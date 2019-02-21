圖片版權 Reuters Image caption 金正日去北京通常是乘專列

雖說朝鮮領袖金正恩和他父親一樣，出國最喜歡乘火車，但他即將出一次遠門，從北國到南疆，去越南首都河內跟美國總統特朗普會面，竟有消息說金正恩仍將一如既往乘坐專列，引起各種揣測。

那將是一個不尋常的旅程，南下3000公里，路上至少需要兩天。

當然，金正恩出國行程永遠高度保密。上次去新加坡跟特朗普總統會面，首次「特金會」，事先只知道他會飛過去，其它都是雲山霧罩，具體細節直到最後一刻才真相大白。

同樣，這次的河內之旅到目前為止還是一個謎團，他的交通工具和旅行線路可能要到他在河內讓媒體拍照攝像時才會公開。

但這不妨礙人們發揮想像力，猜測金正恩此行會是什麼樣。

出訪路線

日本和韓國媒體最先引述消息來源透露，金正恩這次還是乘自己那列漆了一道黃線的綠皮專列，從平壤出發，經丹東進入中國，一路南下直抵中越邊境越南一側的同登（Dong Dang）車站。

路透社引述消息來源說，金正恩將在同登下車，換乘汽車跑170公里抵達越南首都河內。

但朝鮮通訊社稍早曾預計金正恩的專列將直抵河內。如果是這樣，那麼旅程就不止3000公里，而是4153公里。

從鐵路交通網絡布局來看，如果金正恩的專列要從平壤直達河內，需要停在嘉林（Gia Lam）站，因為只有那裏是標凖軌鐵路。金正恩專列只能走標凖軌。

圖片版權 Reuters Image caption 金正恩專列

運行時間

路透社消息說，這趟專列旅程至少需要2.5天。

這意味著他得留出足夠多的旅行時間，免得開峰會遲到。河內「特金會」是2月27-28日兩天。

當然，他從平壤到河內，旅途總共需要多長時間，也取決於選擇的路線，是在同登換汽車還是火車直接去河內。

英國火車交通專家史密斯說，如果是後者，那就需要在車上度過3個晚上。

平壤到北京，火車旅行時間不到24小時，北京到河內要走大約2天。這個估計的假設前提是金正恩的專列時速不超過160公里。

為何乘火車

如果金正恩乘專列下河內的猜測沒錯，那麼接下來的問題就是為什麼，為什麼不顧旅途漫長，不乘飛機而堅持坐火車。

金正恩的先祖父金日成和先父金正日都盡可能避免乘飛機出國，據信他們對飛機有恐懼心理。

但金正恩似乎沒有這種恐懼。他2018年去新加坡赴首次美朝峰會就是乘飛機去的，而且不是專機，是中國民航提供的客機。

圖片版權 AFP Image caption 2018年6月12日，金正恩（左）和特朗普在新加坡首次舉行峰會

但這次去越南又有點不一樣，飛機不如火車舒適。

金正恩的專列就像輪子上的總統套房，有辦公室、客廳和臥室，有足夠的活動和走動空間。

這樣，他在旅途可以完成很多工作，同時保證足夠的休息，抵達河內時身心狀態良好，就像從豪華遊輪下來一樣。

為何選址越南

越南被認為是第二次特金會的理想地點，理由很多。

越南與美國和朝鮮都有外交關係，而歷史上曾與美國敵對。美國可以用越南的例子來說明兩個交戰國如何盡棄前嫌、共同走向和平友好的未來。

從意識形態層面看，越南和朝鮮都屬於共產主義國家。不同之處是越南經濟發展迅速，已經成為亞洲增長最快的經濟體之一。