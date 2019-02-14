菲律賓：一碗豆花潑出來的反中情緒

圖片版權 Mandaluyong Police/Facebook Image caption 中國女學生張佳樂在馬尼拉電車站將豆花仍向警察身上引發軒然大波。

一名中國女留學生上周六（2月9日）在馬尼拉電車站的票閘口遭警察攔下，表示禁止帶液體進入車站，該女子因不滿警方態度，將整杯豆花潑向警察，引發軒然大波。事件挑起當地民眾反中情緒，菲律賓副總統萊妮·羅布雷多（Leni Robredo）更表示，該女學生「侮辱所有菲律賓人」。

菲律賓專家認為，該事件反應菲律賓人長年對中國的負面觀感，但也有台灣專家分析，該事件是遭有心人士操弄，作為政治鬥爭的工具。

中國人向警員潑豆花的始末

2月9日，23歲的中國女大學生張佳樂，在菲律賓馬尼拉電車3號線票閘口遭工作人員攔下，並要求她在入站前將手上的豆花吃完，但遭到拒絶。隨後警察到場解釋禁止攜帶液體等規定，該女子一怒之下將豆花扔向警察。

該女子遭逮補後，已向警察道歉，並取得對方諒解，但仍遭控「襲警」丶「違抗公權力」及「不當騷擾」等罪名。現場畫面遭民眾拍下，並被社交媒體「臉書」用戶上傳至網路，引發軒然大波。菲律賓網友群情激憤，更因為女子中國籍的身份而激起反中情緒，事件從民間提升至政治層面。

菲律賓副總統萊妮·羅布雷多10日向當地媒體表示，「該事件不僅是對執法人員的侮辱，也是對菲律賓人民的侮辱」。她還說，來到菲律賓的中國公民不斷增加，這起事件是對他們享受的「特殊待遇」的一次「警醒」。

菲律賓總統杜特爾特對此事並未表示看法，他的發言人薩爾瓦多·帕內洛（Salvador Panelo）則稱這是起單一事件，他強調，「不應該炒作這個話題。」同時提醒在菲律賓的外籍人士必須守法。

中國駐菲律賓大使館的看法也和總統府一致，大使趙鑒華接受當地媒體採訪時表示，該女子的做法是「不良行為」，並強調事件應被當作一個獨立個案來對待。

據了解，張家樂13日下午已獲准保釋，不過隨即遭菲律賓移民局拘留。菲移民局向媒體表示，張姓女子違反移民法，建議將她驅逐出境，並形容她是「不受歡迎的外國人。」

圖片版權 Mandaluyong Police/Facebook Image caption 該女子遭逮補後，遭控"襲警"丶"違抗公權力"及"不當騷擾"等罪名。

中國女子張佳樂是誰？

向菲律賓警察潑豆花，而遭到逮捕的中國籍女大生張佳樂，旅居菲律賓已有六年時間。她去年八月進入菲律賓馬卡蒂巿的時尚藝術學校設計學院（School of Fashion and Arts (SoFA) Design Institute）就讀，才完成一學期就因為此事成為媒體關注焦點。

張佳樂目前仍在菲律賓移民局拘留所，她所委托的律師桑德拉雷斯帕爾（Sandra Respall）向BBC中文表示，移民局拘留張佳樂的程序違法，已考慮提交控訴。

張佳樂日前接受菲律賓媒體採訪時表示，對自己犯下的錯誤感到後悔，並懇求能再給一次機會。她說，「我選擇留在菲律賓是因為我真的很喜歡菲律賓，我真的很愛菲律賓人。」

圖片版權 Mandaluyong Police/Facebook Image caption 張佳樂對自己犯下的錯誤感到後悔，懇求能再給一次機會。

張佳樂的姊姊通過電話向BBC中文表示，當時該警察對張佳樂說了種族歧視的話，像是「這裏不歡迎中國人」和「滾回你們國家」，因此她才會情緒失控。

不過她說，事後張佳樂已向警察道歉，警察也已經原諒她。她認為該事件是遭到媒體和某些人士利用，才會鬧得那麼大。她說，「當初都道歉也和警察握手了，怎想到會鬧得那麼大。」

她替妹妹解釋，不能帶液體進入車站是新規定，因此張佳樂並不清楚。據了解，今年1月菲律賓南部蘇祿省和樂島發生連環爆炸案，造成百人傷亡。菲國當局隨即加強安全措施，2月9日起，禁止乘客攜帶任何液體進入電車及地鐵站。

菲華人擔心加深中菲矛盾

此事經過媒體報導及網路傳播，在菲律賓掀起波瀾。菲律賓當地華文報紙也撰文指出，希望不要將該事件無限上綱，更呼籲官員不要煽動民族主義情緒，否則有可能使得菲華兩族及菲中兩國得矛盾，進一步加深。

據統計，菲律賓華人人口約有 150萬人，佔菲律賓總人口之 1.55%。

菲律賓華文報紙《世界日報》報導，中國中國國內的民眾和菲律賓本地華人都譴責張佳樂的所為，中國人民和菲律賓人同樣氣憤難耐，認為中國人不要「丟臉丟到國外去」。

同時強調，菲律賓華人從民族融合的角度表示憂慮，不希望看到張佳樂事件再次上演。

長年研究東南亞領域的台灣東海大學副教授翁俊桔向BBC中文表示，該事件引發激烈的反華事件的可能性很低。他指出，17世紀西在西班牙統治菲律賓時期，曾發生數次大規模屠殺華人事件，不過類似情況應該不會再發生，因為現今環境已不可同日而語。

但他強調「排華事件的隱憂仍存在」，像是可能再次針對華人實施排華法案等。

翁俊桔向BBC中文分析，這次中國籍女子向警方潑豆花事件涉及到政治權利紛爭。他舉例，因為菲律賓副總統萊妮·羅布雷多與總統杜特爾特不同黨派，對於中國的立場也不一樣，這次的事件，剛好給萊妮·羅布雷多一個機會做文章，因此才會將該事件提升到政府層級。

反中情緒逐漸提升

不過菲律賓大學法學院副教授巴通巴卡（Jay Batongbacal）則有不同看法，他認為，菲律賓民眾對「潑豆花」單一事件的強烈反應，正明確表達大部分菲律賓人對中國的態度。

圖片版權 AFP Image caption 中國在2017年就已經躍升為菲律賓第二大遊客來源地。但菲律賓失業率居高不下，因此菲律賓人對中國人大舉進入菲律賓的就業市場非常反感，加上中國旅客在各個景點發生不文明的行為，都加深了民間的反中情緒。

他向BBC中文表示，近年來成千上萬名中國人到菲律賓從事線上博奕工作，及大量中國旅客至菲律賓旅行，使菲律賓人對中國產生負面觀感。

菲律賓旅遊部曾表示，中國在2017年就已經躍升為菲律賓第二大遊客來源地，赴菲旅遊人數近100萬人次，同比增長43.33%。

根據菲律賓官方數據顯示，從2015年開始政府已發出超過五萬張就業許可證給中國公民，光是2017年就發出了24,000張工作證給中國人。不過，還有許多為取得合法工作證，卻滯留在菲律賓工作的中國人並未包括統計數據內。

菲律賓參議院勞工委員會曾向媒體表示，將近12萬名外籍勞工利用法律漏洞非法務工，而其中大部分是中國人。

巴通巴卡說，菲律賓失業率居高不下，因此菲律賓人對中國人大舉進入菲律賓的就業市場非常反感，加上中國旅客在各個景點發生不文明的行為，都加深了民間的反中情緒。

他說，「大馬尼拉地區，到處都可以看到中國人。」也因此，中國人的行為會被放大檢視。

另一方面，中國企業大舉進入菲律賓，也讓民眾產生憂慮，像是中國電信及其本地合作伙伴組成的聯合體，將成為菲律賓第三家電信運營商，以及中國企業有意收購菲律賓最大船廠「韓進蘇比克船廠」等。

巴通巴卡向BBC中文表示，若政府沒有作為，隨著中國企業持續在菲律賓大舉投資，更多中國人在菲律賓旅遊及工作，「菲律賓人的反中情緒，只會越來越嚴重。」