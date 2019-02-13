台灣華航罷工：英國航空業如何處理類似問題

圖片版權 EPA Image caption 華航機師罷工引發台灣社會關注

台灣華航機師罷工延續多日，被迫取消航班估計超過100多架班次，受影響旅客也多達15000人。

在英國，航空業罷工也並非新鮮事，英國航空公司歷年來也曾經因為各種原因多次罷工。

最近的一次是在2017年，部分2010年以後加入英航的空服員不滿聘僱條件有新舊差異而舉行多次罷工，雙方進行多次協商，最終就新的聘僱待遇達成協議而結束罷工。

但是在雙方達成協議前，受到影響的無辜消費者還是能夠得到一定程度的法律保障。

圖片版權 EPA Image caption 機師工會要求改善疲勞航班問題

航班取消能獲得退費嗎？

可以，歐盟規定航空公司在航班取消時必須對乘客尚未使用的航段機票全額退費，或是在可能範圍內盡快重新更改航程前往原目的地。

旅客能獲得賠償嗎？

罷工非航空公司能力所控制，因此航空公司沒有責任對旅客支付額外賠償，但歐盟有最低限度的賠償規定。

任何從歐盟機場起飛的航班，或是抵達歐盟機場的歐盟航班，如果取消或延誤超過3個小時，航空公司就有責任支付旅客賠償金，賠償金額按照航程距離而有高低，長途航線最高賠償金可達600歐元。

但歐盟賠償規定也有「極端情況」下的特殊例外，包括戰爭、恐怖攻擊、安全威脅、造成飛安疑慮的天候條件、以及航空公司以外的罷工（例如機場罷工或空中交通控制罷工）等原因造成的航班取消或延誤，不適用賠償規定。

圖片版權 EPA Image caption 罷工導致100多次航班取消

旅客受困國外該怎麼辦？

如果歐盟航班或從歐盟機場出發的航班被取消，航空公司有責任支付受困國外旅客的食宿費用，直到更改航程旅客返國為止。

如果航空公司要求旅客自行購買餐食和支付旅館費用，一定要保留收據，並盡量將花費控制在合理範圍之內，返國後再向航空公司報銷退費。

參加旅行團的旅客怎麼辦？

如果是參加旅行團而受困國外，一般情況下旅行社必須負責照顧旅客直到返國為止，有些時候可以續住原旅館，有些時候可能必須搬到其他住處。

圖片版權 EPA Image caption 華航機師工會發動台灣史上首次飛行員罷工行動

如果航班被取消，可以取消訂房嗎？

如果酒店或旅館是和機票分開訂購的話（非套裝行程），那麼旅客本人對住宿旅館負有直接的合約責任，按照訂房契約規定承擔費用。

如果因為航班取消而無法前往住宿地點，旅客應該盡早聯絡住宿旅館解釋原因，盡可能說服他們同意退費或更改訂房，但酒店旅館並不一定會同意，而旅客訂金有可能拿不回來。

可以申請旅行保險理賠嗎？

一般旅行保險會在航班延誤12小時以上支付小額餐飲費用，少數旅行保險也承保「連帶損失」，例如酒店和旅館住宿損失，但要視旅行保險契約條款而定。