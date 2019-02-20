圖片版權 Getty Images Image caption 委員會的報告指出，過往針對黑人髮型的政策，構成刻板印象，令人覺得擁有這些髮型是「不專業」

美國紐約市人權委員會公布一項指引，禁止有歧視黑人常見的髮型的政策，將其歸類為種族歧視。

這項指引旨在保護紐約市民眾的權益，包括在學校、工作場所及公共地方因為各種髮型政策而受到不公平對待的黑人。

委員會的報告指出，過往針對常見黑人髮型的政策，構成刻板印象，令人覺得擁有這些髮型是「不專業」，包括爆炸頭 （Afro）、粟米頭 （Cornrows）、雷鬼頭 （Dreadlock）等。

違規的公司可面臨高達25萬美元的罰款。

紐約市人權委員會主席馬拉斯（Carmelyn P Malalis）認為，髮型政策並不是在針對個人的專業形像，而是「在工作、公共地方和其他場所限制黑人」。

她說，這些指導方針將幫助組織了解「在紐約的黑人不必擔心因為髮型而受辱或遭到報復」。

「髮型的自我審查」

負責編寫指南的團隊成員桑德斯 （Brittny Saunders）和戈登 （Demoya Gordon），她們提供了有關髮型歧視的個人經歷。

「工作時，我會把頭髮拉直，因為我知道大家都期望我以直發示人，」桑德斯說。「以天然髮型示人並不符合預期。」

「你會對自己的髮型自我審查，」戈登女士說。

「當我去律師事務所應聘時，我知道他們對出現在他們面前的黑人女性有所懷疑，如果再頂一個雷鬼頭的話更會被視為『不專業』。」

圖片版權 Alicia McCauley Image caption 負責編寫指南的團隊成員桑德斯和戈登 ，都曾經受到頭髮歧視

「我們不是這樣的」

這不是紐約特有的問題。一位來自倫敦的女士說，她曾經在一家服裝店工作時，因為她的頭髮都是辮子而被要求回家。當時她才18歲。

「她的經理說：『回家吧，解掉你的辮子——我們不是這樣的。』但她想要的髮型是直發編織，這並不自然。他們希望我遵守歐洲的美容標凖，」她說。

現年26歲，她說當時她並沒有反駁，因為她覺得自己不應該質疑經理。「但我希望有人願意反駁，」她補充道。

現在她的工作場所比較輕鬆，她以爆炸頭示人。但她亦有黑人女性朋友戴著「工作假髮」試圖「融入，以及減少摩擦」。

「這是黑幫髮型」

一名來自英國的23歲學生說，她的同學大多是白人，學校禁止「極端」髮型。

「我不確定這是什麼意思，但粟米頭是被禁止的。他們說認為這是黑幫髮型，」她說。

爆炸頭也被禁止，因為這種髮型被認為「帶來干擾」。

「當我13歲的時候，我可以放下頭髮。因為當時我擁有直發，所以其他人並不介意，」她說。

紐約市人權委員會主席馬拉斯強調，針對學校定下凖則的非常重要。

「對年輕人來說，被重視相當重要。」