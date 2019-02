圖片版權 Getty Images Image caption 自左至右:艾比·康(Abby Kohn)、阿娃·杜威內(Ava DuVernay)、凱·卡農(Kay Cannon)和蘇珊娜·佛格(Susanna Fogel),她們是2018年前100位票房電影中僅有的女性導演。

2018年,「Time's Up(時間到了)」運動以一種激進的方式面世,好萊塢電影圈那些最有權力的女性全數以黑色服裝出現在紅地毯上,以此抗議在好萊塢以及其他領域當中存在的性侵、不當行為以及性別不平等現象。

很多人以為,行業文化就此發生了重大的轉變,在#MeToo(#我也是)運動風起雲湧之下,在哈維·韋恩斯坦(Harvey Weinstein)這樣的權力男性倒台之際,女性電影作者將會以創紀錄的數量冒起。

然而,雖然有良好的初衷,好萊塢也多有談論女性新時代到來的言論,但是在今年各大重要頒獎禮上,卻還是沒有女性獲提名最佳導演獎。

美國南加州大學的研究顯示,去年最受歡迎的100部電影當中,只有四部是由女性執導。

該四部電影是:阿娃·杜威內(Ava DuVernay)執導的《時間的皺折》(A Wrinkle In Time)、凱·卡農(Kay Cannon)執導的《護航父母》(Blockers,另譯《反啪啪同盟》、《圍雞總動員》)、艾比·康(Abby Kohn)執導的《超大號美人》(I Feel Pretty,另譯《非一般的感覺》、《姐就是美》)以及蘇珊娜·佛格(Susanna Fogel)執導的《我的間諜前男友》(The Spy Who Dumped Me,另譯《老娘也要當間諜》)——最後一部電影的宣傳語還是「women are killing it (女士們殺到了)」。

那為什麼並沒有更多的女性導演殺出來?

「這是一個動得很慢、很保守、抗拒改變的行業,」「Time's Up」運動娛樂板塊的行政總監妮蒂婭·拉曼(Nithya Raman)這樣說道。而她認為,好萊塢的文化已經發生了改變。

而好萊塢的確感覺不一樣了。這裏到處都是各種電影公司和經紀公司支持女性主導項目的故事,而美國電影藝術與科學學院(奧斯卡的主辦單位)也邀請了近1000名新成員,來使它原本由年紀稍大的白人男性全面主導的投票委員會變得更加多元。

圖片版權 Getty Images Image caption 凱·卡農在電影首映禮上。

這可能是今年奧斯卡金像獎最佳電影候選名單相對多元的原因——《羅馬》(Roma)、《黑豹》(Black Panther)、《綠簿旅友》(Green Book)和《黑色黨徒》(BlacKkKlansman)等電影均獲提名。

《假若比爾街能說話》(If Beale Street Could Talk)的導演巴里·詹金斯(Barry Jenkins)指,這個頒獎季有如此多的黑人電影作者入圍競爭,令他感動。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿娃·杜威內(左一)在《時間的皺折》(A Wrinkle In Time)首映式上。

他的作品《月光男孩》(Moonlight,另譯《月亮喜歡藍》)在兩年前奪得奧斯卡最佳電影獎。

「我之前來的時候,你不會像現在這樣有三部黑人電影在同一個類別裏入圍的,」詹金斯在金球獎(Golden Globes)紅地毯上這樣表示。

女性導演表示,文化上的轉變在獨立電影領域更加明顯。

「我會說,現在女性導演得到的機會多得多了,但是我也會說,這種進步可能比你預期的慢得多,」電影女性(Film Fatales)組織的創始人莉亞·邁爾霍夫(Leah Meyerhoff)表示。這是一個讓女性導演互相支持並聲援表演產業性別平權的組織。

「好萊塢是一艘巨輪,轉向總是會慢一些,」邁爾霍夫說。

在「電影女性」的聚會上,女士們表示,她們得到了更多工作面試的機會,也更多地收到邀請提交項目提案——但是她們未必會受到僱傭。

「至少我們能進入名單,能走進那道門,」導演艾麗莎·道恩(Elissa Down)說。

有人抱怨,一些經驗較淺的女性先於更有經驗的男性獲得機會,當被問到這樣是否帶來了反彈時,道恩笑了。她引述一個電影公司行政人員對她說過的話:「我們已經嘉獎一些平庸的男人很多年了。」

「我們知道,如果我們也能嘉獎一些平庸的女性和平庸的有色人種,我們也能做得更好的——所以,來啊!」道恩說。

圖片版權 PA Image caption 艾米·漢莫與米密·萊德的合作,是他第一次參演女導演的作品。

在電視執導方面,女性的狀況要更好一些。根據美國導演工會(Directors Guild of America)數據,在上一季度,女性執導的電視劇佔了總數的25%,比之前的21%有提升。

今年,「Time's Up」敦促好萊塢那些最有權力的演員、製片人以及行政人員在未來18個月致力於更多地和女性導演合作。

該倡議計劃被稱為「#4percentchallenge(4%挑戰)」,之所以這樣叫,是因為在過去十年當中最頂尖的1200部製片廠電影裏,只有4%是由女性執導。

演員艾米·漢莫(Armie Hammer)接受了這個挑戰。被問到他是否認為好萊塢在過去一年有所改變時,他表示自己是樂觀的,但是還有很長的路要走。

「我想好萊塢有很多事情都形成了定勢,」漢莫說,「我知道改變是需要的,比如我已經做了15年電影,但是這是第一部和女導演合作的電影。」

漢莫說的是導演米密·萊德(Mimi Leder),她執導了漢莫出演的《性別為本》(On The Basis of Sex,另譯《司法女王》),一部講述美國最高法院法官魯思·拜德·金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)的電影。

人們在談論女性導演時經常提及「女性視角」或者「女性鏡頭」等字眼,但是漢莫表示,與萊德合作的經驗,與過去跟任何有才華的導演合作相比,是一樣的。

「這就使整件事更離譜了——它沒有更多地發生,顯得更加奇怪,」他說。

「Time's Up Entertainment」的拉曼表示,她認為電影工作團隊當中的女性成員數量將會在明年顯著增多,因為籌備一部廠牌電影通常都需要好幾年時間。

與此同時,「Time's Up」還正在開設培訓項目,其法律辯護基金已經籌得了超過2000萬美元。

「我想很多人都覺得,這就是一陣風,幾個月之後就會消失,」拉曼說,「但我們沒有(消失),我們還在這裏,繼續奮鬥。」