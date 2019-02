圖片版權 Getty Images Image caption 珍妮·希普利擔任新西蘭總理期間,兩國關係密切。她多次訪問中國。

刊登在中國共產黨黨報《人民日報》英文網上的一篇署名文章,給新西蘭前總理珍妮·希普利(Jenny Shipley)惹來不少麻煩。

2月18日,《人民日報》英文網發表的這篇署名為珍妮·希普利的觀點文章,標題是「我們有必要學會傾聽中國」(We need to learn to listen to China)。

文章開篇提到希普利第一次到中國是1995年,「當時,中國剛剛開始在國際交流和對話中顯示出自信。」

文章接著寫道:「在改革開放40年中,中國在教育、就業、發展女性等方面取得了很大的進步。」

「中國不僅盡了很大的努力推動國內的改革,而且致力於向世界開放中國市場。」

文中還稱中國倡議的「一帶一路」是「我們在世界上聽到的最偉大的想法之一」,是「前瞻性的想法,有潛力創造下一輪經濟增長浪潮。」

按照媒體常規的做法,署名文章應該是本人親筆撰寫。不過,這篇文章的後記用斜體寫道「本文根據2018年12月《人民日報》記者採訪」(The article is based on the interview by journalist with People's Daily in December 2018)。

而法新社報道稱,這一後記原本寫的是「本文作者是新西蘭前總理」,周三(20日)才刪掉了「本文作者」幾個字。

新中關係

《人民日報》署名文章發表後,珍妮·希普利在新西蘭國內受到激烈的批評。新西蘭副總理兼外交部長溫斯頓·皮特斯(Winston Peters)在議會甚至指責,她有出賣新西蘭國家利益的嫌疑。

圖片版權 People'sDaily Image caption 《人民日報》英文版的這一文章:我們有必要學會傾聽中國。

面對新西蘭國內的批評聲音,希普利為自己辯解說,自2018年12月她接受採訪以來,再也沒有與中國這份報紙聯繫過。

珍妮·希普利否認自己為《人民日報》撰寫了署名文章,說此文應該是「根據去年12月的採訪編寫的。」

她說:「希望外長和總理以及其他人都明白,在目前新西蘭對外關係非常重要的時刻,我絶不想捲入目前人盡皆知的局面。」

珍妮·希普利所指的對外關係和人盡皆知的局面,指的是新西蘭與中國最近因為華為5G技術的使用問題產生的矛盾。

2018年11月27日,新西蘭政府通信安全局稱,電信公司使用華為的5G設備,將會帶來「國家安全風險」。

面對新西蘭與中國關係緊張的局面,本周一(19日),新西蘭總理阿德恩說,華為從未被排除在新西蘭5G網絡建設之外,不過她強調,採用華為設備的新西蘭電信服務商斯帕克電信公司必須減輕「安全隱憂」。

中國常客

珍妮·希普利於1997-1999年擔任新西蘭總理,也是新西蘭的第一位女總理。

2002年她退出新西蘭政壇後,重返商界。她在領英網頁上的個人簡歷顯示與中國深厚的關係,自稱「經常訪問中國」。

她自2014年7月至今一直擔任中國建設銀行新西蘭有限公司董事長、也是博螯論壇理事會成員以及新西蘭——中國關係委員會執行董事會成員。

《人民日報》2018年12月13日刊登的報道曾引述珍妮·希普利說:中國改革開放在社會經濟、政治文化、教育等各方面取得了令人矚目的成就,不僅造福中國人民,也惠及世界其他國家人民。

這樣的表述,與《人民日報》英文版上的署名文章觀點也算保持一致。