哈頓檢察官去年12月宣佈，美國媒體公司同意與聯邦當局合作意味著，它將不會因這筆錢面臨刑事指控。

特朗普前律師科恩（Michael Cohen）已承認違反了競選財務法。科恩稱，曾在特朗普的指示下促成了這筆封口費。

貝索斯的名譽怎麼辦？

貝索斯並未試圖遮掩尷尬內容，並稱「當然不希望私人照片被公開」，但是他說，「我不會參與他們眾所周知的敲詐、政治恩惠、政治攻擊及腐敗行為。」

他的博客裏寫了《國民問詢》周刊雜誌編輯霍華德（Dylan Howard）發來的10張照片的詳細細節。霍華德稱，這些照片是在新聞採集的過程中拿到的。

圖片版權 CBS Image caption 《國民問詢》周刊稱貝索斯「道德敗壞」

貝索斯說，美國媒體公司宣稱新聞價值在於，這些照片可以向亞馬遜股東證明其商業判斷糟糕。但是貝索斯回擊說，公司業績「不言自明」。

霍華德及《國民問詢》周刊兩名記者的名字出現在該雜誌1月9日發表的一篇11頁長報道中。該報道包含據稱是貝索斯和桑切斯婚外情的細節。該雜誌稱該報道是「史上最大型調查」。

美國媒體公司如何拿到貝索斯的照片和信息？

這是貝索斯私人調查員關注的重點。

調查由貝索斯長期的安全負責人貝克爾（Gavin de Becker）領頭。他曾說，有關這次洩密的「有力線索指向政治動機」，但沒有透露更多信息。

上周他曾說，桑切斯的兄弟邁克爾已經成為他們調查的重點。但邁克爾·桑切斯否認參與洩密。

美國媒體報道，邁克爾·桑切斯認識美國媒體公司的佩克，以及其他與特朗普有聯繫的人，包括特朗普前競選助手佩奇（Carter Page）和斯通（Roger Stone）。斯通向美國新聞網站《每日野獸》確認，他認識邁克爾·桑切斯，並稱他是一個「很好的人」。