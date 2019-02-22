圖片版權 Facebook/PersonalisedPlatesQueensland

如果一般的個人化車牌號碼都不能完全展示你的個人性格，不用擔心，很快你就可以在車牌上加上顏文字（Emoji）。

可是，你需要移居到澳大利亞的昆士蘭，才能在你的車牌上加上哭笑表情的顏文字。

車牌上的顏文字只用作裝飾用途，車主需要花費額外的費用申請。而且，只有表情正面的顏文字可供選擇，包括戴太陽眼鏡的表情、笑哭表情、心心眼、單眼和普通笑容表情。

不過，這些顏文字不會被納入車牌號碼，舊有的數字和英文字母組合會繼續沿用。

據當地媒體報導，昆士蘭州皇家汽車會（the Royal Automobile Club of Queensland）認為這個創新的計劃毫無問題。

發言人麗貝卡·邁克爾（Rebecca Michael）對布里斯班7頻道新聞說："這種做法與車主將自己喜愛的球隊會章印到車牌上並無分別。"

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網民對新的顏文字車牌的反應兩極。有人希望可以盡快更換新車牌，亦有人認為俗氣。

當然亦有網民表示，如果所有顏文字都可以印在車牌上，由憤怒表情到卡通臉大便，他們會更樂於更換顏文字車牌。

由於更換車牌花費475澳元（260英鎊，340美元），有評論認為這是有關部門提高收入的方法。