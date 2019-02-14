菲律賓：一碗豆花潑出來的反中情緒
一名中國女留學生上周六（2月9日）在馬尼拉電車站的票閘口遭警察攔下，表示禁止帶液體進入車站，該女子因不滿警方態度，將整杯豆花潑向警察，引發軒然大波。事件挑起當地民眾反中情緒，菲律賓副總統萊妮·羅布雷多（Leni Robredo）更表示，該女學生「侮辱所有菲律賓人」。
菲律賓專家認為，該事件反應菲律賓人長年對中國的負面觀感，但也有台灣專家分析，該事件是遭有心人士操弄，作為政治鬥爭的工具。
中國人向警員潑豆花的始末
2月9日，23歲的中國女大學生張佳樂，在菲律賓馬尼拉電車3號線票閘口遭工作人員攔下，並要求她在入站前將手上的豆花吃完，但遭到拒絶。隨後警察到場解釋禁止攜帶液體等規定，該女子一怒之下將豆花扔向警察。
該女子遭逮補後，已向警察道歉，並取得對方諒解，但仍遭控「襲警」丶「違抗公權力」及「不當騷擾」等罪名。現場畫面遭民眾拍下，並被社交媒體「臉書」用戶上傳至網路，引發軒然大波。菲律賓網友群情激憤，更因為女子中國籍的身份而激起反中情緒，事件從民間提升至政治層面。
菲律賓副總統萊妮·羅布雷多10日向當地媒體表示，「該事件不僅是對執法人員的侮辱，也是對菲律賓人民的侮辱」。她還說，來到菲律賓的中國公民不斷增加，這起事件是對他們享受的「特殊待遇」的一次「警醒」。
菲律賓總統杜特爾特對此事並未表示看法，他的發言人薩爾瓦多·帕內洛（Salvador Panelo）則稱這是起單一事件，他強調，「不應該炒作這個話題。」同時提醒在菲律賓的外籍人士必須守法。
中國駐菲律賓大使館的看法也和總統府一致，大使趙鑒華接受當地媒體採訪時表示，該女子的做法是「不良行為」，並強調事件應被當作一個獨立個案來對待。
據了解，張家樂13日下午已獲准保釋，不過隨即遭菲律賓移民局拘留。菲移民局向媒體表示，張姓女子違反移民法，建議將她驅逐出境，並形容她是「不受歡迎的外國人。」
中國女子張佳樂是誰？
向菲律賓警察潑豆花，而遭到逮捕的中國籍女大生張佳樂，旅居菲律賓已有六年時間。她去年八月進入菲律賓馬卡蒂巿的時尚藝術學校設計學院（School of Fashion and Arts (SoFA) Design Institute）就讀，才完成一學期就因為此事成為媒體關注焦點。
張佳樂目前仍在菲律賓移民局拘留所，她所委托的律師桑德拉雷斯帕爾（Sandra Respall）向BBC中文表示，移民局拘留張佳樂的程序違法，已考慮提交控訴。
張佳樂日前接受菲律賓媒體採訪時表示，對自己犯下的錯誤感到後悔，並懇求能再給一次機會。她說，「我選擇留在菲律賓是因為我真的很喜歡菲律賓，我真的很愛菲律賓人。」
張佳樂的姊姊通過電話向BBC中文表示，當時該警察對張佳樂說了種族歧視的話，像是「這裏不歡迎中國人」和「滾回你們國家」，因此她才會情緒失控。
不過她說，事後張佳樂已向警察道歉，警察也已經原諒她。她認為該事件是遭到媒體和某些人士利用，才會鬧得那麼大。她說，「當初都道歉也和警察握手了，怎想到會鬧得那麼大。」
她替妹妹解釋，不能帶液體進入車站是新規定，因此張佳樂並不清楚。據了解，今年1月菲律賓南部蘇祿省和樂島發生連環爆炸案，造成百人傷亡。菲國當局隨即加強安全措施，2月9日起，禁止乘客攜帶任何液體進入電車及地鐵站。
菲華人擔心加深中菲矛盾
此事經過媒體報導及網路傳播，在菲律賓掀起波瀾。菲律賓當地華文報紙也撰文指出，希望不要將該事件無限上綱，更呼籲官員不要煽動民族主義情緒，否則有可能使得菲華兩族及菲中兩國得矛盾，進一步加深。
據統計，菲律賓華人人口約有 150萬人，佔菲律賓總人口之 1.55%。
菲律賓華文報紙《世界日報》報導，中國中國國內的民眾和菲律賓本地華人都譴責張佳樂的所為，中國人民和菲律賓人同樣氣憤難耐，認為中國人不要「丟臉丟到國外去」。
同時強調，菲律賓華人從民族融合的角度表示憂慮，不希望看到張佳樂事件再次上演。
長年研究東南亞領域的台灣東海大學副教授翁俊桔向BBC中文表示，該事件引發激烈的反華事件的可能性很低。他指出，17世紀西在西班牙統治菲律賓時期，曾發生數次大規模屠殺華人事件，不過類似情況應該不會再發生，因為現今環境已不可同日而語。
但他強調「排華事件的隱憂仍存在」，像是可能再次針對華人實施排華法案等。
翁俊桔向BBC中文分析，這次中國籍女子向警方潑豆花事件涉及到政治權利紛爭。他舉例，因為菲律賓副總統萊妮·羅布雷多與總統杜特爾特不同黨派，對於中國的立場也不一樣，這次的事件，剛好給萊妮·羅布雷多一個機會做文章，因此才會將該事件提升到政府層級。
反中情緒逐漸提升
不過菲律賓大學法學院副教授巴通巴卡（Jay Batongbacal）則有不同看法，他認為，菲律賓民眾對「潑豆花」單一事件的強烈反應，正明確表達大部分菲律賓人對中國的態度。
他向BBC中文表示，近年來成千上萬名中國人到菲律賓從事線上博奕工作，及大量中國旅客至菲律賓旅行，使菲律賓人對中國產生負面觀感。
菲律賓旅遊部曾表示，中國在2017年就已經躍升為菲律賓第二大遊客來源地，赴菲旅遊人數近100萬人次，同比增長43.33%。
根據菲律賓官方數據顯示，從2015年開始政府已發出超過五萬張就業許可證給中國公民，光是2017年就發出了24,000張工作證給中國人。不過，還有許多為取得合法工作證，卻滯留在菲律賓工作的中國人並未包括統計數據內。
菲律賓參議院勞工委員會曾向媒體表示，將近12萬名外籍勞工利用法律漏洞非法務工，而其中大部分是中國人。
巴通巴卡說，菲律賓失業率居高不下，因此菲律賓人對中國人大舉進入菲律賓的就業市場非常反感，加上中國旅客在各個景點發生不文明的行為，都加深了民間的反中情緒。
他說，「大馬尼拉地區，到處都可以看到中國人。」也因此，中國人的行為會被放大檢視。
另一方面，中國企業大舉進入菲律賓，也讓民眾產生憂慮，像是中國電信及其本地合作伙伴組成的聯合體，將成為菲律賓第三家電信運營商，以及中國企業有意收購菲律賓最大船廠「韓進蘇比克船廠」等。
巴通巴卡向BBC中文表示，若政府沒有作為，隨著中國企業持續在菲律賓大舉投資，更多中國人在菲律賓旅遊及工作，「菲律賓人的反中情緒，只會越來越嚴重。」