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2019年第七周，美國國務卿蓬佩奧以強硬措辭敦促盟友勿與華為合作，BBC中文梳理了哪些美國盟友加入抵制華為的行列，又有哪些國家對全面封殺華為有所保留。土耳其呼籲中國關閉新疆「再教育營」，維吾爾音樂家阿不都日衣木‧艾衣提成為各界焦點，在土耳其政府宣稱艾衣提「死訊」之後，中國官方媒體播出據稱是艾衣提的片段，證明他沒有死亡，只是因涉嫌犯罪被捕，但外界繼續質疑中國是否胡亂拘捕維族人以及新疆「再教育營」是合符合人權。

另外，中國一名女留學生在馬尼拉向警員潑豆花，挑起菲律賓反中情緖；中國電影《流浪地球》引發熱議，被形容是中國科幻片的開荒之作，但好壞評價參半，而且圍繞電影的討論，已上升至政治層面和意識形態上的爭論。

1. 中美科技戰：盤點已站隊的美國盟友

美國國務卿蓬佩奧以強硬措辭向盟友發出警告，切勿使用中國科技公司華為的產品。他說，重要的美國系統不能與華為並存，如果這些國家使用華為，美國難以成為他們身邊的伙伴。以美國為首等西方國家擔心，華為的科技產品會用於間諜活動。不過，華為一直否認為任何政府做情報工作，亦指責個別國家並沒有實質證據證明華為對其國家安全構成具體威脅。目前多個西方國家已經開始對華為的擴充感到憂慮，但一些西方科技公司認為，全面禁止使用華為，會阻礙其發展及機遇。

2. 新疆「再教育營」裏維族音樂家的生死羅生門

圖片版權 CRI Image caption 該視頻時間顯示為2月10日。一名男子聲稱自己是維吾爾音樂家黑伊特，並稱「身體狀況良好」。

土耳其成為罕有公開譴責中國新疆「再教育營」的穆斯林國家。土耳其發聲特別關注維吾爾音樂家阿不都日衣木•艾衣提（Abdurehim Heyit）（前譯黑伊特）的死訊，但中國官方媒體之後就上載影片，證實艾衣提未死，並稱其因涉嫌危害國家安全罪被依法逮捕，但人權組織對片段表示懷疑，又質疑艾衣提是否真的犯下罪行。

3. 菲律賓：一碗豆花潑出來的反中情緒

圖片版權 Mandaluyong Police/Facebook Image caption 張家樂遭菲律賓移民局拘留。

一名中國女留學生在馬尼拉電車站的票閘口遭警察攔下，表示禁止帶液體進入車站，該女子因不滿警方態度，將整杯豆花潑向警察，引發軒然大波。事件挑起當地民眾反中情緒，菲律賓副總統萊妮·羅布雷多（Leni Robredo）更表示，該女學生「侮辱所有菲律賓人」。菲律賓專家認為，該事件反應菲律賓人長年對中國的負面觀感，但也有台灣專家分析，該事件是遭有心人士操弄，作為政治鬥爭的工具。

4. 《流浪地球》引熱議，中國式科幻全方位解讀

圖片版權 ©The Wandering Earth Image caption 電影《流浪地球》劇照。

由中國團隊製作的科幻電影《流浪地球》上映後票房一路攀升，預測將達到50億票房，與位居首位的愛國主義軍事題材電影《戰狼2》並駕齊驅，多家國內外媒體稱其為這一領域的「開荒之作」。但在票房上漲的同時，圍繞特效技術、演員表演等電影藝術展開的討論，逐漸上升到政治層面和意識形態上的爭論。《流浪地球》這部電影所呈現的「中國式科幻」也反應了中國政治、文化、資本與觀眾等多方角力的現實。

5. 高學歷影視明星不知「知網」為何物引發的「學術打假」

圖片版權 Getty Images Image caption 翟天臨是中國大陸明星當中少有擁有博士學歷的人，但其學歷被質疑「有水分」。

獲得電影學博士學位的中國影視演員翟天臨在直播中答問時，表示不知道知名中國學術期刊平台「知網」，身陷學術造假風波，中國網友對他已發表的文獻在知網上進行核實，發現重覆率超過40%，指他涉嫌抄襲黃山學院黃立華教授2006年的論文。翟天臨工作室起初發佈聲明否認學術不端傳言，但後來校方宣佈調查事件，翟天臨發出致歉信，表示自己懊惱不已。