圖片版權 AFP Image caption 楊鳳蘭被捕時在領導著非洲規模最大的象牙走私團伙。

坦桑尼亞最大城市達累斯薩拉姆一所法院經過三年多審理，裁定有「象牙女王」之稱的中國女商人楊鳳蘭走私等罪成立，判處有期徒刑15年，充公個人全部財產。

楊鳳蘭被控在2000至2014年間，從坦桑尼亞向遠東地區出口800件象牙產品，約400頭大象在此過程中被屠殺。案件涉及金額達250萬美元。

執法部門相信楊鳳蘭操控著非洲最大的走私象牙團伙。兩名涉案的坦桑尼亞男子星期二（2月19日）同被判處各15年監禁。

專門關注瀕危物種的國際自然保護聯盟（IUCN）指出，偷獵象牙行為導致非洲大象數目於過去10年下跌20%至41.5萬頭。中國與東亞對象牙珠寶與裝飾品的需求被認為是讓象牙走私活動屢禁不止的原因之一。

肯尼亞非政府組織野生動物指導（WildlifeDirect）法務經理卡拉尼（Jim Karani）是非洲首位野生動物保護法律專家。他對BBC記者表示歡迎這次判決。

卡拉尼對BBC說：「我們認為這是一次重大警告，讓每一個走私野生動物分子知道，要是你犯下這種罪行，你終會被發現、抓捕和起訴，你終會被判以重刑。對你和你所擁有的一切造成莫大損失。」

圖片版權 AFP Image caption 坦桑尼亞執法部門認定，楊鳳蘭的團伙導致數百大象被捕殺。

中國外交部發言人耿爽星期三（20日）說：「中國政府一貫要求海外中國公民遵守當地法律法規，不袒護中國公民的違法犯罪行為。我們支持坦桑尼亞有關部門依法、公正查處和審理此案。」

「中方願同包括坦桑尼亞在內的國際社會一道，繼續為保護瀕危野生動植物和遏制非法貿易作出貢獻。」

法新社引述辯護律師說，楊鳳蘭等三名被告均會上訴。

誰是楊鳳蘭？

楊鳳蘭來自北京，是中國第一批斯瓦西里語專業的大學生，40年前被分配到坦桑尼亞擔任中國援建坦贊鐵路工程的翻譯員。

英文《中國日報》曾報道，楊鳳蘭1970年代首次前往坦桑尼亞，坦贊鐵路1975年完工之後，楊鳳蘭返回北京，在原對外貿易部（今商務部）工作，1998年重返坦桑尼亞從商。

你的器材不支持播放多媒體材料 象牙貿易如何危害人命？

楊鳳蘭在達累斯薩拉姆市中心租用了一幢兩層建築，在一樓開了一家中餐館，在二樓成立了北京長城投資公司。

2012年，楊鳳蘭成為坦桑尼亞中非民間商會商會秘書長，之後更當上副主席。她的女兒杜非曾對BBC記者說，母親熱愛坦桑尼亞，不可能參與非法勾當。

然而，坦桑尼亞國家和跨國重罪調查組對其追查一年多，於2015年10月在一次高速追車行動中將其逮捕。

中國輿論對坦桑尼亞的判決有何反應？

楊鳳蘭被捕後，中共《人民日報》旗下《環球時報》曾替其喊冤，質疑整案是坦桑尼亞當局在選舉前夕的圖謀。

這篇2015年10月的報道稱：「在案情沒有大白前，先將楊鳳蘭妖魔化成『象牙女王』，並且選擇這樣一個微妙的時機，顯然是有複雜背景的。透過西方媒體跟風炒作的不遺餘力，以及『大象行動聯盟』等非政府組織的幸災樂禍，不難看出他們到底想要什麼。」

達累斯薩拉姆法院判刑後，《環球時報》網站星期三隻簡要編譯了法新社的報道。該報繼而報道了中國外交部對判決的回應。

《環球時報》報道下方的網民評論也一面倒的支持判決，甚至要求更重判刑。一位江蘇網民留言稱：「敗壞中國人形像，活該。」

社交媒體上也能看見來自華人網民的類似留言：

圖片版權 Sina Weibo

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