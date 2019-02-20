一對龍鳳胎 兩個媽媽 兩個爸爸 三個國家

Image caption 西蒙（Simon）和格雷姆（Graeme）抱著這對雙胞胎寶貝。

亞歷山德拉（Alexandra）和考爾德（Calder）是一對龍鳳胎，現在有19個月大。

龍鳳胎本來就稀少，但更稀奇的是這對龍鳳胎分別屬於兩個不同爸爸。

西蒙（Simon）是亞歷山德拉的爸爸，考爾德的爸爸則是格雷姆（Graeme)。

這到底是怎麼回事呢？

Image caption 西蒙、格雷姆、梅格和他們的雙胞胎。

三個國家、兩爸兩媽、一對寶貝

聽著有點暈，事情還得從西蒙和格雷姆說起。

西蒙和格雷姆是一對英國的同性戀伴侶。他們有一個心願，就是有朝一日能有自己的小寶寶。

但要實現這個願望就必須要有卵子和代孕媽媽的幫助，不然兩個大男人怎麼生孩子？

他們向一家代孕公司尋求幫助。兩人最初的想法是找到兩個捐獻的卵子，用兩人各自的精子分別受孕，因此保證兩個人都能有自己的親生孩子。

但是，代孕公司告訴他們，有可能使用同一位代孕母親，讓她同時懷上兩個人的孩子。

他們先找到了來自美國的一名匿名卵子捐獻者，又找到了來自加拿大的一名代孕母親。而體外授精過程（IVF）則是在美國拉斯維加斯完成。

具體操作是，醫生把採集到的卵子分成兩組，然後一組由西蒙的精子來受精，另一組則由格雷姆的精子受精。

首先篩選受精卵，然後進行冷凍。之後再選擇兩組受精卵中生命力最強的兩個。

這兩個受精卵再被移植到代孕母親的子宮裏。而這一過程則在加拿大完成。

Image caption 父親之一西蒙

代孕母親

這裏需要交代的是，兩個受精卵的卵子都是來自同一名卵子捐獻者，因此這對姐弟雙胞胎是同母異父。

而他們的代孕母親則是加拿大女子梅格·斯通（Meg Stone）。

之所以選擇加拿大代孕母親是因為加拿大在這方面的法律框架比較明確。

加拿大絶大多數省份的法律讓使用代孕服務更容易。

同時，加拿大還允許單身父母以及同性戀夫婦使用這項服務，這在一些國家是不允許的。

而且，加拿大的代孕服務不是商業行為，而是不計報酬的利他主義。在道義上更容易被某些人接受。

經過以上複雜程序後，兩位「父親」回到英國等待懷孕的結果。9個月是個漫長的過程。這期間，兩人經常通過現代通信手段與代孕母親梅格保持聯絡。

毋容置疑，西蒙和格雷姆經歷了喜悅、緊張、焦慮和期待等各種心情。

最後，在孩子出生前的6個星期兩人飛到了加拿大陪梅格代產。

做父親的喜悅是難以形容的，兩名父親堅稱一定要與代孕母親梅格保持聯繫，特別是他們無法與卵子的匿名捐獻者取得聯繫。

兩名父親如願以償，同時有了自己的親骨肉。今後還會再考慮要小孩嗎？

對此，西蒙說：「永遠不能把話說絶」。