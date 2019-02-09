圖片版權 Reuters Image caption 布魯斯·麥克阿瑟承認全部八項一級謀殺控罪。

被加拿大媒體稱為「多倫多同志村連環殺手」的布魯斯·麥克阿瑟（Bruce McArthur）因謀殺八名男子而被判處終身監禁。

周五，67歲的麥克阿瑟穿著紅色格子襯衫和灰色套頭衫，在安大略省高等法院多倫多法庭木無表情地聽判。他被判八次無期徒刑，同期執行，接下來25年沒有獲得假釋資格。

麥克阿瑟因在2010至2017年間殘酷殺害八名男​​子而被起訴八項一級謀殺罪。遇害人當中有來自南亞和中東的移民與難民，更包括被告人的親密友人。

主審法官約翰·麥克馬洪（Justice John McMahon）形容麥克阿瑟所犯罪行是「純粹邪惡」（pure evil）的行為，並相信要是麥克阿瑟沒有被捕，他毫無疑問將繼續殺人。

麥克阿瑟承認所有控罪。由於在加拿大法律下，一級謀殺罪須強制判處終身監禁，且25年內不得假釋，因此在麥克馬洪法官面前的唯一抉擇是判處同期還是分期執行刑罰。

由此，麥克阿瑟在他年滿91歲時有機會申請假釋。

「專挑弱者行兇」

多倫多同性戀村（Toronto Gay Village）號稱加拿大最大的LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者與酷兒）社群，更是市政廳旅遊局專門介紹景點之一。而這起案件中的受害人都與同性戀村有社區地緣關係，包括被告人麥克阿瑟。

他們分別是賽林·艾森（Selim Esen）、安德魯·金斯曼（Andrew Kinsman）、瑪吉德·凱漢（Majeed Kayhan）、狄恩·里斯威克（Dean Lisowick）、克魯斯納·庫馬爾·堪納蓋特拉南（Kirushna Kumar Kanagaratnam）、阿布德拜希爾·法茲（Abdulbasir Faizi）、斯堪達瑞吉·那法爾特南（Skandaraj Navaratnam）和索羅斯·瑪姆迪（Soroush Mahmudi）。當中包括來自阿富汗、斯里蘭卡與伊朗的移民與難民。

圖片版權 Toronto Police/BBC Image caption 八名死者都跟多倫多同志村有聯繫。

法官特別譴責被告人剝削受害者本身脆弱的生活處境，因為其中兩名受害者經常無家可歸，並因毒癮而掙扎，一位是即將被驅逐離境的難民，還有幾位是沒有向家人公開性取向的已婚男性。

但如果麥克阿瑟以為沒有人會關心這些死者，他就錯了——里斯威克的叔叔在提交法庭的信件中寫道：「狄恩是一個富有愛心和關懷他人的人。他在這個世界並不孤單。」

狄恩曾因精神健康問題與成癮而掙扎，無家可歸。麥克阿瑟對狄恩行兇當天，他才剛從收容所出院。「通過好的治療，迪恩的本可以扭轉生活局面，但這機會已被剝奪了。」

狄恩的表姐茱莉·皮爾羅（Julie Pearo）在庭上帶淚作供時談到她對狄恩的愛：「我對迪恩的愛，以及我對他從此缺席的哀傷，如腦海反覆播放的的電影……佔據了我心中所有空間和思緒。」

其他親人則對麥克阿瑟的所作所為表示憤怒。

圖片版權 Reuters Image caption 克魯斯納·堪納蓋特拉南的母親到法庭旁聽，親睹殺害兒子的兇手被判處終身監禁。

瑪姆迪的妻子烏瑪法·茲祖克（Umme Farzook）之前因丈夫失蹤而報警，她至今仍稱丈夫為她的「靈魂伴侶」。

她說，得知丈夫被殺後，她患上了創傷後症候群（PTSD），至今一直無法工作。當檢察官克雷格·哈珀（Craig Harper）在法庭上朗讀烏瑪法的陳述時，她在庭上抽泣。

烏瑪法寫道：「只要我活著，我的痛苦就會永遠存在。我將不斷地想起我無辜心愛的丈夫是如何遭到殘忍殺害。」

警察辦案紕漏？

麥克馬洪法官在宣讀判詞之後，罕有地對庭上眾人作進一步發言。他同時感謝控辯雙方，並指出「給連環殺手辯護並不容易」。

多倫多市警隊在案發初期的調查工作受到當地LGBTQ社群等嚴厲批評，麥克馬洪法官特別讚揚警方——尤其是此案的負責探員——將麥克阿瑟繩之以法。

圖片版權 Reuters Image caption 麥克阿瑟被捕時正試圖殺害第九人。

麥克馬洪法官對庭上眾人說：「我不做任何評論，也不知道早先調查所發生的事實。我相信，因為你們的團隊工作，不僅將麥克阿瑟繩之以法……還把一位被稱為約翰（John）的人救回來。」

警方逮捕麥克阿瑟時，他正制伏這位被稱為「約翰」的人，此人差點成為案中第九位受害者。

目前，多倫多警方正被獨立調查，以了解麥克阿瑟緣何能在七年間殺害多人而未被發現。直到同志村內名人金斯曼遇害後，警方才掌握追查嫌犯身份的方向。

警方在偵辦其中兩起失蹤案時，麥克阿瑟曾作為證人接受調查，但辦案人員最終沒能得出任何結論。

2016年，麥克阿瑟企圖掐死一名男子，後者後來逃脫。麥克阿瑟當時被警方截獲，但最終未被檢控。當時決定不落案起訴的警員因涉嫌玩忽職守，現正接受調查。