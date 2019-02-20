圖片版權 Getty Images Image caption 拉格斐在當下時尚界的地位幾乎無人能及。

時尚大師拉格斐在巴黎過世，享年85歲。 他享譽盛名的才華在時尚業引領風潮數十年。然而，他語出驚人的爭議言論也為自己招致批評。

「老佛爺」

這位被華人世界譽為「時裝界的老佛爺」的德國設計師生前是香奈兒（Chanel）和芬迪（Fendi）的創意總監，並有同名品牌。他是該行業最多產的人物之一。他標誌性的馬尾辮和深色眼鏡使他成為全球時尚界的代表人物。

包括意大利設計師多娜泰拉·範思哲（Donatella Versace）在內的業界重量級人物發表了衷心的敬意。

「今天，世界失去了一個巨人，」風尚雜誌（Vogue）主編安娜溫圖（Anna Wintour）說。

拉格菲爾德的網站稱他的出生年份是1938年，但多數媒體及公眾都認可他於1933年生於德國漢堡。她的母親是德國人，父親是瑞典人，家裏從事從事煉乳進口。

拉格菲爾德健康狀況不佳的消息已經流傳了數星期。 包括香奈兒上個月的時裝秀，他都未現身。法國媒體報道，他在19日早上去世。香奈兒官方聲明表示，與拉格斐共事30年，品牌工作室創意總監薇吉尼·維哈德（Virginie Viard）將接任該品牌總監。

香奈兒王朝

1952年，在漢堡看過Dior時裝秀後，少年拉格菲爾德搬到了巴黎。他提到離開德國的決心：

「作為一個孩子，一個非常年輕的人，我有這種感覺：『你做什麼都沒關係 - 你要引人注目！』」拉格斐之前告訴德國媒體。

1983年，他出任可可香奈兒（Coco Chanel）藝術總監，這使他真正成為眾人矚目的焦點，並創造出未來30年聞名世界的時尚品牌。然而，他認為該品牌的創始人可可香奈兒可能並沒被他感動。

「我做的可可會討厭，品牌只是個圖像，是我來創新但由我來更新它。我做了可可從未做過的事情。」 他說。

他又於1987年開始拍攝他自己的品牌廣告，成為了專業的攝影師。

圖片版權 SJM HOLDINGS Image caption 拉格斐幾年前在澳門為他的同名旅館揭幕。

時尚界哀悼

這位時尚界明星的隕落引起中外名人哀悼。德國名模克勞蒂雅雪佛（Claudia Schiffer）在社交媒體哀悼拉格斐說，「 安迪沃荷之於藝術，而拉格斐之於時尚。拉格斐無人可取代，而他是唯一能將黑白變成彩色的人。」

英國名模坎貝爾（Naomi Campbell ）說，她對拉格斐只有感激，因為後者將她這名來自南倫敦、默默無聞的16歲少女推向世界舞台。

1980年代開始，在香港和台灣處於經濟發展巔峰之際，香奈兒成為港台明星炫耀的名牌。香港蘋果日報以「駕崩」一詞形容他的離世。

雖然，動輒標價數千美金的香奈兒服飾，並不是普通百姓的消費品。香港著名填詞人以及時尚工作者黃偉文在社交平台撰文，悼念並讚譽呼拉格斐是「時裝史上唯一真正鞠躬盡瘁死而後已的多功能天才 。」

時尚尖端

《紐約時報》時尚記者範泥沙傅萊德曼（Vanessa Friedman ）撰文讚譽拉格斐「在80多歲時，當他的大多數同齡人都在遊艇或鄉村莊園退休時時，他每年平均設計14個新系列，從高級定制時裝到街頭品牌 。」

2007年，奧運會前夕，芬迪在中國長城舉行了盛況空前的時裝秀，將中國盛世下財富與慾望的光華通過時尚產業推向巔峰。2016年，香奈兒在古巴首都哈瓦那舉辦了展覽，這是自1959年共產主義革命以來的首次國際時裝秀。

然而，他極端厭惡自拍 ( Selfie )，並稱其為「"電子手淫」。奧斯卡影后茱莉安摩爾（Juliann Moore）在社交媒體上哀悼她的好友，貼出不久前與大師的合照，提到必須讓她丈夫掌鏡，因為「卡爾憎恨自拍」。

爭議發言引發抗議

拉格斐的一些言論一直備受爭議。

拉格斐的品牌一直以捍衛使用皮草而為人詬病。然而，近幾年來，他已開始讓皮草退出他設計的服裝。

關於女性，他評論英國流行樂手阿黛兒(Adele) 「聲音美妙，臉蛋漂亮，就是胖了一點，應該減肥」 。阿黛兒則說，她從未在意自己的體重，她並表示，她身邊沒有任何對她身材有意見的糟糕的朋友。

另外，拉格斐也抨擊#metoo運動。當多名女模特兒對一知名造型師提出性騷擾控訴後，他說"當模特兒而不願讓人脫掉內褲，那麼就去女修道院好了。"

他過世前，許多文化評論者批評拉格斐出言不遜，過世後有人評價他享有盛名，卻散播歧視言論，毋需特別紀念他。