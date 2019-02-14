三度落網 誰是墨西哥大毒梟華金·古茲曼

圖片版權 Reuters Image caption 綽號為"矮子「的大毒梟古茲曼

美國紐約聯邦法院星期二（2月12日）判處綽號為「矮子」(「El Chapo」)的墨西哥大毒梟華金·古茲曼（也稱華金·古斯曼Joaquin Guzman）販毒等10項罪名全部成立。

雖然法院目前還沒有對古茲曼進行量刑，但這意味著他很可能在監獄中度過餘生。

古茲曼的律師說，他們將計劃上訴。

古茲曼過去曾兩次成功越獄出逃，他是在第二次越獄後在2016年被抓獲，並於2017年被成功引渡回美國的。

那誰是古茲曼？

他今年61歲，統領勢力強大的墨西哥錫那羅亞販毒集團(Sinaloa Cartel)。檢方稱，該集團是「世界上最大、最多產的販毒組織」，而且是美國最大的毒品供應商。

2009年古茲曼還登上了《福布斯》雜誌的世界富人排行榜。古茲曼的淨資產估計接近十億美元，是歷史上最富有的毒梟之一。

他被指控向美國出口數百噸可卡因毒品以及秘密製造和分銷海洛因，甲基苯丙胺和大麻等毒品。

古茲曼以手段毒辣著稱，據說他曾僱用殺手謀殺「數百人」。此外，他還策劃了襲擊、綁架以及折磨其競爭對手等。

法庭文件指控他的受害者包括年僅13歲的幼女。他被指在這名幼女使用藥物昏迷後對其實施性強暴。

圖片版權 EPA Image caption 古茲曼的妻子艾瑪·科羅內爾曾是前選美冠軍，今年29歲，兩人育有一對雙胞胎。

據古茲曼的一位前合作人亞歷克斯· 西福恩特斯（Alex Cifuentes）交代，古茲曼把年輕少女形容為他的「維他命」，因為他相信與少女發生性行為可以讓他充滿「活力」。

西福恩特斯還指稱古茲曼曾送給墨西哥前總統恩裏克·佩納·涅托（Enrique Pena Nieto）1億美元。據說涅托在2012年上台後要求古茲曼提供2.5億美元，作為不再追捕他的條件。涅托對此沒有公開置評。

另外一名證人說，古茲曼至少謀殺3名男子。 古茲曼的前保鏢作證說，他曾把2名加入競爭對手的手下打成「一攤泥」，然後向他們的頭部開槍，之後命令將他們的屍體扔入火中焚燒。

他還把競爭對手的一名販毒集團的成員燒傷後監禁，之後又把其帶到墳場，向他開槍後將其活活燒死。

他還被指讓人把自己的堂/表親殺害，就因為他沒有跟他講真話。此外，他下令把販毒集團對手頭目的兄弟殺死，因為他沒有跟他握手。

他的一名前手下主管曾問他為什麼要殺人，據稱對此古茲曼回答說：「要麼你的媽媽哭泣，要麼他們的媽媽哭泣。」

越獄出逃

圖片版權 Getty Images Image caption 古茲曼用於出逃的摩托車

古茲曼曾經兩次成功越獄，細節驚心動魄，好比好萊塢驚險大片。

2001年，據報他躲在監獄的洗衣籃裏被偷運出監獄，在外逍遙了13年後才被墨西哥當局抓回。

2015年7月，他再次從戒備森嚴的高原監獄（Altiplano）越獄。他兒子在該監獄附近買了一套房子，並把帶有GPS(全球定位系統)的手錶偷運進監獄。這樣，挖掘人員可以精確知道古茲曼牢房的位置。

他們挖了一條長達1.5公里的隧道，在隧道挖掘期間古茲曼曾抱怨他可以聽到挖掘隧道的噪音。

隧道完成後，古茲曼騎著一輛改裝的特製小摩托從隧道成功出逃。

讓墨西哥當局難堪的是，監獄內的攝像頭全程拍下了古茲曼從牢房離開，前往浴室並最終消失的過程，但卻沒有被監獄看守及時發現。

古茲曼的妻子艾瑪·科羅內爾（Emma Coronel）曾是前選美冠軍，今年29歲，兩人育有一對雙胞胎。

古茲曼還曾使用手機軟件監視他的妻子和情婦的行蹤。這些手機短信被美國聯邦調查局（FBI）獲得，並用於法庭證據。

墨西哥毒品帝國「老大」

圖片版權 Reuters Image caption 為了保證陪審團成員的安全，他們全程由武警護送。

古茲曼再次落網意義重大，因為他是在美國接受審判的墨西哥毒品帝國的「老大」。

墨西哥毒品業競爭激烈，販毒集團為了佔領美國市場相互殘殺。在過去10多年已經有10萬多人死於毒品戰爭。

古茲曼在其家鄉的地位堪比「民間英雄」。

他曾在2016年接受好萊塢演員西恩·潘（Sean Penn）的採訪時誇口稱，自己是海洛因、甲基苯丙胺、可卡因和大麻的世界頭號供應商。

他還熱衷於把自己的故事拍成一部傳記影片，並聯繫好了導演和演員。

古茲曼不但兩次成功越獄出逃，他還躲過了多次監禁。

此次對古茲曼的審訊以及成功抓獲他是10幾年來取證驗證和美國各司法部門以及來自墨西哥和哥倫比亞國家國際伙伴通力合作的結果。

參加審判古茲曼的陪審團成員均是匿名的。他們出入法院時全部由武裝警察護送，因為檢察官稱古茲曼素有恐嚇甚至下令謀殺證人的歷史。