相差51歲的異國男男「爺孫戀」攜手步入紅毯

圖片版權 MR.ZHAO Image caption 24歲的台灣人趙守泉和75歲的英國人安迪舉行婚禮證明兩人真心相愛，希望藉此取得英國政府的信任。

西方情人節後的周六（2月16日），台灣一座小城市苗栗縣舉行一場跨越年齡、國籍和性別的同志婚禮，主角是相差51歲的伴侶——24歲的台灣人趙守泉和75歲的英國人安迪（Andrew Goodier）。

顛覆傳統

今年剛從台北科技大學畢業的趙守泉，2016年大二時獨自飛往英國倫敦旅遊，因為朋友臨時有事無法接待而請了英國友人安迪來接他，意外認識大他整整51歲的「英國老爹」。

趙守泉在英國的一個月，與安迪朝夕相處產生感情。他向BBC中文表示，「安迪心態非常年輕，對科技產品很熟悉，相處起來完全不會有長輩的感覺。」

回台灣後，趙守泉邀請安迪赴台灣旅遊。75歲的安迪飛了大半個地球到台灣後，趙守泉鼓起勇氣向他表白。

安迪向BBC中文表示，趙守泉對他告白時，他對交往也有疑慮，擔心和年輕的趙守泉交往，對他不公平，不過後來仍被他堅定的態度感動，決定接受，展開這段突破傳統框架的愛情之路。

交往期間，趙守泉趁寒暑假時到安迪在英國的家度假，為了爭取更多相處時間，他在大四時還申請到捷克布拉格當交換學生。去年五月，兩人決定攜手步入禮堂。

圖片版權 MR ZHAO Image caption 趙守泉在英國的一整個月與安迪朝夕相處產生感情。

異國同性伴侶又是「爺孫戀」，擁有「雙重少數」的身分，面對外界壓力，安迪表示，年齡只是數字，人生很短暫，應該珍惜當下。他也認為，這個年代已比過去相對開放，社會接受度高。

他說：「希望藉由他們的婚禮，能讓其他老少戀或同志伴侶，更加勇敢地追求愛情。」

婚禮證明愛情

在遇見趙守泉前，已經單身30年的安迪向BBC表示，他以為會孤單過一生。他說：「我從沒想過有天我能結婚。」

兩人決定結婚後，考慮到飲食文化丶生活習慣及安迪的醫療需求，決定要到英國生活。

不過，雖然英國允許同志結婚，但移民法規定，英國公民年收入不低於18600英鎊丶或者銀行存款超過16000英鎊，才可以將伴侶帶入英國。

曾在英國小學及電信公司工作的安迪已經退休，經濟條件無法符合規定，因此他們希望藉由婚宴，證明兩人真心相愛，藉此取得英國政府的信任。

台灣知名音樂製作人與趙守泉家人相識多年，他在臉書上表示，他也會參加這場婚禮，並邀請大家帶一朵花，給予這對新人最誠摯的祝福。安迪的弟弟和弟妹，也會到場參加，給予祝福。

趙守泉向BBC中文透露，這場婚禮只邀請約40名親朋好友參加，並未遵循台灣傳統發放喜帖，而是通過網路邀請賓客。他說：「我很幸運，有爸爸和哥哥的大力支持，他們還幫忙籌備婚禮。」對於其他不能接受的親戚，他可以諒解，願意給予他們時間。

他表示，希望大家有一天都能包容和接納與自己不同的人，「我們天生就是這個樣子，為何要遭到批評和反對？」

圖片版權 MR.ZHAO Image caption 趙守泉的父親(中)力挺他與安迪的決定並協助籌備婚禮。

家人力挺同婚

趙守泉的父母從小離異，他是由父親一手帶大，兩人關係密切。趙守泉的父親作為他強力後盾，始終支持他的性向以及對伴侶的選擇。另外他的母親也在2月15日透過報紙得知要他要結婚的訊息，並打電話給他表示祝福。

趙守泉的父親向BBC中文表示，家裏有長輩也是老少戀。他們的愛情長跑婚姻順利，因此他覺得兩人結婚，年齡差距並不是問題。

雖然年齡不是問題，但畢竟75歲的安迪，年紀遠比今年54歲的他還要年長。面對兒子與比自己大的人結婚，趙守泉當然有點擔心。對此他表示，兒子說他已經凖備好了。他開玩笑說，「祝福都不一定長久了，為何要反對？」

不過，兒子這場同志婚禮在台灣媒體曝光後，逐漸引發親朋好友的關注。

趙守泉的父親向BBC透露，有朋友傳訊息向他反映「這種事情為何要曝光？」，但他解釋，舉辦婚禮的出發點，是要證明兒子和安迪因為心靈契合結婚，並且向英國政府展現誠意，因此需要攤在陽光下。

他表示，我希望大家放下傳統道德的屠刀，給兒子和伴侶仁慈的關愛。「讓在牆角下，那陰暗角落的愛情，能夠在陽光下茁壯。」