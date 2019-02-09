圖片版權 PA Image caption 劍橋大學的女經濟學家維多利亞·貝特曼在BBC接受廣播4台採訪過程中，脫掉上衣抗議說，英國脫歐的主張相當於 "皇帝的新裝"。貝特曼在胸上寫著"英國脫歐"（Brexit）的大字。

英國脫歐進程漸入深水區，社會各層各派就脫歐爭議升級。如何脫歐甚至是否脫歐，英國知識界精英尖銳論戰日趨激烈。

劍橋大學的女經濟學家維多利亞·貝特曼在BBC接受廣播4台採訪過程中，脫掉上衣抗議表示說，英國脫歐的主張相當於 「皇帝的新裝」。

貝特曼在胸上寫著「英國脫歐」（Brexit）的大字。

貝特曼教授在採訪中表示，脫歐將使英國經濟面臨巨大風險。主張脫歐者罔顧事實，自欺欺人。

她在採訪中挑戰要求與英國主張脫歐的政治家、下議院議員里斯·莫格進行一場「坦蕩蕩的公開辯論」。

貝特曼的態度反映了英國知識精英中一批人士的意見，因此她的言行都受到很多英國人的讚揚和支持，同時也有一批英國知識精英反對她的主張和脫衣抗議舉措。

女權主義活動人士

早年貝特曼在劍橋大學本科畢業，之後在牛津大學就讀並獲得碩士和經濟學博士學歷。她是英國宏觀經濟和經濟史專家，發表過多部書籍，目前在劍橋大學擔任教授。

Image caption 英國一些人士強烈要求硬脫歐，反對與歐盟保持聯繫，他們也上街抗議認為英國政府脫歐不堅決。

作為一名女權主義者，這不是貝特曼第一次就英國脫歐做出激烈的抗議。

2019年初，在劍橋大學禮堂中有數十人參加的一次講座上，貝特曼在講台中心脫光衣服，身上僅寫著「脫歐讓英國裸體」的的標語，發表長達一小時的演講，激烈抨擊英國脫歐的主張將會給英國經濟帶來的種種衝擊。

目前，英國從政壇到社會各界都對如何英國脫歐、甚至是否應該脫歐表達不同意見。

而目前，英國尚未能與歐盟就如何脫歐達成協議，引發各方的不確定和擔憂。