圖片版權 AFP Image caption 皮尤什·戈亞爾（Piyush Goyal）稱列車"如閃電般飛馳而過"。

印度鐵道部負責人近日因在社交媒體上轉發一條印度「高速」列車的快進視頻而被嘲諷。

印度鐵道與能源部部長皮尤什·戈亞爾（Piyush Goyal）在推特上發佈了一條信息，描述列車「如閃電般飛馳而過」。

火車迷阿布舍克·賈斯瓦爾（Abhishek Jaiswal）隨後發佈視頻原素材。他說原始視頻拍攝於去年12月，用於他在Youtube的火車主題頻道。

在賈斯瓦爾的原始視頻裏，同一輛火車的運行速度要慢得多。

而戈亞爾在推特官方賬號上發佈視頻，並配文稱讚這是「『印度製造』計劃下建造的印度第一條凖高速列車，致敬印度號（Vande Bharat Express）」。

身為印度的鐵道部長，戈亞爾掌管著世界上第四大鐵路網絡。

戈亞爾轉發視頻中的列車為印度18號列車（Train 18），確實是印度目前速度最快的火車。它將以每小時130公里（80英里）的最高時速往返於首都德里和瓦拉納西。

作為回應，賈斯瓦爾在推特上發佈了他的視頻鏈接，該視頻於去年12月20日發佈在他的Youtube頻道鐵路郵件（The Rail Mail）上。視頻中的列車運行速度明顯慢多了。

賈斯瓦爾稱，視頻是在印度北部哈里亞納邦的Asaoti車站拍攝的。

印度新聞網站Alt News隨後將兩段視頻放在一起，方便觀眾對比觀看。

隨著對照視頻的公開，網友們通過發佈他們各自版本的「高速列車」視頻來嘲諷鐵道部部長。

期間，也有網友利用專業編輯技巧提供速度更快的視頻版本。

戈亞爾尚未對質疑作出回應。不過，他仍繼續在他的社交媒體上發佈列車相關的視頻。