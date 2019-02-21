華為5G技術進入英國會不會威脅「五眼聯盟」

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在光明樂觀的願景中，未來我們將生活在「智能城市」：無人駕駛汽車在智能電網上充好電後，會核對最佳路線。

公共服務和安全保障將通過數據得以細緻管理，而我們家中的設備會作為物聯網的一部分互相對話，與更廣闊的世界交流。

許多這樣的服務會通過5G傳送。如果你相信宣傳，這不僅意味著我們手機上的數據更快，還可能改變我們的生活。

但這也帶來了擔憂。如果我們未來最終依賴中國公司來傳輸這些數據，而這種依賴對我們的安全帶來徹底改變，這將意味著什麼？

這個問題或許會給"五眼聯盟"帶來巨大分歧。「五眼聯盟」是由美國、英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭組成的情報聯盟。美國正在盟友間大力游說，希望將中國電信巨頭華為排除在5G供應商之外。

「我們十分擔憂華為對中國政府的義務，以及它對美國和其他地區電信網絡完整性的威脅，」美國國家反情報與安全中心總監埃瓦尼納（Bill Evanina）說。

「中國公司與中國政府之間的關係並不像西方私人企業與政府的關係。」

「嚴格監管」

華為一直否認遭到中國政府控制，也否認其工作存在間諜和破壞活動的風險。該公司創始人最近接受BBC採訪時重申了這些說法。

你的器材不支持播放多媒體材料 華為創始人任正非：「美國無法扼殺我們」

對華為參與本國5G網絡，澳大利亞和新西蘭在不同程度上持負面態度，加拿大仍在考慮，現在所有的目光都聚焦在英國。

英國國家網絡安全中心負責人馬丁（Ciaran Martin）周三（2月20日）在布魯塞爾的一次講話中稱，根據目前與華為合作的經驗，已經制定了測試5G安全性的框架。他說，對華為來說，目前的監管制度「可以說是全球『最難最嚴苛的』」。

他手下的官員表示，已經發現華為「安全性和工程技術很差」，但仍有跡象表明，英國可能與華為在5G方面展開合作。

如果英國與華為開展5G合作，那麼其他國家——不僅包括「五眼聯盟」，還有歐盟和北約——很可能會效仿，因為英國的審查記錄可以作為參照。有前官員警告，這可能帶來嚴重後果。

圖片版權 PA Image caption 英國國家網絡安全中心負責人馬丁

英國前外交官帕頓（Charles Parton）在一篇新論文中稱：「英國若與華為合作，對英國網絡安全性的擔憂可能會導致『五眼聯盟』以及如法國、德國或日本等其他國家未來不太願意與英國合作。」

「維持電信網絡安全的'五眼標凖'是一項至關重要的戰略和安全利益，失去該保障將比情報交換報告減少更嚴重，並可能導致英國被排除在開發未來情報收集技術的工作之外。」

「適應力是關鍵」

英國與華為的特殊關係始於21世紀初，當時英國電信正在升級其網絡，而華為的報價比其他家便宜數億英鎊。

英國電信對政府表示，他們計劃跟華為合作，除非政府願意補償。儘管華為並未進入網絡核心和敏感系統，但出於對其安全性的擔憂，加上其他公司越來越多地使用華為的服務，數年後英國創建了「The Cell」來評估華為英國產品的安全性。

因為華為在安全以及工藝流程方面存在嚴重問題，「The Cell」最新一份監管報告調低了華為相關的風險擔保級別。

不過馬丁在其講話中說，報告中的這些內容並不是中國進行敵對活動的證據。華為表示，未來幾年將投資解決這些擔憂。英國官員則表示，他們迄今未看到「一個可信的計劃」。

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儘管如此，種種跡象表明，英國希望頂住來自美國的壓力，繼續與華為在5G領域開展合作。預計未來兩個月，部長們會做出決定。

「關鍵看容忍程度，」馬丁在布魯塞爾表示。

「供應商市場必須具備可持續的多樣性。」

有一個信號是，儘管英國可能與華為合作，但它對自己依賴的一家主導企業持謹慎態度。批評人士擔憂，華為也許有中國政府支持，長期而言會通過打入發展中國家市場和制定5G標凖，逐漸佔據主導地位。5G最大的挑戰之一是成本。

巨大的成本

在許多國家，電信公司為5G技術支付的費用遠高於預期。他們現在會研究數字，並表明他們傾向更便宜的供應商華為。

英國的電信運營商說，5G與4G在一個高度集成的系統中工作，排除華為不現實，因為這意味著巨大的金錢和時間成本，最終導致英國處於落後地位。

與該公司斷絶關係還可能對中英關係產生重大影響。這會給面臨脫歐的英國帶來挑戰。

問題是，如果英國不跟隨美國，如果其他國家效仿英國與華為合作，美國和特朗普政府會如何反應。目前英國可能正尋求與美國達成脫歐後的貿易協議。

這可能會讓英國進退兩難，這次關於華為的決定也會給歷來關係密切的「五眼聯盟」帶來壓力。