圖片版權 Sarasota Police Department Image caption 設在美國佛羅里達州的"無條件投降"雕像遭到塗鴉。

攝影《勝利之吻》記錄了一位美國水兵在二戰結束時親吻一位陌生女士。該照片廣為人知。這位水兵的原主角近期去世後，一個描繪「勝利之吻」的雕像遭到「#MeToo」字樣塗鴉。

這個名為「無條件投降」的雕像設立在美國佛羅里達州的薩拉索塔市（Sarasota）。當地警方稱，有人在周一用紅色顏料的噴漆在雕像上塗鴉。警方說，「由於塗鴉所覆蓋的面積很大」，損失費用可能高達1000美元。

對於許多人來說，水兵喬治·門敦薩（George Mendonsa）親吻葛芮塔·佛瑞曼（Greta Zimmer Friedman）的形像描述的是日本投降當天，美國各地歡欣雀躍慶祝二戰結束的場景。

但近年來有些人認為，這張照片描繪了一起性侵犯行為，因為門多薩沒有得到弗里德曼的同意就親吻她。

MeToo運動對歷史上的性侵犯主張帶來啟發，並掀起了一場關於贊同與侵犯的辯論。

2005年，在一個有關退伍軍人歷史的採訪中，弗里德曼表示親吻行為並非自願，門多薩只是「抓住」了她。但她明確表示，這個吻是一個「表達喜悅的行為「。「這純粹是為了表達『感謝上帝，戰爭已經結束了』。」

弗里德曼在2016年去世後，她的兒子告訴《紐約時報》，他母親並沒有對這個吻表示過負面評價。

薩拉索塔警察局在社交媒體上分享了雕像受損的圖像，令許多人對塗鴉和性侵犯的映射表示氣憤。

一位網友在Facebook上寫道，「這座雕像所代表的時代無法與現今很多人相關。當時整個國家都在慶祝戰爭結束。整個國家凝聚在一起表達喜悅。」

另一位網友評論說：「性侵犯很可怕，但這肯定不是。我保證，這個剛去世的可憐人當時在發現二戰結束時，肯定不會想到去性侵一個女人！」

還有人認為，門多薩先生剛剛過世，故意損壞雕像是不尊重的行為。「發生這樣的事令人悲傷，尤其是這個人已經在95歲時去世了。」

但仍有人認為塗鴉是合理的。一位Facebook用戶敦促薩拉索塔市「拿掉雕像」。評論者說，「雕像雖然被稱為『無條件投降』，但卻是『非自願投降』。她不認識那個人，他只是當場抓住了她，並吻了她。」

另一個人寫道，「（我）並不是說這個女人覺得自己是受害者，但從技術上講，這是一種不受歡迎的、不請自來的性行為。就這麼簡單......MeToo運動也意味著要教育女性，不能再被視為男性在想要時就可以獵取的性對象！」

薩拉索塔市證實，塗鴉在周二早上被去除。