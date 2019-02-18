圖片版權 Getty Images Image caption 奧利地政府希望把希特勒出生的建築物拆卸。

奧地利因河畔布勞瑙市（Braunau）大街上的一座房子在外邊看來似乎沒有甚麼特別，但這座房子外邊的注識，說明這不是普通的房子。

這座毫不起眼的建築，是納粹領袖希特勒（Adolf Hitler，又譯希特拉）1889年出生的地方。房子前方放有一個牌子，提及被納粹加害的數百萬人。

每年希特勒生日，一些新納粹主義團體都會集合在這裏慶祝。奧地利政府在2016年以約35萬美元買下這所房子，並宣佈要把它拆掉。

圖片版權 Getty Images Image caption 希特勒在當地一家稱為聖斯蒂芬斯（St. Stephen's）的教堂受洗。

但拆房子的過程並不是完全順利。建築物的前主人波默（Gerlinde Pommer）多年來都在跟奧地利政府打官司，嘗試阻礙拆卸過程。

勞瑙市地方法院早前下令，奧地利政府除了原本支付的費用外，還需要再向波默支付170萬美元，因為這座建築物有「歷史意義」，它的價值因而提升。

世界各國都有許多這種因為各種原因而廣受爭議的建築和地標。以下是其中八個。

意大利法西斯領袖墨索里尼的墓穴

圖片版權 Getty Images Image caption 一名遊客向墨索里尼的雕像作法西斯主義敬禮。

墨索里尼與希拉勒一樣，至今仍有支持者追捧。

每年都有上萬人到墨索里尼位於普雷達皮奧（Predappio）的家鄉，主要是為了紀念三個日子：墨索里尼出生的日子（1883年7月29日）、死亡的日子（1945年4月28日）和1922年「向羅馬進軍」遊行的日子，這個遊行被視為意大利法西斯主義正式掌權的象徵。

意大利對法西斯主義的規定比德國對納粹主義的規定要寬鬆許多，因此這些紀念墨索里尼的遊行可以公開進行。

柬埔寨紅色高棉最高領導人波爾布特的墓地

圖片版權 Getty Images Image caption 波爾布特的墓地位於鄰近泰國邊境的一個偏遠村落。

波爾布特1970年代當政期間，以鐵腕統治柬埔寨，暴政最終導致約300萬人死亡。

他最終在1998年被軟禁期間去世，遺體被倉促火化。

史大林博物館

圖片版權 Getty Images Image caption 史大林的遺體早年已經被移送到莫斯科，但一所關於他的博物館仍然在格魯吉亞。

前蘇聯領袖赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）1961年下令把史大林（斯大林）的遺體移送到莫斯科，安葬在克里姆林宮圍牆附近一個不顯眼的地方。

史大林在格魯吉亞哥裏市（Gori）出生的地點卻得到完全不同的對待。

在這個城市，你可以找到一個以史大林為主角的博物館，這個博物館就設在他1878年出生的房子旁邊。

伊拉克前總統薩達姆的墓園

圖片版權 Getty Images Image caption 薩達姆的遺體據報在伊斯蘭國2014年抵達當地前，就已經從墓園移送到別處。

薩達姆2003年四月倒台後被判死刑，隨後在2006年被處決。

他死後葬在家鄉提克里特（Tikrit）。伊拉克是一個由什葉派（Shia）穆斯林主政的國家，提克里特卻是當地少數遜尼派（Sunni）穆斯林的要塞。薩達姆安葬在這裏，似乎可以讓他免受教派衝突影響。

BBC 在2015年曾報道，薩達姆的墓穴在伊拉克軍隊、武裝份子和極端組織伊斯蘭國的交戰中被摧毀。但當地人說，薩達姆的遺體，在伊斯蘭國2014年抵達當地前就已經移送到別處。

西班牙烈士谷

圖片版權 Getty Images Image caption 佛朗哥1975年去世後安葬在烈士園，令它成為外界爭議的焦點。

曾以鐵腕統治西班牙的佛朗哥（Francisco Franco）1959年為烈士谷揭幕的時候，曾聲言要讓這個地方成為1936至1939年西班牙內戰後，「國家贖罪和團結」的象徵。

佛朗哥1975年去世後安葬在這裏，令它成為外界爭議的焦點。

西班牙法律目前禁止任何支持佛朗哥政權的遊行，但這無阻他的支持者每年到這裏紀念他。

西班牙政府多年來都在想辦法處理佛朗哥的遺體。當地國會早前通過，把佛朗哥的遺體從烈士谷移到別處，但當地社會對這個決定意見兩極。

哥倫比亞毒犯埃斯科巴爾的墓地

圖片版權 Getty Images Image caption 美國公司Netflix早前以埃斯科巴爾的一生為藍本製作電視劇《Narcos》，令他更聲名大噪。

埃斯科巴爾（Pablo Escobar）大概是世界上最有名的罪犯。他在世時販賣可卡因，被指導致約5000人死亡，但他仍然有許多支持者。

美國公司Netflix早前以他的一生為藍本製作電視劇《Narcos》，令他更聲名大噪。

一名英國人西蒙（Steve Simmons）1993年被指在埃斯科巴爾在伊塔圭（Itagui）的墓園吸食可卡因。他之後被禁止五年之內進入哥倫比亞，甚至收到死亡恐嚇。

南非白人至上主義者特雷布蘭奇的莊園

圖片版權 Getty Images Image caption 南非有意見2014年向南非國家文物委員會建議，把特雷布蘭奇的莊園改建為紀念館。建議最終被否決。

南非的少數白人政府在1990年代倒台的時候，特雷布蘭奇（Eugene Terreblanche）成為反對結束種族隔離政策的代表人物。

他也成立了奉行白人至上政策的政黨AWB。他在2010年在自己位於芬特斯多普（Ventersdorp）的農莊被一名前員工殺害。

有當地人2014年向南非國家文物委員會建議，把特雷布蘭奇的莊園改建為紀念館。建議最終被否決。

美國拉什莫爾峰國家紀念碑

圖片版權 Getty Images Image caption 美國拉什莫爾峰國家紀念碑所在的山峰，被美國原住民科塔族視為聖山。

這個世界知名的紀念碑位於南達科他州基石市（Keystone），這個小鎮的常住人口只有440人，但紀念碑卻為它每年吸引超過200萬名遊客。

這個紀念碑在拉什莫爾峰上刻上了四名美國總統的頭像，包括華盛頓、傑克遜、羅斯福和林肯。

紀念碑在1927年動工，1941年建成，但它的建造過程不乏美國政府與原住民的爭議。

這個紀念碑位處的黑山在1868年一份條約中永久移交給當地一個原住民部落拉科塔族。但這個「永久」只維持了兩年──之後當地發現了黃金，土地再次被霸佔。

聯合國2012年發表報告，建議美國政府再次把黑山移交給拉科塔族。