德國拒絶封殺華為？歐洲市場爭議持續

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美國官員早前走訪多個歐洲國家，警告歐洲各國使用中國科技公司華為裝備可能帶來風險。但引述多名德國官員報道，美國傳媒報道稱德國傾向讓華為參加建設其當地網絡基礎建造工程。

《華爾街日報》周二（2月19日）報道，多個德國政府部門兩周前已經就此達成協達，但仍有待於德國內閣和國會批准。

報道形容，這是歐洲各國對華為設備抱有「矛盾看法」的最新例證。

德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）拒絶確認報道內容，他說他的部門目前「仍然與其他部門討論相關議題」。另外，路透社引述消息人士指出，德國政府短期內不會決定是否容許華為參加其通訊網絡。

你的器材不支持播放多媒體材料 任正非形容，對華為首席財務官、他的女兒孟晚舟的拘捕行動是帶有政治動機的。

德國政府正計劃修改法例，改善當地的網絡安全保障。但《華爾街日報》的報道指，這與外界對華為產品的擔憂無關。德國官員也認為，相關法例不應針對華為，而刻意定得過於嚴苛。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）早前訪問匈牙利時指出，中國2017年通過的《情報法》規定中國國內任何組織和公民要「依法支持、協助和配合國家情報工作」。華為的產品也被指設有隱藏的功能，會自動截取信息傳到中國政府。

但德國信息技術安全局（BSI）早前的測試顯示，沒有證據證明華為可以利用它製造的產品這樣做。

華為早前也在德國波恩市（Bonn）的辦公室開設網絡保安中心，讓德國官員檢查它旗下產品的構造和程式編碼，確保它們的安全性。

「天真」、「不負責任」

除了德國，英國國家網絡安全中心早前指出，如果當局採取適當的保護措施，將可以把使用華為網絡設備所帶來的風險降至「可以控制」的水平。

但當地一個智庫隨後發表報告，指出如果英國容許華為參加網絡建設，將是一個「天真」和「不負責任」的舉動。

報告由英國前外交官帕頓（Charles Parton）撰寫，他在中國有30多年工作經驗。他在報告指華為可以利用它製造的設備，截取流經的訊息傳給中國政府。

中國駐英國大使館回應報告時指，這些指控純粹「製造恐慌」。

圖片版權 Getty Images Image caption 華為否認其通訊技術會對英國或任何國家造成風險。

但帕頓在報告指出中國除了在網絡安全方面，在學術和政治上也嘗試干預英國。英國倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院院長曾銳生接受BBC訪問時透露，他知道中國駐英大使館的職員曾接觸英國一所大學的副校長，這名副校長之後就取消邀請一名學者演講的計劃。

他又指，另一名大學校長曾受中國大使館壓力後，「要求一名高級學者一段時間內不要評論中國的政治」，但他沒有透露是哪家大學。