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美國國務卿蓬佩奧以強硬措辭向盟友發出警告，切勿使用中國科技公司華為的產品。他說，重要的美國系統不能與華為並存，如果這些國家使用華為，美國難以成為他們身邊的伙伴。

以美國為首等西方國家擔心，華為的科技產品會用於間諜活動。不過，華為一直否認為任何政府做情報工作，亦指責個別國家並沒有實質證據證明華為對其國家安全構成具體威脅。中國外交部指美國沒有大國的風度，不擇手段地炮製「莫須有」罪名和「中國威脅論」，「赤裸裸地威脅和挑撥中國與其他國家關係」。

目前多個西方國家已經開始對華為的擴充感到憂慮，並正考慮會否禁止政府或商業機構使用華為的產品。但一些西方科技公司認為，全面禁止使用華為，會阻礙其發展及機遇。

圖片版權 AFP Image caption 蓬佩奧以強硬措辭向盟友發出警告，切勿使用中國科技公司華為的產品。

蓬佩奧訪中歐說了什麼

蓬佩奧這次訪問歐洲五國，他在匈牙利時特別就華為作出警告，是因為美國特別擔心華為擴張中歐市場。美國官員說，美國甚少參與該地區事務，卻打開了中俄影響歐洲的大門。

「我們希望這些國家知道使用這些（華為）設備的機會和風險，」他說：「我們看到全球也如此（與華為合作），令美國愈來愈難以存在。」

「如果這些（華為）設備與我們重要美國系統並存，將難以讓我們成為他們身旁的伙伴。」

他之後在斯洛伐克表示，美國可以在國際市場與其他企業競爭，但要確保這些企業做到公平、公開、透明，不能夠有經濟方面以外的誘因。

美國司法部早前指控華為違反知識產權法，以及違反美國對伊朗實施的制裁，總統特朗普去年已簽署法案，阻止中國科技公司參與美國政府的項目，而美國傳媒引述消息指，最快2月底特朗普便會進一步簽署行政命令，禁止國內企業使用華為設備。

在中美貿易談判中，美國表明希望中國解決企業竊取知識產權及技術轉移的問題，華為這家科技公司，明顯成為談判中重要一環，但在一些中國媒體看來，美國則要保持自身霸權優勢，擔心中國經濟及技術崛起。

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中國外交部發言人華春瑩回應指，抹黑打壓中國公司的正當發展與合作權利，其做法既不公正，也不道德，完全沒有一個大國應有的作為和風度。

華春瑩強調，中方相信絶大多數國家對美方的真實意圖和霸凌實質心中是有數的，眼睛是明亮的，希望各方能摒棄意識形態的偏見和零和博弈思維，為正常的國際間友好互利合作提供公平、公正、開放、包容、透明和規範的條件和環境。

華為多番強調自己不會為其他政府做情報工作，亦指中國《情報法》不會迫華為海外業務需要為中國進行情報工作。

華為無線產品線首席營銷官周躍峰（Peter Zhou）對英國國家報聯社（Press Association）表示，西方國家對華為的批評是出於「妒忌」，形容公司在網絡安全有良好紀錄，對於華為被無理懷疑只是對整個科技界帶來影響。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國外交部：特朗普iPhone被竊聽？用華為吧！

其他國家如何選邊站

目前，多個美國盟友已加入抵制華為的行列，雖然不一定是受到美國影響，但同樣是指出了國家安全的憂慮。但一些國家則仍然在考慮如何與華為保持一定程度的合作關係，因為華為的5G技術在市場上以價錢便宜為亮點，一些電訊商認為選用華為部分產品，不一定涉及國家安全風險，全面封殺華為反而阻礙把網絡升級至5G的步伐。BBC中文梳理了一些國家，對華為的表態。

德國：德國總理默克爾表示，德國要確保華為不會把數據資料轉交中國。路透社引述德國高層官員消息稱，將會諮詢電訊商，決定是否繼續讓華為參與5G網絡建設。德國政府內部正商議是否加入美國，以國家安全為由排除華為的決定，但預料兩周內也不會有結果。消息人士聲稱，要考慮成本、可行性和安全措施。德國三大電訊營運商目前也有使用華為設備，並警告一旦限制它們的選擇，會增加成本，一些營運商表示，已建議一系列技術措施，確保安全，包括成立獨立實驗室去全面檢查關鍵設備，以回應政府的憂慮。

英國：英國政府並沒有按美國呼籲直接抵制華為，但國內已就華為是否構成威脅長開討論，政府預料會在3月底或4月初，決定是否讓華為參與國內的5G移動網絡建設。英國政府去年已對華為安全問題表達關注，並指華為對國家安全會否構成風險方面，只提供「有限度的保證」，要求華為作出改善，英國情報部門負責人也警告，中國的新技術構成安全威脅，也特別提到華為參加5G網絡建設問題。華為表明會斥資20億美元，花時3至5年時間作出改善。但多家英國電訊商已表明反對全面禁用華為，認為會令英國走向5G網絡的進程大幅度延遲、增加成本和削弱英國在電訊科技界的地位，不過英國電信（BT）去年12月已稱，決定兩年內把華為設備從核心4G網絡中移除。

法國：法國政府曾經針對華為尋求通過新法例，要求電訊商在使用個別或有間諜風險的產品時，要得到官方同意，但法國國會否決了議案，政府表明會想方法再度推出類似法案，法國官員表明要保護敏感資訊。然而，目前法國兩家主要電訊公司已經使用了華為設備，不過其無線網絡公司Orange 14宣佈不會選擇華為建造5G網絡。

挪威：挪威政府正考慮把華為排除在5G設備供應商之外，情報部門指，中國謀求竊取挪威機密，構成安全威脅，特別是中國《情報法》要求中國公司支持國家情報工作，令中國公司可以影響華為等中國公司的工作，目前挪威兩家主要電訊公司均有在4G網絡使用華為，當地政府正研究是否限制各家公司使用華為設備的數量，中國駐挪威大使館反駁，稱指控「十分荒謬」。

匈牙利：華為目前為7成匈牙利人服務，公司亦與匈牙利主要電訊供應商合作，包括一些國營企業，匈牙利是最熱衷中國投資的歐洲政府之一，但匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）強調匈牙利作為北約一員，會繼續履行西方盟友的承諾，與中國或俄羅斯合作，也不會令他們變成不可靠的北約成員。

圖片版權 Money.pl Image caption 波蘭媒體對華為被捕銷售經理王偉晶有很多報道，稱他有個波蘭名字：Stanislaw。

波蘭：波蘭上個月爆出了一宗涉及華為的間諜案，波蘭政戍以涉嫌間諜活動逮捕了在波蘭的中國華為高管王偉晶以及一名波蘭籍工程師、曾任職國家安全局的Piotr D之後，兩人否認罪名。華為在事件曝光後，迅速與王偉晶撇清關係，終止與王偉晶的僱傭關係。波蘭政府亦正在考慮禁止華為在波蘭市場的運作。

捷克：華為在捷克同樣受挫，當地政府禁止一些曾被情報部門警告的公司，參與政府投標。捷克有關部門此前曾警告華為和中興，或會帶來「安全威脅」。雖然這個警告沒有禁止華為參加當地的網絡建設，但意味企業需要重新檢視使用華為所面對的安全風險，以及影響與政府的合作。華為揚言會對捷克政府採取法律行動。當地的電訊商沃達豐（Vodafone）原本與華為就5G網測試合作，但沃達豐上個月叫停，會等當局通知才決定會否在系統核心使用華為產品。

斯洛伐克：斯洛伐克對華為卻有截然不同的態度，總理彼得·佩萊格里尼（Peter Pellegrini）曾表示，目前沒有證據顯示華為的產品會帶來安全問題。佩萊格里尼認為，如果國家要討論網絡安全的問題，就應該談論所有公司，而不是針對特定一兩家公司。他又說，政客應該小心「不要讓自己變成貿易戰或競爭對手之間的棋子」。

加拿大：由於加拿大應美國要求拘捕華為千金兼高管孟晚舟，引發中加連串外交風波，加拿大前外交官和商人在中國被捕，被視為中國政府的報復。事件發生之時令人尷尬，因為加拿大原本是最有可能成為華為大客的國家，加拿大此前沒有跟隨美國等西方國家，公開對華為表示憂慮，但孟晚舟事件令加拿大國內抵制華為，中國駐加拿大大使早前警告，如果加拿大禁止華為協助加國建立5G網絡設備，不確定屆時會發生甚麼事，呼籲加拿大當局作出「明智抉擇」。

圖片版權 Reuters Image caption 孟晚舟案後，華為更加成為西方國家輿論的目標。

澳洲：去年8月，澳洲政府以國家安全理由，禁止華為為其國家提供5G網絡技術，澳洲一直擔心外國勢力介入，主要是擔心中國在不同層面對澳洲的影響力。不過，並沒有阻止華為與澳洲政府其他方面的合作，根據澳洲媒體的報道，澳洲政府在科研項目提供了100萬澳元，讓大學與華為在無線溝通到道路建設，展開合作項目，亦資助一些學生到中國參觀華為設施，但一些澳洲學者表達憂慮，認為澳洲政府對待華為的態度自相矛盾。

新西蘭：去年11月，新西蘭政府以國家安全為由，拒絶華為協助他們手機網絡升級，阻止無線網絡營運商在5G網絡中使用華為。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）承認，與中國關係複雜，有時甚具挑戰，她原訂2018年年底訪問中國的行程，至今還未落實，不過她否認華為禁令影響兩國外交關係，並強調這項決定不是因為其他國家影響，而是有關國內的監管程序，以新西蘭的數據安全的考慮作出決定。

日本：日本在去年12月同樣決定把華為和興排除在政府採購清單，日本三大電訊巨頭跟隨政府決定，表明會把華為排除在他們的5G網絡之中。據日本媒體引述消息稱，政府發現華為內部硬件有「多餘的東西」，但沒有具體表明這是甚麼東西，外界曾分析認為，日本禁用華為會影響中日關係的發展。

韓國：韓國政府目前沒有明確對華為作出限制，不過韓國多家大型電訊供應商的5G網絡建設，華為均未能投標成功，惟獨一間與華為有合作、第四大電訊商LG U+表態支持華為，認為華為不構成安全風險。