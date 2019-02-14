不一樣的情人節，日本同志配偶維權求婚姻平等
日本13對同性伴侶決定在情人節這天狀告政府，索取象徵性的國家賠償，抗議日本法律不承認同性婚姻。
他們星期四（2月14日）分別在四座日本城市，向當地地方法院提訴。這群原告認為，日本法律禁止同性伴侶結婚，侵害其憲政權利。
一旦勝訴，日本當局日後將必須允許同性婚姻。
目前，日本是在七大工業國集團（G7）當中唯一不允許同性婚姻的國家。然而，一些民意調查顯示，日本民眾尤其是年青人強烈支持同性婚姻合法化。
「很保守」的日本社會
40歲的中島愛與31歲德國人蒂娜·鮑曼（Tina Baumann）是其中一對參與訴訟的同性配偶。她們2011年在德國柏林相遇，曾在當地居住，後來移居日本。
然而，同性結合在這兩個國家面對著截然不同的待遇。中島愛稱，許多她的朋友都不敢公開自己的性取向，要瞞著家人其同性伴侶的存在。
中島愛對BBC記者說：「日本社會本質就是十分保守。」
自2015年起，首都東京的涉谷區戶政部門開始簽發「伴侶關係證明書」予同性伴侶，但此措施不等同於法律上承認同性婚姻，而只被視為推動企業平等對待不同性取向員工之手段。
中島女士說：「雖然大多數年青人支持同性婚姻，但是政客一般年紀較大，很不願意接受社會事物改變。」
她說：「我們已經做好凖備，一直告到最高裁判所。要是走這條路的話，那就得花五年以上。」
不被承認的德國婚書
中島愛與蒂娜·鮑曼在德國結婚，今年1月向目前定居的橫濱市戶政部門提交結婚申請書，以求核准其德國結婚記錄有效。但一如所料，橫濱市當局最終拒絶其申請。
鮑曼目前以學生身份居留日本，一旦畢業，她必須取得新的居留簽證。但作為同性夫婦，中島愛目前無法為鮑曼辦理家眷簽證。
鮑曼指出，這只是問題的開始。
「在德國，『出櫃』很容易，按照自己意願過自己的生活很容易。但在日本，不同性別的家庭崗位傳統明確。女人就得結婚生子，不少人依然認為女人當了母親就得停止工作。」
中島愛與鮑曼有許多朋友擔心被排擠，不敢在家人面前公開談自己的同性伴侶。
中島愛說：「那幾乎就像被流放，你生活的大小事都會被影響。比方說作為同性伴侶你要租房子，房東可能會拒絶。想買房子也可能申請不到房貸。」
「差不多做任何事情我們都會遇到問題。」
鮑曼說：「一些人批評我們，說我們就該搬到德國去，別在日本搗亂。」
她們最終還是決定要站出來，捍衛她們覺得更重要的權利。
「有希望」的漫漫長路
日本憲法第24條規定，婚姻必須在「兩性合意」的基礎下結合，據此政府一向將之詮釋為日本不允許同性婚姻。
代表這13對同性戀人的律師分別指出，憲法有關條文旨在防範強迫婚姻，並未禁止同性婚姻。
預料這次集體訴訟只是日本走向同性婚姻合法化的第一步，但活動人士已表明要長期抗爭，直到目標達成為止。