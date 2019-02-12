新疆「再教育營」：為何哈薩克族人遭到扣押

Image caption 艾布塔說自己的父親被關進中國的扣押營。

中國否認土耳其知名維吾爾族音樂家阿不都日衣木·艾衣提（Abdurehim Heyit，前譯黑伊特）在新疆的「再教育營」死亡，令外界再次關注中國新疆的「拘留中心」。中國政府堅稱那些是「再教育營」，但哈薩克人艾布塔（Aibota Serik）把這些中心比作「監獄」。她的父親被關在那裏。

謝裏克的父親庫達伊貝爾根（Kudaybergen Serik）是新疆塔城市一家清真寺的伊瑪目（Imam，伊斯蘭教領袖）。伊貝爾根去年2月被中國公安部門拘捕，艾布塔之後就再沒有聽過父親的消息。

艾布塔說自己不知道父親為何被抓，她一邊哭一邊拿著父親的照片說：「他沒有觸犯任何中國法律，也沒有受到法庭審訊。」

BBC記者阿卜杜拉索洛夫（Abdujalil Abdurasulov）與艾布塔和一些華裔哈薩克人在哈薩克斯坦最大城市阿拉木圖（Almaty）碰面。這些哈薩克人都聚在一個小小的政府辦公室，要求哈薩克政府幫助他們拯救消失在「政治再教育營」內的親友。

Image caption 另一名哈薩克男子圖爾松說，中國政府沒有了他父母的護照，令他們無法離開。

沒有被控、沒有審訊

前蘇聯倒台後，許多哈薩克族人應哈薩克政府呼籲搬到了哈薩克斯坦，但他們的一些親友仍然留在中國。目前，約有100萬名哈薩克族人（Kazakhs） 仍然在中國居住。

和這些親友保持聯繫並不容易。嘗試尋求哈薩克政府協助的男子圖爾松（Nurbulat Tursunjan）2016年搬到阿拉木圖，他說中國政府沒收了他父母的護照，令他們無法離開中國到哈薩克斯坦。

另外一名叫努舒克（Bekmurat Nusupkan）的男子說，他在中國的親友不敢跟他通電話或利用通訊軟件微信發短信。他說自己的岳父去年2月曾經到哈薩克斯坦探望他，並在他的家給仍然身在中國的兒子打電話。「之後，他的兒子包爾然（Baurzhan）就被抓了。他被告知自己從哈薩克斯坦收到兩、三通電話，因此要到政治教育營去。」

國際組織人權觀察指出，被囚在這些「拘留營」的人士沒有被控任何罪行、沒有獲得審訊、也不能與律師或親友聯絡。

圖片版權 Reuters Image caption 中國在新疆被指設立"拘留中心"，扣押約100萬人，中國政府堅稱那些是"再教育營"。

奧裏貝克（Orynbek Koksybek）跟BBC記者說，他曾經在拘留營被囚禁數個月，其中有七天最難受。「我的手被扣上，我的雙腳也被綁。他們把我扔到一個坑裏，我把雙手伸起向上望，就在那個時候他們倒水下來，我大叫一聲。」

「我忘了之後發生什麼事情。我不知道自己在坑裏待了多久，只知道那個時候是冬天，很冷。他們說我是個叛徒，有雙重國籍，欠人家錢，還是地主。」

奧裏貝克說，那些指控完全失實。

Image caption 奧裏貝克說他在"拘押營"中被扔進一個坑。

把整個民族消滅

奧裏貝克說，一星期後，他被帶到一個不同的地方去學習中文和唱中文歌。他被告知，學會3000個中文字後就可以離開。

「他們用中文說那些是再教育營，是教導人的地方。但如果那是教育，為什麼要把人用手銬扣起來？」

「他們扣押哈薩克人，因為他們是穆斯林。但為什麼要把他們關起來？中國的目的是讓這些哈薩克族人中國化，他們要把整個民族消滅。」

BBC無法獨立核實奧裏貝克的說法，但他的說法與人權觀察等組織取得的說法類似。

中國駐哈薩克斯坦大使館沒有回應BBC查詢，但中國官方多次形容這些拘留營是「再教育營」，是為了「消除滋生恐怖主義、宗教極端主義的環境和土壤」。

哈薩克政府也說他們不會干預中國政府如何處理在中國境內的中國公民，但會嘗試協助在華被扣押的哈薩克斯坦公民。