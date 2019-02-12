情人節將至，也到了贈送巧克力的高峰。#MeToo時代的情人節，巧克力在日本可能別有味道。

情人、戀人、夫人、友人，表達愛意、傳遞情誼，在2月14日情人節這一天送巧克力，普天下一個不言的默契，天經地義的規矩，似乎是男士送女士。

「義理」巧克力

在日本，這個不言的默契卻是反其道而行之。不是男送女，而是女送男，而且有一個專門的說法，叫 giri choco，翻譯成中文就是「義理巧克力」。

「義理」，日文與中文漢字的本意非常貼切，就是有義務的道理。這個義務，是女士給男士送巧克力的義務。2月14日情人節，成了日本特有的「White Day」，「白色情人節」。

情人節送巧克力，在日本是一個超級大生意。情人節前後幾天裏賣出的巧克力，可以佔到商家一年的銷售量的大頭。

情人節前後巧克力在日本的熱銷，部分應歸於所謂的「義理巧克力」（giri choco）傳統，即職場女性們要為男性的上司、老闆，同事贈送巧克力。

圖片版權 Youtube Image caption "義理"，日文與中文漢字的本意非常貼切，就是有義務的道理。這個義務，是女士給男士送巧克力的義務。2月14日情人節，成了日本特有的"White Day"，"白色情人節"。

「強迫給予」

「義理」巧克力，本來是巧克力商家針對男性希望在情人節收到禮物的心理炮製出來的促銷炒作。

這種炒作，換一個地方，可能轉瞬即逝，或遭冷落不屑。

但是，在男權社會和大男子主義文化根深蒂固的日本，男人希望在情人節收到巧克力的心理，變成了女性應該給男人送巧克力的「義理」。

日本商家在上個世紀50年代推出的「義理」巧克力，到了80年代已經逐漸演變成一個帶有強制性的「傳統」。

日本職場女性在情人節如果不給公司男性同事送巧克力，會被視為是「失禮」。

#MeToo之風吹遍日本島的今天，日本女性對這個所謂的「傳統」發起了挑戰，稱送「義理巧克力」等同「強迫給予」，其實質是濫權和騷擾，要對給男同事送巧克力說不。

圖片版權 Getty Images Image caption 巧克力做的高跟鞋。60%的受訪女性說，今年的情人節只買巧克力犒勞自己。

巧克力的「反向」

情人節前東京一家百貨店的調查顯示，60%的受訪女性說，今年的情人節只買巧克力犒勞自己。56%的女性說會送巧克力給家人。只有35%的受訪者說會給公司的男同事送「義理」巧克力。

對風頭轉向比較敏感的一些公司已經明令禁止送「義理巧克力」。

一名職場女性在接受今日日本（Japan Today)網站採訪時表示：「在公司禁令之前，我們擔心要在購買巧克力上花費多少錢，還要擔心我們應該給誰送巧克力。這項禁令讓我們不再有這種強迫給予的文化。」

注重品牌形像的巧克力公司也見風使舵。國際知名品牌，比利時的 Godiva （歌帝梵）打出大幅廣告，稱「情人節應該是人們表達真實感情的一天，而不是用來協調工作中的關係。」

在對「義理」巧克力說不的同時，一個新風尚正在形成勢頭：在情人節送 gyaku choco。gyaku 日文的意思是「反向、逆向」， gyaku choco 即「反向巧克力」，也就是男士給女士送巧克力。

巧克力從「義理」到「反向」，可能會讓一些日本女性覺得揚眉吐氣。

對商家而言，巧克力無論是「義理」還是「反向」，只要有人送，就偷著樂吧。