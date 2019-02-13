法國市長頒令 狗「過度吠叫」主人遭罰

圖片版權 Getty Images Image caption 法國小鎮弗基埃的新禁令規定，如果狗只「不停吠叫」，狗主將會被罰款68歐元。

法國一市鎮的市長頒布禁令，禁止狗過度吠叫，以遏止噪音污染。

在法國小鎮弗基埃的新禁令規定，從星期一開始，如果狗「不停吠叫」，狗的主人將會被罰款68歐元。

市長艾蒂安表示，禁令是對狗日以繼夜吠叫的回應，因為村莊的噪音情況「不能忍受」。法令受到動物權益人士批評。

「禁令不是為了禁止養狗，我們不會因為小小的聲音而對狗主罰款。」艾蒂安對《巴黎人報》說。

「這個市鎮對狗並不敵視，但如果你決定養狗，你有責任訓練它們。」

當地議會在2019年2月通過法例，禁止狗在沒有主人陪伴的情況下單獨待在封閉區域內，當地希望通過這種方式避免狗「不停吠叫」。

如果狗持續吠叫，「破壞了人口1400人的弗基埃鎮的安寧」，狗主必須將它們帶到室內。

違例者（正確來說就是狗主）會因每個對他的投訴被罰款。

圖片版權 Getty Images Image caption 狗只以吠叫作為溝通方法，用以表達情感及取得注意

頒布的禁令是針對鎮中的一名居民。

「她有很多只狗，有些是大狗，」艾蒂安說。「我們曾經嘗試與她對話，但仍然無濟於事。」

「我作出這個決定，是因為我們別無他法。我不能坐視不理。」

保護動物權益協會主席拉馬爾譴責禁令，並把禁令形容為「咆哮」。

「你倒不如也停了星期天早上響起的教堂鐘聲。」拉馬爾對《世界報》說。「如果狗有口，它們可以吠叫。」

拉馬爾表示，他打算向當地法院提出上訴。「我從來沒有見過狗從早到晚吠叫。」他說。

這並不是第一次法國有關部門針對狗叫發佈禁令。

2012年，法國西南部市鎮大聖富瓦也對過度吠叫的狗頒布禁令，理由是破壞「公共秩序」，。

你有能力令狗停止吠叫嗎？

狗以吠叫作為溝通方法，不過令狗主或鄰居困擾的都是大聲及持續的狗吠聲。

吠叫聲浪也有高低，最高可以達到100分貝，比工廠機器更大。

目前吠叫聲最大的世界記錄為113.1分貝，由一隻澳洲的金毛尋回犬持有。

狗的吠叫有多種原因：吸引注意、擊退潛在危機或表達焦慮等等。

動物慈善機構Dogs Trust的狗行為經理基迪警告，不要使用反吠皮項圈和其他厭惡性的訓練方法。

「找出狗吠叫的原因，比起針對狗吠叫的行為更重要，」基迪說。

「縱使過程很容易讓人氣餒，尤其是你需要顧及鄰居的感受。但只顧把狗的吠叫聲叫停，可能會令它們更加焦慮，令情況變得更壞。」